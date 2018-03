Al Almería le falta creer para ganar en Pucela Los rojiblancos se adelantaron en el marcador, pero no fueron capaces de matar el partido JUANJO AGUILERA Domingo, 18 marzo 2018, 15:15

Lo del merecimiento es la palabra que suelen utilizar los perdedores. El Almería, es verdad, no mereció perder, pero también es verdad que hizo un gol menos que el Valladolid y el marcador aabó dando la justicia que siempre dan los goles. La UD Almería no fue capaz de matar un partido que se le puso a favor a los tres minutos del comienzo, con un gol de Sulayman Marreh a la salida de un córner. Pero le faltó creer y tener contundencia para dejar sentenciado el encuentro. En esa fase, con el marcador a favor, el equipo rojiblanco fue mejor. Aún perdiendo metros, se jugó a lo que quiso. El equipo de Lucas Alcaraz se despojó del peso de enfrentarse a un rival con urgencias por estar arriba y, con rápidas transiciones, pudo hacer más daño, pero esa falta de contundencia en el área ajena no le dio motivos para crecer, pese a que no le pasó factura de inmediato. Lo hizo en la segunda parte, en la que esa forma de manejarse en las áreas no existió en la propia y todo comenzó a ir mal.

El Valladolid impuso el peso de su fútbol en el envite, con la entrada de Míchel Herrero y sobre todo de Óscar Plano, que 'volcó' el campo a favor de los pucelanos. El mostoleño puso las tablas por culpa de los despistes, cuando se cumplía el 59, y Jaime Mata, que no había podido antes con René -le sacó dos balones de gol-, apareció en el 86 para aprovechar una nueva concesión rojiblanca y voltear el marcador de un partido en el que a la UD Almería le faltó contundencia en ambas áreas y que obliga a le obliga a abonarse al sufrimiento.

El partido a favor

El envite comenzó eléctrico, con el Almería muy metido en el duelo. Tanto que llevó el peso desde la salida en busca del gol. Un disparo de Sulayman Marreh en el minuto 2 acabó en saque de esquina. Marcó jugada Rubén Alcaraz y la puso perfecta para que el centrocampista gambiano marcara de cabeza, pidiera perdón y se dirigiera a la banda para enarbolar la camiseta con la imagen del pequeño Gabriel Cruz.

Sólo se habían disputado tres minutos y el Almería ya tenía el partido a su favor. De todas formas, el Valladolid se vio obligado a reaccionar y lo hizo en el minuto 7, con un disparo de Javi Moyano que consiguió atajar René, con una gran intervención que evitó el tanto del empate del conjunto pucelano. De hecho, estuvo cerca en el 17, en una buena acción de Hervías, por banda derecha, en la que le ganó la carrera a Pervis Estupiñán y el centro lo remató Anuar, de cabeza, por encima del larguero de la meta defendida por René Román.

2 Real Valladolid Masip; Javi Moyano, Kiko Olivas, Calero, Borja Herrera; Borja, Fernández, Anuar (Míchel Herrero, m. 46), Hervías (Óscar Plano, 46), Gianniotas, Ontiveros (Toni Martínez m. 76), y Mata. 1 UD Almería René; Fran Rodríguez (Javi Álamo, m. 82), Joaquín Fernández; Lucien Owona, Jorge Morcillo, Pervis Estupiñán; Sulayman, Rubén Alcaraz; José Ángel Pozo, Gaspar Panadero (Lass Bangoura, m. 68), y Soleri (Pablo Caballero, m. 73). Goles 0-1, m. 3: Sulayman. 1-1, m. 59: Óscar Plano. 2-1, m. 86: Jaime Mata. Árbitro Ais Reig, perteneciente al colegio valenciano. Amonestó a Toni Martínez (m. 87) y Gianniotas (m. 90), del Real Valladolid, y a Fran Rodríguez (m. 53), de la UD Almería. Incidencias Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Nuevo José Zorrilla, con 11.617 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del pequeño Gabriel Cruz y ambos equipos saltaron con camisetas en su recuerdo.

