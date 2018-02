UD Almería El Almería no obtiene premio a su trabajo frente a un Osasuna 'sabio' Osasuna Los rojiblancos se ven superados ante un rival que controló los inicios de los dos tiempos, donde marcó JUANJO AGUILERA Sábado, 10 febrero 2018, 22:38

El empate sin goles pudo ser el resultado de un partido en el que la UD Almería plantó cara a Osasuna, que manejó los inicios de cada tiempo y en el segundo 'mató' el partido con una acción de David Rodríguez y, ciertamente, la justicia la dan los goles. Pero el trabajo de la UD Almería fue casi perfecto hasta llegar a la línea de tres cuartos. El casi lo motiva el gol encajado por los rojiblancos, consecuencia de un error que no debió cometerse. Pero el fútbol, sin errores, no tendría el premio del gol. Este, para conseguirlo, además del fallo, requiere del disparo y el Almería 'apostó' por conseguirlo de una forma en la que no obtuvo resultado.

Fue un partido equilibrado, porque el Almería mantuvo la pelea ante un rival que manejó mejor los momentos más importantes del duelo, sobre todo cuando se adelantó en el marcador en la primera ocasión clara de las dos que tuvo. La otra fue para poder rematar el partido, en un cabezazo de Fran Mérida que salvó René. El Almería empujó tras el gol, pero le faltó llegada y una 'pizca' de suerte.

0 UD Almería René; Marco Motta (Fran Rodríguez, m. 64), Ángel Trujillo, Joaquín Fernández, Nano; Sulayman (Mandi, m. 63), Rubén Alcaraz; Lass Bangoura (Fidel, m. 68), José Ángel Pozo, Gaspar Panadero, y Edoardo Soleri. 1 Atlético Osasuna ergio Herrera; Quique Barja, Lillo, Aridane, Oier, Carlos Clerc; Quique González, Lucas Torró, Fran Mérida (Roberto Torres (m. 85), Borja Lasso (Arzura, m. 80), y David Rodríguez (Rober Ibáñez, m. 75). Gol: 0-1, David Rodríguez Árbitro: Varón Aceitón, perteneciente al colegio balear. Amonestó a Sulayman Marreh (m. 44) y Joaquín Fernández (m. 74), de la UD Almería, y a Borja Lasso (m. 52), Arzura (m. 85), Roberto Torres (m. 85), de Atlético Osasuna. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada vigésimo sexta del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ante 5.477 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los abonados José Luis Aparicio Ibáñez y Francisco Pérez Flores, abuelo del capitán del filial, Javi Pérez; de María Giménez Hernández, madre política del jefe de prensa de la UDA, Juanjo Moreno, y por el joven jugador del Alzira, Nacho Barberá.

Mucha igualdad

El Almería salió al terreno de juego con sorpresas en el once inicial porque jugaron de salida los tres efectivos firmados en el mercado de invierno, con Suleyman Marreh en el centro del campo en lugar de Mandi, obligado en gran medida por la ausencia de José Antonio Verza, que no pudo superar las molestias que arrastraba en un gemelo desde el partido del pasado sábado frente al Lorca. El Almería, tras ganar en el Artés Carrasco, tenía la posibilidad de sumar una segunda victoria consecutiva. Sin embargo, se encontró con un Osasuna que dio la imagen que viene exhibiendo a domicilio de equipo complicado, que trató de manejar el partido en el centro del campo, intentando aprovechar los errores que pudiera cometer el Almería.

Tuvo, de inicio, más balón el conjunto navarro, llevando el peso del duelo y tratando de meter en su parcela al equipo rojiblanco. Este supo manejarse. Obligó al cuadro rojillo a no atacar dentro del área, impidiendo así las posibilidades que los de Diego Martínez tienen siempre por arriba.

