Fútbol Almería B y Pulpileño, ensayos previos a las 'finales' de mañana El extremo Javi Moreno es duda en el filial rojiblanco, por lesión, para el partido de mañana. / FELIPE ORTIZ Javi Moreno es duda en los de Esteban Navarro y en los pulpileños Sebas López vuelve a tener disponible a Omar Saura J. G. GUTIÉRREZ y A. CÁCERES ALMERÍA Sábado, 26 mayo 2018, 01:20

Punto final para la UD Almería B y el At. Pulpileño, en las sesiones preparatorias previas a los envites de mañana, a disputar en casa, valederos para la vuelta de la primera ronda del playoff de ascenso a Segunda División B. Tanto rojiblancos como rojinegros presentarán novedades en sus filas en relación a los envites de ida disputados el pasado fin de semana, los cuales ofrecieron resultados ventajosos para ambos equipos, más para el Almería B que para el Pulpileño.

Las citas serán, a las 11.30 horas, la del filial en el anexo y la pulpileña, a las 18.00, en el Campo Municipal de San Miguel. Dos partidos para los que tanto Esteban Navarro como Sebas López, entrenadores de los equipos almerienses, han venido trabajando durante la semana para inculcar a sus jugadores la idea de que habrá que luchar al máximo, lo mismo que se refleja en las declaraciones de jugadores de los equipos que recibirán.

Los cuatro quieren ganar

El filial cierra hoy, en La Vega de Acá, los ejercicios de preparación de cara al partido de mañana ante el Villarrubia CF. Un envite al que comparecerá la UD Almería B con la misma ambición que acudió al encuentro de ida, pese al 1-4 a su favor con el que empezará el envite de vuelta. En los rojiblancos, sigue la baja del defensa Soufian y es duda el extremo Javi Moreno, lesionado a poco de iniciarse el encuentro en Villarrubia.

En el equipo manchego, interrogantes sobre Iván Zaragoza y Pituli, ambos por lesión, para un envite del que Vílchez, capitán del equipo, opinó en la prensa alcarreña que el 1-4 de la ida fue «abultado y muy injusto, en parte condicionado por el árbitro». Dijo que confían en una victoria épica. «Somos conscientes de que podemos ganar y remontar. Es cierto que el equipo ha perdido un poco la euforia tras la derrota del pasado sábado, pero confiamos en dar la vuelta a la eliminatoria, ante un gran conjunto como es la UD Almería B».

Referente al At. Pulpileño, la principal referencia radica en que el delantero Omar Saura estará en la convocatoria, después de no hacerlo la pasada jornada por acumulación de amonestaciones. A nivel ambiental, sigue aumentando la expectación tanto en Pulpí como en todo el Levante almeriense, con vistas al partido de mañana domingo, a las seis de la tarde. En el conjunto chairego, el defensa central Antonio López, que ha jugado diez playoffs a lo largo de su carrera, no ha catalogado de mal resultado el 0-0 del encuentro de ida del pasado domingo. «Lo bueno del empate es que es el mejor de los empates, ya que deja la eliminatoria abierta» y aseguró que están a la expectativa de lo que se puedan encontrar en el Campo Municipal San Miguel de Pulpí. «Más allá del calor y del campo de césped artificial, que ya se cuenta con ello, hay que tener muy en cuenta el ambiente, con la grada más encima del campo, por lo que hay que ponerse en su lugar», declaró el jugador villalbés.