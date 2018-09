UD Almería UD Almería, no te olvides de ganar Atrapado. Los rojiblancos, maniatados para ganar, buscan romper esa maraña en El Sadar. / J. J. A. La UDA, que no gana en Liga desde que lo hiciera ante el Granada la pasada, quiere saldar esa deuda en El Sadar JUANJO AGUILERA Sábado, 8 septiembre 2018, 00:27

No hay excusas. Cada uno con sus circunstancias, la cita de hoy en El Sadar es propicia para saldar deudas consigo mismo y con la Liga. Esta nueva UD Almería, que acude a la cita en El Sadar con una semana en la que ya han podido entrenar todos -los 17 nuevos de esta campaña y los que quedan del pasado- se citan con la historia. Esta habla de 'viejas y malas' costumbres, las de no ganar. El equipo que dirige Fran Fernández lleva, desde que se impusiera al Granada CF en la trigésimo novena jornada del pasado campeonato de Liga, no sabe lo que es ganar un partido oficial. Si hay que echar la vista a las victorias lejos de casa hay que remontarse a febrero, cuando lo hizo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros frente al Sevilla At.

Por si fuera poco, El Sadar no es un 'campo amigo'. Lo de sentir alegrías solo ha sucedido en una ocasión. Fue en Primera División, con Francisco como técnico rojiblanco y Javi Gracia en el banquillo rojillo. La alegría llegó en el minuto 18 y al final del partido, pero desde el inicio hasta que Mateu Lahoz pitó el final todo fue sufrimiento. El mismo, si se diera, pero en un partido que acabara dando la 'razón' a quienes confían en esta 'nueva' UD Almería sería bienvenido. No cabe duda que el Almería necesita ganar. También le sucede lo mismo a Osasuna. El equipo de Jagoba Arrasate no ha empezado bien esta temporada y sus números son idénticos a los de la UD Almería, salvo que ha jugado dos partidos fuera y uno en casa -el que empató- y la UDA jugó dos como local y uno fuera.

Olvidar el pasado

No hay que mirar atrás por mucho que las sensaciones sean positivas en las dos últimas jornadas celebradas, mejores que por ejemplo las que tiene el conjunto rojillo, donde la crítica se realiza desde dentro. De todas formas, lo que importan son los puntos y en eso rojillos y rojiblancos andan 'a la gresca'. Este fútbol, como el de hace cien años, premia al que hace más goles. Nadie se acordará, al final de temporada, del juego desarrollado frente a Tenerife o Málaga, salvo los aficionados de la UDA para lamentarse, si las cosas no saliesen a pedir de boca.

El jueves, Fran Fernández pidió tiempo, algo lógico si se tiene en cuenta el equipo que tiene entre manos, con tantos jugadores novedosos, lo que conlleva que es obligado que haya «muchos automatismos que crear, seguimos conociéndonos... trabajamos para tener un modelo de juego propio y esto requiere un tiempo. En este aspecto hay que tener un poco de paciencia», pero, como él mismo dijo, la competición no da plazos, mejor que mañana. «En cuanto a la llegada de resultados positivos no la podemos tener», dejó claro Fernández.

Lo cierto es que el Almería tiene ante sí varios partidos a jugar hoy sábado. El primero puede que no dure más de un cuarto de hora. En ese plazo, tocará atemperar las formas de un rival con mucha llegada, más en casa, como es lógico, donde en el partido frente al Elche -el único jugado en El Sadar- disparó 15 veces a portería ilicitana, que también pierde mucho balón, casi lo mismo que el conjunto rojiblanco. Por eso, habrá que empezar por lo propio, por no conceder y, por supuesto, estar atentos y muy comprometidos para no verse sorprendidos por un rival espoleado, como siempre, en un campo que empuja como el que más en la categoría.

Luego vendrá el intento de hacer el partido largo para los locales, muy largo, para que la presión por esa derrota no alcanzada todavía apriete a los rojillos y a esperar la ocasión para adelantarse en el marcador por si llegara la ansiada victoria que permitiría poner otro rumbo distinto al que ha cogido el equipo, con solo un empate y con buenas sensaciones, sí, pero de eso nadie se acuerda cuando pasen los partidos.

Más llegadas

Con cinco días de trabajo juntos, el Almería afrontará el partido en El Sadar con más jugadores disponibles. No están ni Owona ni tampoco Nano. El primero podría volver en breve y el segundo trabajará con unas plantillas especiales para ver si mejora de las dolencias en el tobillo izquierdo. Sin embargo, Fran Fernández podrá disponer de jugadores como Saveljich o Narváez que podrían tener minutos desde el inicio -el colombiano ya se estrenó jugando cerca de 20 minutos en el partido del pasado lunes frente al Málaga-. Habrá que ver, en caso de que así sea, quiénes son los que se caen de once, en el que también podría aparecer nuevamente César de la Hoz, que perdió el sitio como consecuencia de la expulsión sufrida en el partido frente al Tenerife y que es la única novedad de la convocatoria, en la que no figuran ni Adri Montoro, ni el delantero Sekou.

El Sadar y el modo de partido que seguramente plantee Osasuna puede hacer que los rojiblancos vuelvan a jugar como ante el Tenerife y que, de salida, jueguen los mismos, con la única novedad de la presencia de Esteban Saveljich o Juan Ibiza en lugar de Joaquín Fernández, ahora en el Real Valladolid, aunque también podrían ser el argentino y el jugador cedido por el Villarreal los que jueguen de inicio y Ángel Trujillo se quedara en el banquillo.

También es cierto que con la presencia de Juanjo Narváez disponible, lo cierto es que este puede tener entrada en cualquiera de las posiciones de ataque, tratando de aprovechar la rapidez de la que hace gala el jugador suramericano. Lo que sí es cierto es que jugadores como el propio Narváez, Aguza, Chema o Juan Carlos Real hicieron tal trabajo el pasado lunes que lo mismo podrían tener continuidad en la cita de esta tarde, desde las cuatro, en un estadio, el de El Sadar, donde habrá que recitar el verbo ganar. No es buena costumbre la de 'agarrarse' a aquello de 'jugamos como nunca, perdimos como siempre o, a lo sumo, empatamos'. Toca ganar.

Obligados

En Osasuna, Aridane es novedad en una convocatoria esta temporada en Osasuna, tras superar una lesión de tobillo, mientras que el defensa navarro David García se queda fuera a pesar de haber cumplido sanción.

Aridane apunta a titular frente al Almería, partido para el que son bajas por lesión Sergio Herrera y Fran Mérida. La sorpresa en la convocatoria fue la ausencia de David García, ya que era alta tras cumplir un partido de sanción y fue titular en las dos primeras jornadas.

Además de David García, se quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica Miguel Flaño e Imanol García, titular en el último partido en Granada. Lo cierto es que Osasuna necesita arrancar una victoria tras un flojo comienzo. El conjunto pamplonés, aspirante al ascenso, no está fino como han reconocido la plantilla, el entrenador y la dirección deportiva. Hoy la entrada de Aridane junto a Unai García, desplaza a Oier al puesto de pivote defensivo como en las dos primeras jornadas.