El Almería lo intentaba por banda. Osasuna lo hizo a balón parado. En el minuto 2 marcó por medio de Lucas Torró, pero la acción fue anulada con anterioridad por fuera de juego de Quique González, que no lo era. Los rojiblancos trataban de crear problemas por banda izquierda, con Gaspar Panadero que tuvo una primera sin suerte porque no llegó a finalizar jugada, y una segunda, en el minuto 8, a la que no llegó a rematar Soleri, que mantuvo la pelea con Aridane, que rozó la falta dentro del área sobre el delantero italiano.

Más del Almería

Osasuna tenía menos presencia arriba con el paso de los minutos. En el 18, a la contra, Quique González la peleó con Ángel Trujillo, pero su posterior centro al segundo palo lo remató mal David Rodríguez. El Almería recuperó, con una gran jugada de José Ángel Pozo, en banda izquierda, enviando el balón para Soleri, que fue derribado y Rubén Alcaraz, en el minuto 19, tuvo su primera ocasión para demostrar el 'guante' que tiene en los pies. El barcelonés probó fortuna desde la frontal, pero no pudo sorprender a Sergio Herrera, que despejó el balón cuando entraba por su palo derecho.

El partido cambió a la media hora, momento en el que Osasuna volvió a tener el mando del partido, pero lo cierto es que ninguno de los equipos tenía la suficiente profundidad como para 'aspirar' a cambiar la igualada en el marcador. Los navarros estuvieron más próximos, precisamente en ese momento, en el que el centro de Carlos Clerc no llegó a nadie. El Almería tenía más dificultades para llegar, pero lo hizo con una contra perfecta en la que participaron José Ángel Pozo y Lass Bagoura. El guineano la puso por banda derecha al centro, pero Sergio Herrera atajó y despejó Oier.

El primer error

No hubo ocasión para más en una primera mitad de lucha, tanto táctica como física, en la que ninguno de los dos ganó los duelos, dejando el partido para resolverlo en la segunda parte. En esta, el cuadro de Diego Martínez tuvo más balón de salida y lo aprovechó para marcar, en el 49, como consecuencia del primer error en la marca cometido por los rojiblancos. Fue consecuencia de un primer disparo de David Rodríguez que despejó René a córner y a la salida de este, con la ejecución de Fran Mérida, el delantero talaverano, ex de la UD Almería, la enganchó para alojarla en el área rojiblanca, tras ganarle la partida a Nano.

El gol afectó al rendimiento rojiblanco, que pudo verse aún más metido en el 'pozo' del partido en el 54, tras un buen centro de Quique Barja, desde banda derecha, que remató de cabeza Fran Mérida para que René, en una gran intervención, atajara. Cambió el partido, Soleri no fue el recurso arriba, porque tampoco tuvo ocasión de dominar un balón para fijar a los centrales, ya que no le llegaron.

El Almería agotó cambios en un abrir y cerrar de ojos dando entrada a Mandi por Sulayman, a Fran Rodríguez por Marco Motta y a Fidel en lugar de Lass Bangoura, con lo que Lucas Alcaraz buscaba ser más ofensivo, arriesgando porque con más de 20 minutos por delante se quedaba sin cambios.

Contra corriente

Diego Martínez jugó sus bazas con los cambios, pero el Almería lo intentó en el 74, en un balón largo de Rubén Alcaraz para Fidel, intentó despejar Aridane, el rechace le dio a Fidel y el balón se fue lentamente hacia la meta de Sergio Torres, pero ligeramente desviado por el lateral de la red.

El tiempo pasaba y ya no había nada. Quique González hizo cambios para 'matar' el partido. La entrada de Arzura fue para dominar el centro del campo, con la imposición de un doble pivote, 'agraciado' por la lesión de Mandi, que había entrado por Sulayman, que dejó a los rojiblancos con diez sobre el terreno de juego. Aún así, luchó por el empate. Fidel, en el 93, no llegó a rematar bien por rematar a 'pierna cambiada', en la última acción clara de un partido donde el Almería no logró el premio que buscaba. ¿Lo mereció? Cayó ante un rival que sí supo jugar y aprovechar la primera ocasión clara de las dos que tuvo.