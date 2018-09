Almería B Al Almería B le 'mata' la inferioridad El rojiblanco Darío Guti intenta el centro ante la oposición del central talaverano San José. :: agencia lof / AGENCIA LOF El equipo de Esteban Navarro mantuvo el tipo ante el Talavera hasta la expulsión de Iván Martos JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 2 septiembre 2018, 00:28

La expulsión de Iván Martos fue un rémora en el intento del Almería B por conseguir un buen resultado en el Municipal de El Prado de Talavera de la Reina y al final terminó sucumbiendo como consecuencia de una acción por la banda del lateral rojiblanco que acabó con un cabezazo de Óscar Martín, permitiendo una última fase del partido más cómoda para el conjunto castellano-manchego, que se manejó mejor ante las obligaciones del conjunto filial.

Hasta ese momento, el partido no fue cómodo para los rojiblancos, pero tampoco para los locales. Estos fueron intensos en el primer cuarto de hora del envite, para luego permitir un duelo equilibrado, también en ocasiones. En la segunda parte el panorama estuvo regido por idéntico guión hasta la pronta expulsión del lateral rojiblanco, que mediatizó el encuentro. Óscar Martín, que entró de refresco, cambió el duelo para acabar sumando la victoria.

Acostumbrarse

Comenzó teniendo el balón el conjunto talaverano, aunque sin llegar a la portería de Guille Lara con peligro. Este lo puso el filial rojiblanco, en el minuto 7, con un remate de Sergio Pérez que estuvo a punto de sorprender al cancerbero del conjunto talaverano, que poco a poco fue imponiendo su dominio en gran medida por la aportación de un exrojiblanco como Abel Molinero.

En el minuto 10, a la salida de un córner, el cuadro castellano-manchego empezó a plasmar el manejo del partido, con un remate de Juanra, que mandó el balón fuera cuando lo tenía todo a favor. Abel Molinero, en el 13, hizo una gran jugada que no terminó de fructificar por la certera intervención de Gianni.

Le estaba costando al filial rojiblanco tener el balón, había entrado tarde al encuentro y eso lo estuvo aprovechando el Talavera para presionar y comprometer al conjunto de Esteban Navarro, que tocó hilos y todo cambió. El Almería B comenzó a salir, pese a no empezar a entender el partido ante un rival excesivamente duro en su juego. Sergio Pérez, en el 17, se 'cayó de maduro' dentro del área y, en el 20, el que lo intentó fue Igor Engonga que sí estuvo cerca de batir la meta defendida por Gianni, pero el remate del central no encontró portería por muy poco.

Comenzaron a igualarse las fuerzas en un partido de toma y daca, con llegadas a ambas áreas. En el minuto 23, el que lo intentó fue el local Víctor Andrés, aprovechando un despeje de la zaga rojiblanca, después de un centro de Jonxa, justo antes de que empezara a equilibrarse el partido, cuando Mario Abenza tomó su sitio sobre el terreno de juego y sin tanta presión para la defensa rojiblanca.

A partir de ese momento, al Talavera le costó más llevar peligro, solamente lo logró en acciones a balón parado como en el 38, tras un saque de esquina realizado por Oca que remató fuera el central Juanra, que había subido al ataque para finalizar jugada, tal y como sucedió en la primera ocasión firmada por el equipo dirigido por Fran Alcoy.

Manejo

En la segunda parte, da salida, el Almería B jugó con Lin en lugar de Sergio Pérez, amenazado con una amarilla, y el conjunto de Esteban Navarro tuvo más posesión de balón y control. Sin embargo, la expulsión de Iván Martos, en el 52, puso las cosas complicadas para el conjunto rojiblanco, que empezó a acusar la inferioridad numérica, con menos llegada para los de Esteban Navarro.

La llegada fue para el conjunto castellano-manchego que, por medio dd Óscar Martín, pudo hacer el primero en el minuto 67, pero Antonio Navas metió la pierna y evitó que el disparo del jugador que acaba de entrar de refresco encontrara portería, a la par que los suyos se espesaron y el Almería B, aprovechando los espacios, intentó meterle el miedo en el cuerpo a los de Fran Alcoy.

Sin embargo, la debilidad defensiva rojiblanca posibilitó que el Talavera se adelantara en el marcador. Fue en el minuto 72, tras una buena acción de Abel Molinero por la banda derecha, que puso un gran centro al segundo palo para que Óscar Martín cabeceara y batiera a Guille Lara.

Esteban Navarro intentó tener más presencia arriba con la entrada en campo de Alberto Toril, pero el conjunto talaverano no dejó opciones para soñar con un empate que no hubiese sido mal menor. Es más, Laerte, en el 81, estuvo cerca de batir de nuevo al cancerbero rojiblanco, pero el disparo del extremo se estrelló en el larguero de la meta rojiblanca. El que no se fue de entre los tres palos fue el gran disparo de Óscar Martín, en el 87, que enganchó un disparo desde fuera del área, cuando el Almería B estaba volcado arriba, y puso el segundo para matar el partido.