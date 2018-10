UD Almería UD Almería: Tan lejos, tan cerca José Corpas, uno de los 'estiletes' por banda de la UDA, durante un entrenamiento. / J. J. A. El conjunto rojiblanco, en el centro de la tabla, tiene la permanencia y el playoff a la misma distancia | Los indálicos tienen un final de mes de octubre cargado de compromisos en Liga y Copa del Rey JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 9 octubre 2018, 00:37

Después de ocho jornadas, que es casi un quinto de la competición, la UD Almería tiene las plazas de permanencia y de playoff a la misma distancia, lo que permite estar con cierta tranquilidad, aunque 'ojo avizor' porque una derrota más, sobre todo, puede meter a los rojiblancos en problemas, del mismo modo que la victoria puede ser una inyección de moral de cara a futuros compromisos. Los que están por llegar, en los segunda mitad del presente mes de octubre hablan de encuentros complicados -con lo del sábado en Córdoba quedó demostrado que no hay enemigo del que fiarse-, además de aguardar la posibilidad que puede dar la Copa del Rey, competición para la que hay una fecha 'reservada', pero que puede tener alguna más.

De este modo, a los rojiblancos les viene encima un calendario en el que solo uno de los tres partidos de competición liguera lo disputará en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y que será el primero de ellos, el próximo sábado, desde las 20.30 horas, frente a la UD Las Palmas. Tiene seguro otro encuentro más, el del próximo jueves, día 17 de octubre, para recibir en Copa del Rey al Reus Deportiu, al que de ganar le sucedería otro enfrentamiento en octubre, aunque, como es lógico, aún el lugar y el rival se conocerían el próximo 19 de octubre. Sí se sabe que en torno al 31 de octubre y al 5 de diciembre se celebrará la primera eliminatoria copera de la temporada 2018/19 con partidos de ya fijados a ida y vuelta.

Serán días para profundizar en las formas. Estas 'dictan' que la UD Almería no necesita tener el balón para ganar. Es más, de los tres partidos ganados, solo ante el Reus tuvo más balón que el rival. Sin embargo, los dos partidos ganados al Real Zaragoza y al CD Numancia ese dato fue contrario, pero supuso un mejor manejo del balón cuando fueron los de Fran Fernández los poseedores de la pelota. En Córdoba, sin verse obligado a presionar alto como en los tres anteriores partidos disputados y que acabaron con victoria, apenas si utilizó las contras, que fueron mortíferas para ganar a los cuatro equipos a los que se ha vencido, tanto en el campeonato liguero como en el envite en Copa del Rey.

La posesión

Tener el balón no garantiza ganar el partido. Es cierto que permite anular al rival, que sin la posesión tendrá menos posibilidades de hacer gol, pero quienes juegan a esperar, aunque puedan pagar el cansancio de estar defendiendo, también tienen sus opciones. La posesión está asociada a la calidad y al trabajo, por lo que muy pocos consiguen llevarla a cabo. . Los números de posesión no suelen dejar al descubierto la auténtica verdad de este dilema porque hay quienes tienen el balón para jugarlo entre centrales o con pases laterales. El quid de la cuestión está en tener el balón para encarar y crear ocasiones de gol.

En cualquier caso, la clave está en las transiciones rápidas y el juego directo. El Almería es consciente de sus limitaciones y cuando los rivales le han dado el balón ha sufrido o no ha tenido muchas opciones de triunfo. De todas formas, no tenerlo tampoco significa adueñarse de la victoria. De los cuatro partidos ganados por el equipo de Fran Fernández, solo en el disputado frente al Reus los números de posesión de balón fueron favorables, pero no de una forma abrumadora. De hecho, al final fue de casi un 50% para cada uno -51,8% para la UDA y 48,2% para el conjunto reusense-.

Lo de sacar ventaja a un mayor uso del balón no lo ha conseguido nunca la UD Almería, salvo en esa cita, si bien fue el equipo rojinegro el que intentó tenerlo y sacarlo controlado desde atrás y las pérdidas le ocasionaron muchos quebraderos de cabeza. El equipo dirigido por Xavi Bartolo no disparó ni una sola vez entre los tres palos y llegar al área rival casi lo mismo.

Analizando los otros tres partidos ganados -el de Copa en Málaga y ante Real Zaragoza y Numancia, hay datos concluyentes. El partido ganado en La Rosaleda de Málaga, al margen del gol de penalti, deparó la imagen de un equipo sólido que utilizó las contras para hacer daño. De hecho, el gol vino de la presión en la salida de balón, una característica que es como una 'denominación de origen' de los rojiblancos que le ha hecho tener más opciones de triunfo por lo incómoda de su propuesta para los rivales.

Si el Málaga sufrió, más lo hicieron Real Zaragoza y sobre todo CD Numancia. Ambos equipos tuvieron el balón muchos más minutos que la UD Almería. El equipo de Imanol Idiakez fue dueño del 63,3% del balón, pero no manejó tras pérdida. La de Papusnhasvili, en el minuto 88, la subió a 'los altares' José Corpas. En Los Pajaritos, más de lo mismo. El equipo de López Garai, con esa 'impronta' de querer hacer un fútbol de toque, sacando el balón desde atrás, fue como caer una 'trampa' para quienes interpretan el fútbol a la contra como lo hace la UDA. Porque para ganar hay que atacar bien, pero también hay que defender mejor porque no es seguro el hecho de regalarle la pelota al rival para luego jugar al contragolpe, este no juega, sufre y termina perdiendo. El primer gol llegó de una falta, pero el segundo fue la escenificación de una contra bien montada.

El estilo

Reforzar lo que salió bien y no se utilizó en Córdoba es una obligación para lo que viene de camino. Los rojiblancos tienen ahora una segunda parte del mes de octubre con cuatro partidos fijos. Los dos primeros los jugará en casa frente a la UD Las Palmas, el primero, y frente al Reus, perteneciente a la Copa del Rey, después. Con posterioridad tendrá dos partidos de Liga seguidos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Jugará en Albacete, el domingo, día 21 de octubre, a las seis de la tarde, mismo horario pero para el sábado, día 27, en el Nuevo Los Cármenes, para enfrentarse al Granada.