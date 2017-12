UD Almería El Almería paga sus despistes en Alcorcón AGENCIA LOF Los rojiblancos encajaron el primer gol a los 30 segundos y no fueron capaces de reaccionar JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 22 diciembre 2017, 23:36

Otra vez, una salida tardía de vestuarios le costó al Almería una derrota que, por el momento, no tiene consecuencias graves porque ese tropiezo en Santo Domingo no coloca a los rojiblancos en puestos de descenso, pero sí cercena la ‘tocata y fuga’ que habían iniciado como consecuencia de la fortaleza que viene mostrando el equipo en casa, donde ha ganado los tres últimos partidos. Pero fuera sigue siendo el mismo de temporadas pasadas, con una dificultad que no es ajena a la que tienen el resto de equipos que pelean por salvarse.

De todas formas hay que hacer algo más o cometer menos errores porque esos pequeños detalles fueron los que hicieron que la UD Almería cayera en Santo Domingo. El partido, como queda dicho, quedó marcado por esa acción cuando no se había cumplido el primer minuto y Albert Dorca puso al Alcorcón por delante. El gol ‘mediatizó’ el duelo y, aunque el Almería tuvo más oportunidades en la primera parte, se jugó a lo que quiso el equipo de Julio Velázquez, que impuso su fútbol hasta el final del partido. Lo del segundo gol, obra de Jonathan Pereira, fue otra consecuencia de esos pequeños detalles que el Almería no domina y que sirvieron para cerrar el partido.

Décimo premiado

El partido se preveía intenso y en el que un gol tendría su peso en oro. El Almería salió dormido, tanto que no esperó para conceder ni medio minuto. Es como si el equipo de Lucas Alcaraz quisiera dar un décimo premiado al Alcorcón. La acción, cuando no se había llegado a los 30 segundos de juego, fue una subida por la banda derecha del equipo alcorconero por parte de Álvaro Giménez, que se la dio a Sangalli, situado en la frontal, la cedió atrás para Albert Dorca que, de disparo ajustado al palo izquierdo de la meta de René, puso a los amarillos por delante.

Empezaba un partido nuevo, con el Almería obligado a cambiar sus intenciones, mientras el rival reforzaba las suyas para manejar el partido con el resultado a su favor y hacer un duelo feo, que se jugaba al ritmo que quería el conjunto alfarero. Así, en el minuto 6, una falta de entendimiento entre Lucien Owona y René le dejó el balón franco a Jonathan Pereira que no acertó a ponerlo entre los tres palos, como era su propósito, para alivio de los rojiblancos.

Poco a poco el conjunto rojiblanco parecía entrar en el partido, aunque las llegadas, generadas casi siempre por la banda izquierda por donde aparecía Pervis Estupiñán, no las finalizaba bien de cara a la meta contraria, para la que no había conseguido complicarle la vida a Casto Espinosa. Los de Lucas Alcaraz carercían de acierto en la línea de creación y, por tanto, se nublaban, poco a poco, sus intenciones de disputar el partido, de empatarlo, cuando menos. El conjunto alcorconero, por su parte, daba sensación de peligro cuando pasaba de mediocampo hacia arriba, a la par que se mostraba seguro en tareas defensivas.

Llegadas

En el minuto 20, el cuadro de Lucas Alcaraz tuvo el primer disparo entre los tres palos y casi pudo ocasionar el empate. Fue a la salida de un córner lanzado al primer palo, tocado por Marco Motta de tacón, el balón se elevó, tocó de cabeza Lucien Owona, que volvía a su casa, pero sin acierto. El balón prolongado le llegó a Juan Muñoz, que se encontró a Casto Espinosa, que evitó el gol empate del utrerano.

El Alcorcón se manejaba con acierto y a la contra mantenía en vilo la integridad rojiblanca, al que el 1-0 le daba esperanzas, aunque por la escasa llegada se antojaba remota. En el 37, en una contra por la banda derecha, Sangalli estuvo cerca de anotar el segundo, pero Jorge Morcillo se anticipó y mandó el balón a saque de esquina.

