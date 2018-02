Tercera División UD Almería B y At. Pulpileño ratifican sus pretensiones en la lucha para jugar el playoff Chema se encargó el domingo de hacer tres goles para un Almería B que es segundo. / FELIPE ORTIZ Chema, del Almería B, que hizo un hat trick, máximo goleador de los almerienses en Tercera, con doce tantos en su haber JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 6 febrero 2018, 01:22

Excelente balance almeriense en Tercera División, tras la jornada del pasado fin de semana, con dos victorias y un empate. Los dos que ganaron, UD Almería B y At. Pulpileño, ratificaron posiciones en la zona de playoff de ascenso, mientras que el Huércal Overa CF sumó un muy buen punto en el camino hacía la permanencia.

A nivel individual, la jornada tuvo un incuestionable protagonismo. El de Chema, jugador de la UD Almería B, que firmó un hat trick en el partido contra el CD Martos. En el pleno emotivo, el detalle de profesionalidad mostrado por los hermanos Javi y Carlos Pérez, jugadores de la UD Almería B y Huércal Overa CF, respectivamente, que superando el amargo trance matinal del sepelio de su abuelo paterno, y jugaron por la tarde con sus equipos.

Puntos para la reactivación

No falló la UD Almería B en su 'reaparición' en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El filial rojiblanco dirigido por Fran Fernández deleitó con buen fútbol y 'festival' de goles, ya que venció con mucha claridad (6-0) al CD Martos. Media docena de tantos que tuvieron protagonismo en Chema, autor de tres de los seis, completando el marcador Álex Corredera, Sekou y Lin. Con los tres puntos, la UD Almería B recupera la segunda plaza en el Grupo IX, desbancando al Real Jaén, que perdió en Torremolinos, y recortando un punto al Malagueño, líder del grupo, que empató en El Palo.

La jornada visitante la inició el At. Pulpileño en campo de El Palmar CF, donde los de Sebas López lograron 'sacarse la espina' del revés de la ronda anterior contra el Mar Menor CF. El equipo pulpileño volvió a alegrar a sus seguidores, logrando la victoria (0-1) con gol marcado por Douglas, que le permite seguir aferrado al cuarto puesto, aumentando a dos puntos la distancia con Águilas FC, quinto clasificado, que empató ante el Mar Menor CF.

En el otro partido del Grupo XII, no menos interesante, resultó el punto conseguido por el Huércal Overa CF en campo del EDMF Churra, que recibía a los de El Hornillo como segundo e invicto en casa. El conjunto huercalense supo plantar cara, igualando las dos ventajas locales, disfrutando del 2-2 definitivo, resaltando que los goles rojinegros fueron marcados por Nano y Campanas, dejando atrás la segunda jornada consecutiva sumando.

Chema toma el mando del gol

En el apartado goleador y en relación a los representantes almerienses, la ronda deparó el protagonismo de Chema, atacante de la UD Almería B, que firmó un hat trick contra el CD Martos. Tres tantos, que le sitúan, con doce, como el máximo goleador de la categoría.

A continuación figuran Darío Guti, también de la UD Almería B, con diez; Nono, rojiblanco cedido al Huércal Overa CF, y Álex Corredera, de la UD Almería B, con ocho; Campanas, del Huércal Overa CF, con siete; Perico, del At. Pulpileño, con seis; David Asensio, del At. Pulpileño, con cinco, y Sekou y Sergio Pérez, de la UD Almería B; Omar Saura y Christian Congiu, del At. Pulpileño, con cuatro.

Referente al aspecto colectivo, también en el aspecto goleador, el filial rojiblanco es el más realizador de los tres equipos, con 55 tantos, seguido del At. Pulpileño, con 36, y del Huércal Overa CF, con 28. En cuanto al menos goleado, también lidera la UD Almería B, con 21 tantos, delante del At. Pulpileño, con 22, y del Huércal Overa CF, con 46.

Dos 'huesos' de visitantes

Los tres equipos almerienses comienzan a centrar sus miradas en los compromisos del próximo fin de semana. A la vista, los que jugarán como local tanto At. Pulpileño como Huércal Overa CF, ambos en el Grupo XIII, y la UD Almería, ejerciendo como visitante, en el IX.

El At. Pulpileño recibirá en su feudo de San Miguel a un rival directo en la lucha por el playoff de ascenso, el EDMF Churra. Por su parte, el Huércal Overa CF tendrá como visitante en El Hornillo al líder del grupo, el Yeclano Deportivo.

En cuanto a la UD Almería B, viajará a tierras jiennenses para defender la segunda plaza que ostenta. Su compromiso será en el Veracruz, donde el domingo, a partir de las 18.00 horas, se enfrentará al equipo local del Villacarrillo CF.