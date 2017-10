UD ALMERÍA El Almería jugará con un once distinto otra semana más Las lesiones y las sanciones obligan a Ramis a rectificar el equipo que juegue mañana de salida ante la SD Huesca JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 6 octubre 2017, 16:42

Otra vez y van ya varias semanas. Ramis no repetirá el once de la semana anterior, aunque en esta ocasión no es porque considere que con el nuevo equipo que actúe de salida frente a la SD Huesca se vaya a jugar mejor, sino por los problemas de efectivos. El técnico tarraconense debe prescindir de dos lesionados, son los casos de Hicham y de Tino Costa, que no se ha podido recuperar a tiempo para la cita de mañana, y el del sancionado Jorge Morcillo. Por ello, dos que estaban 'apartados' en el 'baúl de los recuerdos', el lateral Marco Motta y el defensa central Ángel Trujillo, son las dos novedades en la convocatoria del equipo rojiblanco ante el partido que los rojiblancos van a disputar este sábado, a las 18 horas, frente a la SD Huesca en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al que ambos equipos llegan igualados a casi todo. La única diferencia es que la UD Almería ha encajado un gol menos que los azulgranas.

A los citados descartes se une el del manchegeo Gaspar Panadero, que lo es por decisión técnica, siendo la segunda vez de forma consecutiva que verá el partido desde la grada.

El Almería ha realizado un último entrenamiento antes de afrontar el encuentro. En principio estaba previsto celebrar la sesión, a puerta cerrada, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero finalmente se ha desarrollado en el Anexo para preservar el césped, puesto que la plantilla ya había llevado a cabo dos jornadas de trabajo en el Estadio, las del lunes y miércoles, concretamente.

Este sábado, día del partido contra la SD Huesca, el equipo quedará concentrado, por la mañana, en el Hotel Tryp Indalo, donde almorzará y descansará antes de desplazarse al Juegos Mediterráneos para afrontar la confrontación.

Los jugadores convocados por Luis Miguel Ramis, son los porteros René y Fernando; los defensas Fran Rodríguez, Marco Motta, Owona, Trujillo, Joaquín, Nano y Pervis Estupiñán; los centrocampistas Verza, Mandi, Rubén Alcaraz, Pozo, Javi Álamo, Nauzet Alemán y Fidel y los delanteros Juan Muñoz y Caballero.

La SD Huesca, que viajó esta mañana en AVE desde Zaragoza a Málaga y después por carretera de nuevo hasta Almería, Rubi destacaba la vuelta de Álvaro Vadillo, que se quedó fuera de la lista contra el Rayo, por decisión técnica. Brezancic queda fuera por lesión y también el segundo portero, Ander Bardají, al que sustituirá Valera, guardameta del filial, además de los descartes Íñigo Lopez y Juanjo Camacho.

Así, la lista la forman los porteros Remiro y Valera; los defensas Akapo, Rulo, Jair, Pulido y Carlos David; los centrocampistas Aguilera, Gallar, Ferreiro, Melero, Sastre, Luso, Vadillo y Alexander, y los delanteros Cucho, Chimy Ávila y Edison.