UD ALMERÍA Un Almería con muchas novedades viaja a por la victoria en Huesca Vuelven Fidel y Caballero, pero se quedan el lesionado Gaspar Panadero y los descartados por decisión técnica Ángel Trujillo, Javi Álamo y Juan Muñoz JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 3 marzo 2018, 14:33

La UD Almería afrontará el complicado partido que mañana disputará, desde las ocho de la tarde, en El Alcoraz con algunas novedades, puede que no tantas en el once como en la convocatoria. Finalmente, las sensaciones que Lucas Alcaraz tenía ayer sobre las posibilidades, pocas, de poder contar con Gaspar Panadero, quedaron resueltas con la negativa ausencia del jugador manchego, que se queda en casa por lesión. Sin embargo, esta no es la única novedad porque Callejón sigue apareciendo, cosa lógica si se tiene en cuenta que el centro del campo está 'minado'. Verza, que podría volver la semana próxima, y Mandi y Tino Costa están lesionados. Lucas Alcaraz sólo dispone de los dos mediocentros que serán titulares, Sulayman Marreh y Rubén Alcaraz, por lo que la presencia del joven jugador de Pujaire entre los convocados sorprende menos.

Lucas Alcaraz tampoco cuenta para esta cita con Ángel Trujillo, Javi Álamo y Juan Muñoz, el central y el delantero centro han estado en las últimas convocatorias, con el madrileño gozando de minutos desde comienzo de año.

Sin embargo, en el aspecto, positivo, el granadino podrá contar con Fidel y Pablo Caballero. El extremo onubense regresa tras haberse quedado fuera las dos últimas jornadas, mientras que el delantero argentino lo hace después de estar recuperado ya de la lesión que sufrió en el encuentro de Lorca hace cuatro semanas.

Los rojiblancos han realizado un último entrenamiento, a puerta cerrada, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, y poco antes del mediodía pusieron rumbo a Huesca. Viajaron por carretera a Málaga y desde allí en AVE hasta la capital oscense.

Los jugadores convocados por Lucas Alcaraz son los porteros René y Fernando; los defensas Fran Rodríguez, Marco Motta, Owona, Morcillo, Joaquín, Nano y Pervis Estupiñán; los centrocampistas Rubén Alcaraz, Sulayman, Callejón, Pozo, Fidel y Lass, y los delanteros Hicham, Caballero y Soleri.