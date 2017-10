UD ALMERÍA El Almería mira de reojo a la enfermería Morcillo, Verza, Mandi y Caballero entrenan al margen junto con Hicham y Tino Costa, aunque este podría estar disponible para el duelo del domingo frente al Reus JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 16 octubre 2017, 18:31

El Almería ha realizado este lunes un entrenamiento de recuperación después de la intensa semana que ha tenido con tres partidos en ocho días, los dos últimos de manera consecutiva en poco margen de tiempo, como fueron los disputados contra Rayo Vallecano, el jueves por la noche, y frente al Real Valladolid, el domingo por la tarde.

Con el problema del escenario habitual, el del anexo, los rojiblancos se trasladaron a la Vega de Acá donde los que fueron titulares contra los vallisoletanos hicieron un trabajo de recuperación, mientras el resto hizo un entrenamiento compensatorio en el que se ensayaron diferentes situaciones de partido, además de tener ejercicios de posesión y fútbol reducido.

Los problemas

No estuvieron todos con el grupo, ya que Jorge Morcillo, que en teoría estará disponible para el próximo domingo, se ausentó con secuelas del partido en Vallecas; Mandi, José Antonio Verza y Caballero, además de Tino Costa e Hicham, trabajaron al margen, lo que no significa, ni mucho menos, que no puedan estar disponibles para la cita del domingo contra el Reus en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, a excepción del hispano-marroquí. La semana es larga y aquellos con molestias o con secuelas del encuentro del domingo tuvieron un trabajo alternativo.

Jorge Morcillo, sí estuvo en La Vega de Acá, aunque no entrenó por unas ligeras molestias que arrastra desde el pasado viernes. El capitán, expulsado en Vallecas el jueves, volverá a estar disponible, lo mismo que Pozo, que también vio la roja ante el Rayo. Por el contrario, se quedaron en el Estadio Mandi, Verza y Caballero. El primero de ellos, que se llevó muchos golpes en el partido frente al Valladolid, estuvo tratándose con los fisioterapeutas. Verza y Caballero, que tuvieron que ser sustituidos, tiene sendas dolencias en el aductor de la pierna derecha y están pendientes de unas pruebas médicas para saber el alcance real de la lesión. También estuvieron en la sala médica.

Por lo que respecta a Tino Costa, el argentino trabajó al margen, en La Vega de Acá, junto a Hicham, bajo las directrices del recuperador del equipo y puede que ya pueda ser utilizado el próximo domingo.

Para compensar estas ausencias, Luis Miguel Ramis y su equipo de trabajo contaron con el atacante del juvenil A, de División de Honor, Dani Albiar; así como con el defensa Juanfran y con el centrocampista Álex Corredera, ambos del filial rojiblanco.

El Almería tendrá descanso este martes y reanudará los entrenamientos el miércoles, de nuevo en el Campo de La Vega de Acá a las 10,30 horas, donde también repetirá el viernes. El jueves y el sábado la plantilla trabajará, a puerta cerrada, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para preparar el encuentro que el domingo le enfrentará a un Reus que está con los mismos puntos que los rojiblancos en la clasificación, y que sólo ha perdido un partido como visitante dada su seguridad defensiva. No en vano es de los equipos que menos goles encaja, aunque también es de los que menos materializa.