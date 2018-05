UD Almería UD Almería, sé fuerte Joaquín se deshace de la pica, ojalá que con la facilidad con la que se pretende ganar hoy. / UDA El conjunto rojiblanco, obligado a convertir el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un fortín, sin rendijas, busca el triunfo de la permanencia JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 27 mayo 2018, 00:41

Ante la adversidad no queda otra cosa que fortalecer los 'cimientos', no desmoronarse, ser fuerte. La derrota en Córdoba, pese a que el equipo está con un punto de ventaja sobre los puestos de descenso, han provocado cierta desazón entre los 'incrédulos', aquellos que no creen en el alegato de 'justicia' que implora un equipo rojiblanco que no quiere pasar de una 'vida placentera' -la Liga de Fútbol Profesional concede prebendas inexistentes en Segunda División B- al fútbol de 'patio', en campos de césped artificial, pero sin 'luces', viviendo o jugando a expensas de lo que mandan los que más poder tienen, cuyo discurso siempre ha sido el de ser un equipo bien acogido por el resto de competidores. Aún resuenan las 'palmaditas en la espalda' de la primera temporada de esta serie en Segunda A -la que comenzó con Sergi Barjuan y acabó con Soriano-, en la que todos hablaban de la UD Almería como un equipo con un 'equipazo' que no se fue al descenso de auténtico milagro.

El Almería tiene su discurso de defensa bien planteado para esta jornada casi de sentencia. Esa defensa la pronunció el pasado viernes, y muy bien, Fran Fernández en su comparecencia ante los medios. Dicen que el primer paso para conseguir los sueños es tenerlos, creer en ellos. Oltra fue despedido un 5 de abril de 2011 tras caer frente al Athletic en casa (1-3) por decir que no se veía capacitado para levantarle el ánimo a sus jugadores. Fran Fernández es el primer optimista en que se logrará la permanencia.

Esta pasa por ganar hoy y no fijarse en qué puede pasar en Huesca, en Reus o en León, donde si pasa lo que se necesita será más alivio, pero ante el Alcorcón solo vale sumar los tres puntos, que llegarán en base a hacer del Estadio de los Juegos Mediterráneos un campo fortalecido con la llegada de Fran Fernández, convertido en ese fortín que, siempre se ha dicho, es necesario mantener en firme para lograr el primer objetivo, el de la salvación.

Firmeza

La firmeza para el Estadio es proporcional a la que el equipo debe mostrar para superar a un rival que viene dispuesto a mandar un mensaje contradictorio y encontrar la forma con la que meterle mano para, de este modo, conseguir los tres puntos que precisa para despejar las dudas y avalar su permanencia, una temporada más, en la División de Plata del fútbol español, en la que hace unos años luchó incluso por el ascenso a Primera División. El Alcorcón es un equipo que ha conseguido tomar aire gracias a un 'triunfo y medio' en las dos últimas jornadas frente a los dos equipos que seguramente la próxima temporada jugarán en Primera División -empató en Huesca, ya ascendido, y goleó a un Rayo Vallecano que tiene el billete apalabrado-.

Los rojiblancos, sin bajas, vuelven a trabajar hoy y después se conocerá la convocatoria

Puede que haya un cambio de esquema. Lo expresó el viernes Fran Fernández. «Podemos incluir un mediocentro más, un delantero más, podemos introducir un cambio de esquema. Algo vamos a hacer». Lo bueno es que, salvo sorpresa de última hora, están todos disponibles, salvo los tres lesionados de larga duración y el sancionado Sulayman Marreh, expulsado en Córdoba y que trastoca un poco las ideas porque el técnico rojiblanco no ha cambiado la pareja de centrales en ninguno de los cuatro partidos disputados hasta ahora, aunque sí 'los escoltas', situados en banda, por delante de los laterales. Podría aparecer incluso el argentino Tino Costa.

Lo cierto es que el 1-4-2-3-1 es el esquema tipo del técnico unionista y todo 'cabalga' más hacia qué jugadores ocuparán los roles que este esquema tiene asignados. No cabe duda que René Román estará bajo palos y que la defensa no ha dado muestras, en ninguno de los partidos en los que el técnico lleva en el cargo, para hacer cambios, lo que apunta a la continuidad de Marco Motta, por la derecha, y Pervis Estupiñán, en banda izquierda, con la pareja de centrales que forman Joaquín Fernández y Ángel Trujillo.

Por delante, es segura la presencia de Rubén Alcaraz. La duda está en su acompañante. Como queda dicho, podría optar por un doble pivote con Tino Costa, pero tal vez sería una apuesta demasiado ofensiva, lo que podría dar opción a la presencia de José Antonio Verza, que solo disfrutó de unos minutos en el partido en Córdoba como consecuencia de la expulsión de Sulayman Marreh. También es cierto que el oriolano no ha gozado de más de 15 minutos por partido en las últimas tres jornadas y que frente al FC Barcelona B no estuvo en la convocatoria. De jugar con doble pivote, los costados podrían contar con Fidel, por la derecha, y Nano, por la izquierda, con José Ángel Pozo o Tino Costa en el enganche y Pablo Caballero arriba, si bien es cierto que Juan Muñoz volvió a marcar en Córdoba, solo que entre el auxiliar, Carreño Cabrera, y el árbitro, Pulido Santana, consideraron no darle validez a un tanto de una grandísima importancia para hoy jugarse menos.

Habrá homenaje y escudo de oro para el árbitro almeriense David Fernández Borbalán

Jugar con un centro del campo 'arropado', supondría hacer cambios, con Fidel, Nano o Pozo destinados a ocupar una plaza en el banquillo para dejar ese hueco al centro del campo. Fran Callejón, presente en las últimas convocatoria, y que jugó 73 minutos en el Nou Estadi de Reus, no sería una opción improvisada. Fran Fernández le conoce bien del filial, con el que le ha dado la titularidad en 23 partidos.

De todas formas, hasta esta mañana no se sabrá la relación de futbolistas convocados. El equipo tiene previsto llevar a cabo una sesión de activación física, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que será a puerta cerrada y, tras la misma, se conocerá la relación de los 18 jugadores que jugarán la 'final', a las 20.30 h.

Rival difícil

Todo para superar a un rival que no es fácil a domicilio, que lleva 20 puntos conquistados lejos de Santo Domingo, donde sumó 28, y que llega en un buen momento, como lo demuestra el hecho de que, aunque ha ganado solo el último de los siete más recientes duelos, esta victoria se une a los otros cuatro empates y a los 'fallos' de sus rivales directos. Un equipo consistente en tareas defensivas, con un fútbol intenso y con pocos goles -en 16 no logró ver puerta y siete de sus once victorias han sido por la mínima, seis por 1-0-. No tratan de mantener la posesión, al igual que tampoco dudan de aprovechar cualquier mínimo fallo defensivo del rival para montar una contra. Hoy llega a Almería dispuesto a finiquitar la permanencia.

Lo hace desplazando a tierras almerienses a los 24 jugadores que tiene en nómina y entrenando ayer para dar los últimos retoques. De todas formas, no se vislumbran cambios, con respecto al once que comenzó el partido de la pasada semana frente al Rayo Vallecano, incluido Casto. El ex de la UDA se retiró lesionado en el minuto 15.