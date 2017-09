UD Almería | Rueda de prensa El Almería piensa en la cabeza Ramis recuerda que ante la Cultural es un duelo por el liderato JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Miércoles, 27 septiembre 2017, 15:38

La UDA visita este viernes a la Cultural y Deportiva Leonesa y, como ambos están a un punto del liderato y es el primer choque de la jornada, el que gane se acostará como líder de la competición liguera. Este miércoles ha dado rueda de prensa Luis Miguel Ramis. El entrenador del Almería sabe que es una buena oportunidad para poder dormir en lo más alto de la clasificación y ha dejado claro que los suyos están motivados. Eso sí, también ha recordado que el rival, nuevo este ejercicio en la Liga 1|2|3 se juega lo mismo y ambos tendrán el mismo objetivo, pese a que sea solamente la séptima jornada del torneo de la regularidad.

La opción de superar a todos los rivales pasa por el triunfo en León. “Nos gusta ver la situación en la tabla y lo que puede ocurrir si ganamos, pero no olvidemos que es la misma que la del rival”, ha apuntado el preparador catalán. En una comparecencia en la que ha destacado la labor que está haciendo la Cultural en este inicio de la competición. Del nuevo oponente ha dejado bien a las claras que valora más el potencial ofensivo que está demostrando, siendo el máximo realizador hasta la fecha, más que el negativo, ya que el cuadro leonés es, a su vez, el más goleado. No es de extrañar cuando en casa ha tenido partidos, por ejemplo, de 4-4 y de 3-2. 13 goles en tan solo dos encuentros y buscando la igualada o la victoria hasta el último segundo de los dos choques referidos. “No es fácil tener el inicio que ha conseguido la Cultural. Está en nuestra misma posición y le tenemos el mayor respeto”, ha indicado Ramis.

Lo que sí espera es que el equipo almeriense tenga una mejor versión que en los dos últimos desplazamientos. Derrotas tanto en Soria como en Pamplona, en el que no se vio a un equipo con ganas de sentenciar los partidos. En tierras sorianas el mismo técnico habló de falta de ambición. En cuanto a lo ocurrido en El Sadar, la queja de Ramis fue que, tras adelantarse en el marcador, "dimos la sensación de no creernos que íbamos ganando". En la previa del viaje a León, el catalán insiste, una vez más, en que depende de lo que hagan ellos mismos. “Las desconexiones no vienen sólo cuando encajas gol. Son fases del partido en el que el rival te exige”, quiso matizar. Por tanto, espera que lo visto durante la semana se traduzca en el terreno de juego. “Los jugadores quieren ganar, sumar puntos y sentirse cómodos en el campo. Seguiremos persiguiendo las buenas sensaciones”.

Sobre su plantel, palabras para José Ángel Pozo. El malagueño ha sido decisivo en varios momentos en este tramo inicial de la Liga, ofreciendo su mejor versión desde que llegó en el verano de 2015. Ramis no ha escondido que se muestra más que satisfecho de ver lo que el malagueño puede ofrecer. “Contento por el trabajo y esfuerzo de Pozo, que ha conseguido traducirlo en goles. Es un jugador de otro nivel”. No es la primera vez, desde que firmó en marzo por la UDA, que insiste en la calidad técnica del exManchester City, pero sí que es de las primeras en las que destaca el trabajo que está realizando, implicado en labores defensivas cuando el partido así lo requiere.

Del que también ha hablado ha sido de Mandi. El canario no estuvo en el último partido liguero por una lesión sufrida hace ocho días. Ayer se incorporó al grupo y las sensaciones fueros positivas. Ramis cree que mañana podría estar dentro de los 18 que viajen a tierras leonesas. Lo mismo que Jorge Morcillo. El primer capitán no se entrenó con el grupo este martes, aunque en la sesión de hoy sí lo ha hecho y liderará de nuevo el centro de la zaga rojiblanca.