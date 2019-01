El Almería B se juega 'algo más' de tres puntos Alberto Toril será hoy la primera referencia ofensiva del filial en campo del Marbella FC. / FELIPE ORTIZ El filial comienza la segunda vuelta del curso en campo del Marbella, rival que como el rojiblanco figura en la clasificación en la zona de descensoDarío Guti, por lesión, y Navas, por tarjetas, bajas en los rojiblancos, en los que vuelven a entrar en la lista Siles, Ranera y los juveniles Adriá y Tomás JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Domingo, 13 enero 2019, 02:12

Con la disputa de algo más de tres puntos, por aquello del golaveraje particular entre ambos, la UD Almería B inicia hoy la segunda vuelta del campeonato en campo del Marbella FC. Los dos equipos llegan a la cita en la zona de descenso tras haber dejado atrás marcadores dispares en las últimas jornadas, ya que los malagueños llevan tres derrotas seguidas y los almerienses vieron aliviada una larga racha sin ganar venciendo al CD El Ejido en el derbi provincial, para caer la semana pasada en San Fernando.

Casi tres años después del último encuentro entre ambos, vuelven a 'verse las caras' en campo marbellí donde antes, en dos ocasiones, se habían enfrentado en la categoría, con balance positivo para la UD Almería B, reflejado en una victoria y un empate. Vuelven a enfrentarse con la incuestionable necesidad de ganar para asomarse a la zona de permanencia y con novedades en sus filas y para el que, aparte de la situación clasificatoria, el balance particular podría ser de máxima importancia al término de la presente temporada. En la ida ganó (2-1) el filial.

Otra con varias bajas

La expedición de la UD Almería B, que viajó en la tarde de ayer rumbo a Marbella, lo hizo después de la sesión de entrenamiento en La Vega de Acá. Los de Esteban Navarro afrontan el duelo una jornada más con novedades en cuanto a bajas, en relación al anterior compromiso en campo del San Fernando CD, donde perdieron (1-0), por un gol de penalti en los últimos minutos.

Entre las ausencias, a añadir a la ya conocida de Guirao, que dijo adiós a la temporada por lesión, las de otros dos pilares del filial. Uno, el delantero Darío Guti, máximo goleador del equipo, lesionado en el citado envite, del que hay que informar que tras ser reconocido por el médico del club, José Ramón Ruano, no sufre fractura. También son bajas los defensas Antonio Navas, en su caso por tarjetas, y Damián, aún no recuperado del todo de una lesión. Además, una jornada más, la de Iván Martos, nuevamente convocado por el primer equipo. En la convocatoria vuelven a figurar Iu Ranera y Pablo Siles, no entra el meta Guille Lara y repiten los juveniles Adriá Rojas, Tomás Cruz y Dani Albiar.

No cometer errores

Con esas novedades, el filial afronta un encuentro sobre el que Esteban Navarro manifestó que no será nada distinto a los anteriores, en cuanto al potencial del rival. «Es un equipo que comenzó la temporada con el objetivo de volver a luchar por el ascenso a Segunda. No he han salido las cosas como esperaban en la primera vuelta, pero tienen plantilla para estar bastante más arriba en la clasificación».

El entrenador de la UD Almería B dijo creer que tras el relevo de entrenador en el equipo marbellí, pese a que su debut fue con derrota en casa ante el Jumilla, habrá motivaciones en sus filas. «Ha tenido más días para trabajar y transmitir sus conceptos a los jugadores. Van a salir con el objetivo de marcar pronto e imponer su ritmo. Nosotros debemos de mantener nuestro criterio hasta el pitido final del partido, intentando no cometer errores. Además, como es obvio, intentando aprovechar las ocasiones que se nos presenten. Entramos en la segunda vuelta y ya los puntos tienen un valor distinto al de la primera».

Motivación marbellí

En relación al Marbella FC, recupera los servicios de los centrocampistas Añón, Elías y los del defensa Peris, los dos primeros tras cumplir un partido de sanción y el tercero, recuperado de una lesión. Es baja, habiendo dicho adiós a la temporada por una grave lesión, el centrocampista Javi Moreno y hoy podría jugar el último fichaje, el defensa Dani Pérez.

David Cubillo, que hoy dirige el segundo partido al Marbella FC, manifestó que con el inicio de la segunda vuelta ya no vale otra que ganar, dando el primer paso contra la UD Almería B. «Lo importante es conseguir ya una victoria y romper la racha de tres derrotas seguidas. En la segunda vuelta ya todos los partidos son definitivos, no hay margen de error y más si son ante un rival directo». En ese sentido, añadió que espera que su equipo sepa luchar por la victoria. «Me preocupa siempre más lo nuestro que lo del rival. Tenemos que tener claro que es un partido importante y que las cosas que estén en nuestra mano y podamos controlar tenemos que controlarlas. El fútbol es un poco impredecible pero hay actitudes que dependen de nosotros».

A modo de clave, en su opinión, para ganar el partido debe imperar la seriedad. «No tenemos que conceder regalos tontos. Debemos evitar esos errores porque la categoría te condena mucho. Hemos incidido en el tema de ser muy serios. Esa seriedad nos va a permitir atacar mejor y sobre todo, no conceder».

En relación a la UD Almería B, apuntó que será un partido duro y que no se fía del filial. «Espero un partido como son los de la categoría, igualado, intenso, duro y en los que al final un detalle le pone a un equipo el partido de cara. El filial es un equipo con velocidad y calidad en sus jugadores. Que no haya sacado muchos puntos fuera no quiere decir que no haya tenido opciones para ello. Confianzas las mínimas, nos lo pondrá difícil», manifestó.

En cuanto a la trayectoria marbellí en los partidos que ha jugado como local en lo que va transcurrido del campeonato queda reflejada en cinco victorias, un empate y cuatro derrotas. Logró imponerse a At. Malagueño (3-1), Sevilla At. (4-0), CF Villanovense (2-1), Recre (1-0) y Talavera CF (2-0), empatando contra Real Murcia (0-0) y perdiendo ante CD El Ejido (1-2), Rvo. Granada (0-2), FC Cartagena (0-2) y, la pasada jornada, en el que fue el 'estreno' de David Cubillo como técnico marbellí en el disputado contra el Jumilla FC (0-3).