Lo cierto es que el Alcorcón tocaba por bajo y el equipo rojiblanco no era capaz de sorprender con velocidad por banda para tratar de equilibrar el partido, aunque no fuese en el marcador, como era el propósito de los de Lucas Alcaraz, que llevaban casi quince minutos sin conseguir un acercamiento al área defendida por el exrojiblanco Casto Espinosa.

2 AD Alcorcón Casto; Laure, Ezequiel Burgos, David Fernández, César Soriano; Sangalli, Dorca (Errasti, m. 76), Dani Toribio, Álvaro Peña (Borja Domínguez, m. 77); Jonathan Pereira (Nicolao Dumitru, m. 83) y Álvaro Giménez. 0 UD Almería René; Marco Motta, Lucien Owona (Ángel Trujillo, m. 61), Jorge Morcillo, Nano; Mandi (Verza, m. 46), Rubén Alcaraz; Gaspar Panadero, Pozo, Pervis Estupiñán (Óscar Lozano, m. 69); y Juan Muñoz. Goles 1-0, m. 1: Albert Dorca, de disparo desde la frontal. 2-0, m. 66: Jonathan Pereira de disparo cruzado. Árbitro Arcediano Monescillo, perteneciente al colegio castellano-manchego. Amonestó a Albert Dorca (m. 59), de la AD Alcorcón, y a Lucien Owona (m. 47) de la UD Almería. Incidencias Partido correspondiente a la vigésima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de Santo Domingo, ante 1.796 espectadores.

‘Ayudaban’ las pérdidas y el equilibrio, porque el Almería tenía problemas para mantenerse en pie y con los balones ‘cedidos’, el Alcorcón se manejó con soltura, ante la escasez de ideas de los jugadores rojiblanos, incapaces de firmar alguna acción que permitiera pensar en la posibilidad del empate. Sin embargo, pudo llegar en el 44, a la salida de un córner que puso en juego Rubén Alcaraz, el rechace le cayó a Nano, su disparo fue despejado por la defensa y Gaspar Panadero, al que le llegó el balón, buscó el gol, pero el disparo se marchó fuera por poco. Era la respuesta a lo mejor que estaba haciendo el equipo almeriense, que se acercaba a gol en acciones a balón parado. Había llegada, pero no acierto.

Cambio

Lucas Alcaraz introdujo a Verza en lugar de Mandi, con la intención de buscar un cambio para el equipo rojiblanco. Inicialmente, el pulso entre ambos equipos fue el propio de un partido sin brillo alguno, con la ‘ventaja’ para el Alcorcón, que lo intentaba con velocidad. En el 60, una acción en la que el balón rozó en Owona estuvo a punto de sorprender a René, pero este intervino con su estirada ‘felina’ para evitar el gol, como luego ocurrió lo mismo en el 63, cuando se produjo un pase entre líneas de Jonathan Pereira, en la que se anticipó a Álvaro Giménez.

Sin embargo, no pudo hacer nada tres minutos después en una acción en la que Jonathan Pereira encontró carril abierto por la banda izquierda de los rojiblancos para entrar en el área por esa zona para finalizar con un buen disparo que puso el partido cerrado, salvo reacción como la de Granada. Pero lo cierto es que parecía imposible porque los alfareros aprovecharon los espacios entre la línea defensiva y la de mediocentros de la UD Almería para, con Jonathan Pereira, Albert Dorca y Álvaro Giménez, campar a sus anchas para que el partido quedara aún más desequilibrado.

Ya se jugaba poco. Lo intentó Lucas Alcaraz con la entrada de Óscar Lozano en lugar de Pervis Estupiñán, pero fue Juan Muñoz, en el minuto 80, en una gran acción del utrerano, el que tuvo la ocasión para haber puesto el 2-1 en el marcador. Sin embargo, su disparo lo despejó el extremeño, que la mandó a saque de esquina cuando el Almería intentaba terminar el partido en campo contrario. Se ‘desvistió’ atrás y Jonathan Pereira pudo aumentar las diferencias, en acción terminada mal por Borja Domínguez.

Tan mal como terminó el partido para una UD Almería que tiene el défitic fuera de casa como en tantas otras veces. Son aquellas pequeñas cosas que decía Joan Manuel Serrat, que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.