Almería B El Almería B ofrece la única 'alegría' almeriense en una defraudante ronda en Tercera El filial rojiblanco demostró efectividad y sobriedad para ganar en campo del Guadix CF. El filial rojiblanco gana en campo del Guadix y se mantiene firme en el 'pelotón' de cabeza del Grupo IX JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 29 agosto 2017, 01:08

Muy distinta a la pasada jornada, en suma de puntos, resultó la del pasado fin de semana, referente a la triple representación almeriense en Tercera División. De los nueve puntos en liza fueron tres los logrados, correspondiendo ellos a la UD Almería B, único que jugaba fuera, en su caso en campo del Guadix CF. Para Huércal Overa CF y At. Pulpileño, que debutaban en casa, la jornada resultó aciaga, ya que ambos perdieron ante Mar Menor CF (0-1) y UD Los Garres (1-2), respectivamente.

Con el inicio de la semana y la vuelta a los entrenamientos, toca lo de 'pelillos a la mar', sobre todo para huercalenses y pulpileños. Al fondo, el anuncio de la tercera jornada del campeonato, en la que la UD Almería B recibirá al CF Motril, en el 'plato fuerte' que ofrece el Grupo IX. En cuanto a los otros dos equipos almerienses, ya miran al derbi provincial que se jugará en El Hornillo, con el Huércal Overa CF recibiendo al At. Pulpileño.

El filial alegra otra vez

La única victoria almeriense de la pasada jornada la ofreció el filial rojiblanco, en el envite que, en cuanto a horario, ponía el cierre a la segunda ronda. La UD Almería B, en su primer reto ejerciendo de visitante, se anotó la victoria (0-1) en campo del Guadix CF, repitiendo los de Fran Fernández el registro del amistoso disputado pocas fechas antes del comienzo del campeonato de Liga 2017/18.

El derbi entre Huércal Overa y At. Pulpileño, el domingo a las 19. 00 horas, en El Hornillo

El filial rojiblanco regresó a casa con los tres puntos, un excelente 'botín' basado en el gran trabajo colectivo exhibido en el Campo Municipal accitano, haciendo bueno y conservando como 'oro en paño' el gol marcado por Álex Corredera, en el m. 18 de juego. Las referencias informativas del encuentro resaltaban la presión local, sobre todo en la segunda parte, replicada con un excelente trabajo defensivo de los de Fran Fernández, aspecto en el que se ha destacado la gran actuación de Albert Batalla, guardameta de la UD Almería B.

Con la victoria conseguida en Guadix, el equipo almeriense suma la segunda victoria, después de ganar (2-1) al Vélez CF en la primera jornada y se coloca formando parte del grupo de seis equipos que dejan atrás la segunda jornada con balance de victoria por partido.

Amargo debut en casa

En cuanto al Grupo XIII, el balance de la jornada para los dos representantes almerienses en el mismo resultó totalmente negativo, ya que tanto At. Pulpileño como Huércal Overa CF perdieron en los envites disputados como local. Los pulpileños, algo contra pronóstico, no pudieron iniciar la Liga en su feudo de San Miguel con victoria ante el UD Los Garres, ya que perdieron (1-2). Los de Iñigo Sáenz vieron cómo se llegaba al descanso con ventaja visitante de 0-2. En el segundo tiempo, apretó el At. Pulpileño, pero sin atino cara al gol, aunque el tanto de Perico, de penalti, hizo albergar esperanzas de al menos empatar.

Tampoco fueron nada bien las cosas en El Hornillo para el Huércal Overa CF. El equipo entrenado por Joaquín Poveda lo tenía complicado ante el Mar Menor CF, una temporada más aspirante a estar en el playoff de ascenso. La igualdad del partido quedó 'rota' en el tramo final, al transformar el visitante Juanma un riguroso penalti señalado contra el Huércal Overa CF.

Los retos de la próxima

Las citas almerienses para la tercera jornada serán dos, ya que habrá derbi provincial en el Grupo XIII, ambas concertadas para el próximo domingo. La primera, a partir de las 11.30 horas, en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en el que la UD Almería tendrá como visitante al CF Motril. Un equipo, el de la costa granadina, que como en la pasada temporada se augura como rival directo del filial rojiblanco en el camino hacia el playoff de ascenso a Segunda División B.

Para cerrar la jornada, referente a la participación almeriense, resaltar la siempre expectante disputa de un derbi provincial. Corresponderá al Grupo XIII, a dirimir en el escenario del Campo El Hornillo, desde las 19.00 horas, con el Huércal Overa CF recibiendo la visita del At. Pulpileño. Un derbi para el que no habrá subida de precios en taquilla, en base a la decisión adoptada por el club huercalense que preside Salvador Parra Molina.