«Me iré del Almería cuando sea lo mejor para el club»

Joaquín Fernández, primer capitán de la UDA, reconoce que ha habido contactos para su salida durante este verano y que ya está descartada su marcha por ahora

La última rueda de prensa de un jugador de la UDA antes del inicio del campeonato liguero no podía ser de otro componente del plantel que no fuera el primer capitán. Como así fue. Ayer, antes de que tras el entrenamiento de hoy Fran Fernández (entrenador) pueda dar por finalizada las comparecencias antes de viajar hasta Cádiz, el que se puso como portavoz del primer equipo delante de los periodistas fue el que este año tiene en su poder el brazalete de capitán. Es decir, el máximo responsable del vestuario y el que debe dar la cara tanto en las buenas como, sobre todo, en las malas. Un aspecto que, sin ser su responsabilidad, ya venía haciendo, desde que subió desde el filial, cada vez que se le reclamaba o era él el que lo asumía ante el 'escondite' de otros compañeros más veteranos y, en teoría, con más galones.

Su presencia estaba encaminada para hablar del inicio del campeonato liguero. Para hacer un balance de lo que ha sido la pretemporada. Para explicar sus sensaciones o las que quisiera transmitir antes de este nuevo torneo. Para responder sobre sus primeras semanas como cabeza visible del vestuario. Para que dijera cómo había visto a los nuevos que han llegado este verano. También para que valorara a Chema y Sekou, que han seguido sus pasos subiendo del filial. Pero era una oportunidad para que hablase de él.

Y lo hizo demostrando, una vez más, que siempre antepone lo colectivo a lo personal. Como ha hecho tantas veces. Como hizo siendo juvenil y prefirió seguir en el Almería antes que irse con un simple cambio de residencia a una entidad de prestigio de los que lo quisieron en su momento. De igual modo que lo siguen queriendo. También este mismo verano. Pero sabe lo que el club quiere por él y ni tan siquiera ha 'presionado' para ser el tercer traspaso del verano y por el que más dinero podrían haber percibido. No hubo esa oferta, no hubo petición de traspaso.

IDEAL ya avanzó al inicio del verano que el club tenía intención de traspasar a Fidel, Pozo y Joaquín. El primero se fue a Las Palmas, con el fin de ahorrarse la ficha más alta. El segundo se marchó al Rayo Vallecano por algo más de un millón de euros. Quedaba la posible tercera venta. Una realidad que ayer mismo confirmó. «Soy futbolista del Almería y tengo contrato aquí tres años más. Es cierto que este verano ha habido contactos, pero siempre he dicho que si Joaquín Fernández sale algún día del Almería será porque llega una cantidad de dinero que el club entiende que es lo que valgo y que puede ayudar para cimentar sus bases», dijo. Para señalar el aspecto que los lectores de este diario ya conocen. «Es cierto que ha habido contactos, pero no se ha llegado a esa cifra que quería el club y nada más». Así que, el de Huércal de Almería se centra en la UDA y en esta campaña. «Yo estoy feliz de estar aquí porque estoy en mi casa, donde además soy el capitán del Almería».

No descarta irse. Sabe que tendrá que salir de la UDA. Porque 'precio' ya tiene. Lo que sí quiere es centrarse en el presente y en lo pase en el Almería. Emplaza todo para el año que viene. «Siempre hay contactos en verano, pero ya no es el momento de hablar de eso, eso ya pasó. Estoy centrado en Almería y en el Almería. Mucho más con el comienzo de la Liga a la vuelta de la esquina porque empezamos esta semana con el partido en Cádiz. Este año Joaquín Fernández estará de rojiblanco y prefiero no hablar de eso».

Dejado ya al margen su nivel personal, toda la atención de Joaquín Fernández se centró en el campeonato liguero. En que la temporada se inicia en el Ramón de Carranza y no cuando acabe el mercado de fichajes. Que cada partido cuenta para «no llegar con agobios al final de la competición». Un mensaje muy claro y rotundo para que nadie piense que 'queda tiempo'. «Tenemos muchas ganas de que llegue ya el primer partido de la temporada y comenzar la nueva temporada sumando tres puntos porque luego se echan en faltan los puntos». Para ello, «debemos empezar bien y sumar cuantos más puntos mejor. Hay ganas de sumar los tres primeros puntos en la nueva temporada. No debemos dejarnos puntos en el camino para lo que hay que ser más regulares durante la temporada».

En una competición muy dura y en la que los clubes buscan estar lo más arriba posible y con presupuestos por encima del Almería. Los almerienses ya no son el que más tiene. Pero tampoco de los que menos, aunque el mensaje desde el club sea así. En el vestuario, el de Huércal de Almería ve «gente con muchas ganas y con una ilusión enorme por hacer las cosas muy bien en la nueva temporada en Segunda División».

Y al que no lo vea con esa ilusión, sea compañero o componente del club, Joaquín intentará ejercer de capitán. Una responsabilidad que asume con total implicación y no le tiene ningún miedo. «Más que pesarme el brazalete de capitán, es un orgullo llevarlo y con la responsabilidad que se merece de ser el capitán del Almería». Una entidad que ha visto desde la grada y en el campo desde que era un niño. «Es el equipo de mi ciudad y debo representar a mi plantilla y a mi club. Disfruto de ponerme el brazalete de capitán en el Almería en cada partido», manifestó dando un paso más en su corta e intensa carrera profesional.

La que, desde hace dos años, le permitió hacer Soriano. El que fuera entrenador del primer equipo confió en el polivalente central-medio desde su primer entrenamiento. La situación no era nada sencilla. Y superó la prueba con creces. Luego, pese a que estuvo con ficha del filial por aquello de que la entidad no quería hacerle todavía un contrato profesional del primer equipo, continuó siendo muy válido para el colectivo. «Solamente tengo palabras de agradecimiento para el club por darme la oportunidad de ser jugador profesional en el fútbol y muy agradecido a una persona muy especial como Fernando Soriano».