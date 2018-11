Almería B El Almería B, con otra ocasión para despertar El filial, obligado a reaccionar tras el duro revés de la pasada jornada contra el Sevilla Atlético. / FELIPE ORTIZ El filial, en zona de descenso y tras dos derrotas consecutivas, visita al At. Sanluqueño que lleva tres, pero se muestra sobrio y efectivo en casa. Igor Engonga y Lin, con sus selecciones; Javi Moreno, por sanción, y Mario Abenza con el primer equipo, bajas en los de Esteban Navarro JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Domingo, 18 noviembre 2018, 02:30

Dos equipos inmersos en 'bache' de resultados se enfrentan hoy en el sanluqueño El Palmar, donde comparecen la UD Almería B tras haber dejado atrás dos derrotas consecutivas y el At. Sanluqueño, que lleva tres. Para verdiblancos y rojiblancos es obvia la importancia de los tres puntos en juego, ya que ambos equipos están inmersos en la lucha por lograr la continuidad en la categoría.

La UD Almería B comparece ocupando uno de los puestos de la zona de descenso, con diez puntos, a tres de la que marca la de promoción de permanencia y el At. Sanluqueño, en la decimocuarta posición, con cinco puntos más. Para el ganador del partido, la victoria le supondría un gran 'alivio' a efectos de mejorar su posición en la tabla de clasificación y sobre todo para acabar con la mala racha de resultados.

Novedades rojiblancas

El equipo almeriense emprendió viaje a primeras horas de la tarde de ayer hacia la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, después de la última sesión de entrenamiento, en esta ocasión realizada en el campo anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los jugadores del filial volvieron a 'pisar' césped natural después de hacerlo durante la semana en la Ciudad Deportiva Los Ángeles, de césped artificial. En los de Esteban Navarro, tres ausencias obligadas, en esta ocasión no por convocatorias para el primer equipo, con el que a lo largo de la semana y como viene siendo habitual han venido entrenando varios jugadores.

Para el encuentro en a disputar en El Palmar, las bajas de los extremos Javi Moreno, que deberá 'descansar' para cumplir el partido de sanción impuesto tras ser expulsado el pasado domingo en el partido contra el Sevilla Atlético, y la del chino Lin, que está con la selección sub-21 de su país. La otra es la del defensa central Igor Engonga, en su caso al estar con la selección absoluta de su país, Guinea Ecuatorial, que ayer jugó en Malabo contra la de Senegal, en partido de la Copa África de Naciones.

Otra ausencia es la de Mario Abenza, que podría entrar en la convocatoria del primer equipo para el partido de mañana contra el Dépor. Entró en la lista el juvenil Tomás Cruz y no ha viajado Iu Ranera.

Otra para reaccionar

Esteban Navarro, entrenador de la UD Almería B, centró su trabajo en los días previos al partido analizando, con los jugadores disponibles, las causas para la derrota de la pasada jornada, que en cierto modo volvieron a ser similares a las anteriores. «Cometemos errores individuales que son aprovechados por el contrario y nos cuestan goles y puntos. No hay otra que seguir trabajando, intentando rectificar esos fallos y que en algunas ocasiones la suerte, en algunas jugadas, no nos sea esquiva», comentó.

Les espera el At. Sanluqueño, un equipo que en su opinión ha formado una plantilla en la que hay un alto porcentaje de la misma que conoce la categoría y que, en algunos casos, han jugado en Segunda División y en Primera. «Aunque tampoco llevan una buena trayectoria en las últimas jornadas, es un equipo fuerte en casa. Suele apretar mucho, hace buen trabajo en las transiciones y tiene gente, tanto en el centro del campo como en la delantera, rápida y peligrosa». En el plano individual destacó a jugadores como Dani del Moral, Mawi, Nando Quesada y Juanfran, entre otros.

También comentó que el equipo blanquiverde tiene algunos puntos débiles en su juego, como todos de lo que van a intentar sacar provecho. «En defensa es donde posiblemente sean un poco más débiles. Pero para poder sacar renta de ello tenemos que estar muy centrados en nuestra actitud durante todo el partido». Otro aspecto que destaca es el del ambiente que suele haber en las gradas de El Palmar, donde hoy se juega el primer partido tras la resiembra del césped. «Tiene una gran afición, que acude en buen número a los partidos y apoya mucho al equipo», manifestó.

Novedades blanquiverdes

En cuanto al At. Sanluqueño, tiene la baja del defensa central José Romero por tarjetas, así como la vuelta a la disponibilidad de Álex Cruz y Dani Muñoz, que fueron baja la pasada jornada por el citado motivo. Podría reaparecer Edu Oriol y es baja el delantero Mawi, este último por una lesión que le podría hacer pasar por el quirófano.

Para afrontar la temporada de su regreso a Segunda División B, el At. Sanluqueño presenta numerosos cambios en su plantilla de jugadores, en la que figuran doce fichajes. Son el guardameta Dani Barbero, la pasada temporada en el filial del UCAM murciano; los defensas Mario Hernández, del CD Mirandés; José Gallardo, de la PD Santa Eulalia; Álex Cruz, de la UD Melilla; Edu Oriol, de la UD Ibiza, y Javi Gallardo, de la SCR Penya Deportiva. En la medular, los de Misfuit, procedente del At. Onubense; Abel Gómez, del UCAM; Nando Quesada, del Elche CF, y en la delantera las incorporaciones de Rebagliali, del equipo peruano del Sporting Cristal; Dani Muñoz, del FC Villanovense, y Juanfran, la pasada temporada en el Marbella FC.

En el resto de la plantilla blanquiverde figura la continuidad del guardameta Diego García, ex de la UD Almería B, en la que militó tres temporadas llegando a debutar con el primer equipo. Además, siguen de la pasada campaña, en la que lograron el ascenso a Segunda División B, José Romero, Sergio Ceballos, Alberto García, Pelón, Mawi, Antonio Jesús, Alberto Rodríguez, Roberto Barba, Dani del Moral, Reina y Dani Güiza, exinternacional absoluto con España, con la que jugó 20 encuentros, ganando una Eurocopa, entre otro logros.