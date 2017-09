El Almería gana por fútbol y por golazos RAFA MÁRQUEZ Fran Rodríguez y Tino Costa ajustician a un Lorca que también hizo un buen partido JUANJO AGUILERA Domingo, 10 septiembre 2017, 00:04

El Almería sumó lo que mereció ante un Lorca correoso que hizo un buen partido y que pudo lograr un resultado positivo. Sin embargo, el Almería fue mejor, ante un rival que fue demasiado osado. El cuadro lorquino empezó mejor el partido, pero la calidad de los rojiblancos y el control del balón, bien usado, le permitió tener más oportunidades cara al marco contrario. Sin embargo, en la primera parte, no fue capaz de convertirlas en gol.

2 UD Almería René; Fran Rodríguez, Joaquín, Morcillo (Owona, m. 60), Nano; Mandi (Tino Costa, m. 60), Verza, Rubén Alcaraz; Pozo, Fidel, y Caballero (Juan Muñoz, m. 75). 1 Lorca FC Dorronsoro; Pina, Fran Cruz, Holgersson (Manu Apeh, m. 76), Pomares; Tropi, Cristian Bustos (Javi Muñoz, m. 67); Nando, Eugeni Valderrama, Sito, y Merentiel (Dani Ojeda, m. 82). Goles 1-0, m. 61: Fran Rodríguez. 1-1, m. 83: Javi Muñoz. 2-1, m. 88: Tino Costa. Árbitro Díaz de Mera Escuderos, del colegio castellano-manchego. Amonestó a Mandi (m. 26), Jorge Morcillo (m. 49) y René (m. 60), de la UD Almería, y a Tropi (m. 20), Javi Muñoz (m. 77), Pomares (m. 87) y Pina (m. 92), del Lorca FC. Incidencias Partido correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 7.268 espectadores. Se guardó minuto de silencio en memoria del abonado Luis López Belmonte; de Ginés García y José María Verdejo, hermanos de los consejeros Manolo García y Jesús Verdejo, y de Francisco Góngora y Juan Manzano, padres de los periodistas deportivos Rafa Góngora y Juan Antonio Manzano.

En la segunda, no hubo variación, pero el Lorca buscó hacer daño siempre, aunque defensivamente el Almería mostró su crecimiento, con la entrada de Owona. Una acción entre Fidel y Fran Rodríguez acabó con disparo del lateral sexitano, convertido en el mejor jugador del equipo, que puso a los rojiblancos con ventaja. El Lorca empujó y logró el empate por medio de Javi Muñoz, pero no se dio por satisfecho y una genialidad de Tino Costa, en el lanzamiento de una falta escorada en banda derecha del ataque rojiblanco, dio al Almería la primera victoria de la presente temporada en casa.

Tener el balón

El inicio de partido sirvió para ver el planteamiento de ambos equipos. El Almería jugaba con Mandi por delante de los dos mediocentros y el Lorca presionaba muy arriba. En el minuto 3 llegó el primer acercamiento en una acción de Fran Rodríguez que despejó la defensa del conjunto lorquino. Los rojiblancos jugaban con la intención de abrir el campo, por banda, mientras el equipo blanquiazul asumía riesgos y metía al Almería en su parcela. Así, en el 12, Sito remató de cabeza, anticipándose a Joaquín, y René detuvo el cabezazo.

El Almería entraba con peligro por la banda derecha, como el Lorca. En el 16 la tuvo el Almería como consecuencia de un error en el despeje de Dorronsoro que le cayó a Fidel que, a banda cambiada, ni tiró ni centró con acierto. Y, en el 18, la acción fue de Pablo Caballero, en pase de Fidel que el argentino, de espaldas a la portería, controló y remató por encima del larguero a la media vuelta.

El Almería empezaba a crecer ante un Lorca con problemas para defender porque buscaba el balón arriba y le costaba situarse en defensa. La ruptura de Fran, asociándose con Fidel, dio fruto en el 25, con una combinación entre ambos que acabó con centro atrás del lateral rojiblanco que remató Verza y atajó Dorronsoro.

Un auténtico caballo

Era una fase del partido en la que mandaba el Almería ante un Lorca que ya había perdido la mordiente arriba y que esperaba por si llegaba la oportunidad. En el 29, pudo haber penalti por derribo sobre Caballero y, en la continuación de la jugada, Fran Rodríguez aprovechó un servicio de Fidel que Dorronsoro despejó a saque de esquina. Era el reflejo del dominio que ejercía el equipo rojiblanco. Mientras, el Lorca se comportaba como un equipo correoso que impedía que el Almería encontrara el acierto en el remate.

El inicio de la segunda parte no fue distinto, salvo en el hecho de que las subidas de Fran Rodríguez no finalizaron y el Lorca buscó esa banda para hacer daño. De hecho, a balón parado dispuso de dos ocasiones, una primera de Sito y otra, después, de Eugeni Valderrama.

René forzó una amarilla que despertó al público, pero también al equipo rojiblanco, que volvió a tener más presencia arriba. En el 57, Fidel fue objeto de un posible penalti que no fue sancionado por el castellano Díaz de Mera.

Pero el Almería no cometió el pecado de lamerse las heridas y sí de seguir buscando el gol. En el 59, lo tuvo Joaquín, tras un gran centro de Fran Rodríguez, pero el remate de cabeza del central huercalense se fue demasiado cruzado.

Fijado Ramis en los problemas que podría suponer tener a Mandi y Morcillo con amarilla y ambos cometiendo faltas al límite, entraron Owona y Tino Costa, pero no hubo tiempo para ver la reacción porque el gol no tardó ni un minuto en llegar. Era el 61, Fidel condujo para Fran Rodríguez y el lateral diestro sexitano la cruzó perfecta al fondo de las mallas sin que Dorronsoro pudiera llegar.

El gol no hizo daño al Lorca, que siguió intentándolo con Nando y Eugeni Valderrama. Una ocasión creada por el media punta, cuando se cumplía el 68, acabó con pase para Merentiel, cuyo disparo lo despejó René.

Al Almería le faltó acierto en los metros finales porque hubo llegadas que no finalizaron en gol como una firmada por Pozo que no encontró acompañante u otra de Rubén Alcaraz, y el Lorca no cesó en su empeño de meterse en el partido con cambios ofensivos como la presencia de Manu Apeh y Javi Muñoz, que dieron resultado en el 83, con un disparo de Muñoz que entró por la escuadra de René.

El partido era a ‘tumba abierta’ y el Almería buscó la acción de Fran Rodríguez. Una falta en el lateral del área cometida por Pomares la cogió Tino Costa, que ‘amasó’ en su cabeza cómo lanzarla. Lo hizo con un disparo raso aprovechando el salto de la barrera, el balón sorprendió a Dorronsoro por el primer palo y entró.

Visto lo que sucedió antes, nadie dio el partido ni por ganado ni por perdido. Sí es cierto que el Lorca tiró hacia arriba y el Almería se defendió bien para tratar de cerrar a la contra. Tino Costa robó, en el 92, casi en la frontal del área, y montó una contra que acabó con balón para Fidel, que no pudo finalizar ante la salida de Dorronsoro. Con el Lorca en el área almeriense, concluyó un partido en el que mereció la pena sufrir. La conquistada por la UD Almería es una victoria cara.