Almería B UD Almería B y At. Pulpileño no levantan el 'pistón' y sigue la reacción del Huércal Overa Darío Guti, del Almería B, más goleador de los equipos almerienses de Tercera con siete tantos. / F. ORTIZ El At. Pulpileño jugará la próxima jornada, con el UCAM B, en El Rubial de Águilas por obras de mejora en su feudo del Campo Municipal de San Miguel JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 12 diciembre 2017, 00:28

No hubo pleno, pero casi. Los tres equipos almerienses que militan en Tercera División ofrecieron la pasada jornada el logro de siete de los nueve puntos disputados, reflejados en dos victorias y una derrota. A efectos clasificatorios, las dos victorias dejaron la continuidad de la UD Almería B en el segundo puesto del Grupo IX, así como el 'salto' del At. Pulpileño, en el XIII, pasando de la octava a la quinta plaza, mientras que el empate del Huércal Overa CF no le mueve del penúltimo puesto, pero le acerca algo más a la zona de permanencia.

La ronda liguera de la pasada semana, que empezó en miércoles y terminó en domingo, colocó a Darío Guti, de la UD Almería B, como el máximo goleador de los equipos almerienses de la categoría. Al fondo, las miradas a la próxima jornada con envites en casa para Huércal Overa CF y Atlético Pulpileño, contra NV Estudiantes y UCAM B respectivamente, mientras que para la UD Almería B será compareciendo en campo del Linares Deportivo.

Darío Guti, del Almería B, con siete tantos, máximo goleador de los equipos almerienses

La larga jornada la inició la UD Almería B, imponiéndose con claridad (3-1) en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, al At. Malagueño, que comparecía como líder del Grupo IX. Importante victoria del filial rojiblanco que entrena Fran Fernández, con 'doblete' goleador del chino Lin y el tanto de Darío Guti, registro que ratifica la excelente temporada que está realizando la UD Almería B, situado en el segundo puesto de la clasificación.

El siguiente compromiso, en cuanto a fecha, lo disputó el Huèrcal Overa CF, logrando un valioso empate (2-2) en la visita al Campo El Mayayo, donde se enfrentaba al UCAM B, un rival muy fuerte en casa. Los jugadores huercalenses dirigidos por Germán Álvarez, sacaron casta para remontar el 2-0 en contra que tuvieron en los primeros minutos de la segunda parte. Los tantos de Pedro Lloris y Xavi sirvieron para nivelar el marcador y alcanzar la cuarta jornada consecutiva sin conocer la derrota, con una victoria y tres empates, que permiten seguir con ilusiones reactivadas, la lucha por la permanencia.

Cerrando la jornada, otra importante alegría almeriense. La ofrecida por el embalado At. Pulpileño, en esta ocasión en el feudo del Muleño CF, un rival directo en la clasificación y con ambos igualados a puntos. Se anotó la victoria (0-1) el equipo del Levante almeriense merced al gol conseguido por Asensio, casi 'sobre la bocina'. Incuestionable y totalmente exitosa la racha del At. Pulpileño, en cuanto a suma de puntos, en las siete jornadas que le entrena Sebas López, reflejada en el logro de 17 de los 21 puntos que ha disputado, con cinco victorias y dos empates, que le han llevado desde la zona de descenso al quinto puesto, a sólo tres puntos del Lorca FC B que es el cuarto clasificado.

Los goleadores y la próxima

En cuanto al apartado de goleadores de los equipos almerienses en la categoría, destacar que está liderado por Darío Guti. El delantero de la UD Almería B se ha colocado como el máximo goleador, con siete tantos en su haber, después del conseguido la pasada jornada en el partido contra el At. Malagueño.

Le siguen Álex Corredera y Chema, igualmente militantes en la UD Almería B, junto a Perico, del At. Pulpileño, con seis; Christian Congiu, del Huércal Overa CF, y Asensio, del At. Pulpileño, con cuatro y Sergio Pérez, de la UD Almería B; Campanas y Nano, del Huércal Overa CF, además de Javi Piñero, Omar Saura y Antonio Fernández, del At. Pulpileño, con tres.

Con esas referencias al fondo, las miradas hacía los próximos compromisos. En el Grupo IX, la UD Almería jugará el domingo, a las 16.15 horas, en Linarejos, contra el Linares Dvo., en cuyo banquillo debutará Jaime Molina como nuevo entrenador. El partido será arbitrado por el sevillano Santiago Santizo Álvarez.

En el Grupo XIII, destacar que el Huércal Overa recibirá en El Hornillo la visita del NV Estudiantes, encuentro concertado para el próximo domingo, a las 16.15 horas. Por su parte, el At. Pulpileño volverá a jugar como local, pero de nuevo fuera de casa, por obras de mejora en el Campo San Miguel. Será el domingo, a las 16.30 horas, en El Rubial de en Águilas, contra el UCAM B.