Esa banda fue la que supuso el lugar por el que el conjunto pucelano intentaba encontrar el camino para lograr el empate, pero sin fortuna. Tampoco la tuvo el Almería que pudo aumentar diferencias tras un córner forzado por Gaspar cuando se cumplía la media hora de juego. Rubén Alcaraz puso el balón al corazón del área, este le cayó a Lucien Owona, pero el disparo del central camerunés se fue por encima del larguero.

A la contra

Lo cierto es que el partido lo tenía controlado el Almería, que buscaba el daño 'en casa ajena' a base de transiciones rápidas. El Valladolid era incapaz de hacérsleo a un conjunto rojiblanco sólido en defensa, atento al cruce, con Joaquín Fernández cortándolo todo y desesperando al Luis César Sampedro que mandó a tres de sus hombres de banquillo a calentar. Además, las imprecisiones en defensa del conjunto albivioleta daban aliento al Almería. En el 36, un buen balón para Soleri no lo aprovechó el italiano, que se mostró lento para disparar. Aún así, forzó un córner que sacado por Rubén Alcaraz fue despejado mal por Borja Fernández y Sulayman, desde fuera del área, mandó el disparo ajustado al palo izquierdo de la meta defendida por Masip.

El partido volvía a ser de ida y vuelta. El Almería jugaba a la contra y el Valladolid seguía buscando el gol por banda derecha. Un centro de Javi Moyano, en el 42, le cayó perfecto al pichichi de la Liga, Jaime Mata, que remató de cabeza solo, provocó el remate de René Román que volvió a hacer un paradón de época que dio pie a la respuesta de Pervis Estupiñán, que se fue por encima de la meta pucelana, en la última acción clara de la primera parte.

Más llegada local

Luis César Sampedro movió banquillo para ser más ofensivo. Así, dio entrada a Míchel Herrero y Óscar Plano en lugar de Anuar y Pablo Hervías. Gianniotas, nada más reanudarse el duelo, buscó el disparo, pero René se encargó de evitar el peligro del lanzamiento. El Almería montró la contra por banda derecha, en el 47, y la acción de Fran Rodríguez acabó con centro al área para el remate de Edoardo Soleri que se marchó fuera por poco.

El Almería presionaba la salida de balón del Valladolid, que optaba por mandar en largo como un recurso sin fruto. El Almería no lo encontró y eso que tuvo ocasiones para haber aumentado las diferencias, más incisivo, como un púgil pegador que armaba el brazo para responder con contundencia a los tímidos intentos pucelanos. En el minuto 51, fue consecuencia de una entrada por banda derecha de Fran Rodríguez que acabó con centro al área que José Ángel Pozo remató y provocó la estirada de Masip, que mandó el balón a córner. En la salida, el remate de Sulayman se marchó fuera por poco, en una acción similar a la que acabó con el gol.

La contundencia

Apareció la contundencia con el matiz. No la tuvo arriba y empezó aparecer en área propia. Los perdones tuvieron efecto en el minuto 59. La acción nació de un saque de esquina forzado por Pervis Estupiñán. Óscar Plano fue el que lo sacó desde la banda derecha, el balón le cayó a Javier Ontiveros, en banda izquierda, que lo devolvió de nuevo a la banda derecha por donde Plano remató con la zurda para entablar el partido y empujar con la intención de darle la vuelta al marcador.

El Almería se tuvo que acostumbrar a sufrir porque el Real Valladolid empujó con la intención de darle la vuelta al marcador. El Almería buscó la salida a la contra, refrescó a sus hombres de arriba dando entrada a Lass Bangoura por Gaspar Panadero y a Pablo Caballero en lugar de Edoardo Soleri. El Valladolid también movió ficha con la presenia de Toni Martínez en lugar de Ontiveros, que había estado toda la semana entre algodones.

Lo cierto es que el Almería tuvo menos opciones. El Valladolid estuvo cerca del gol, entrando por la izquierda, la banda de Fran Rodríguez, que tenía dificultades y que se fue para que tuviera minutos Javi Álamo. En el 80, René intervino con acierto para evitar el tanto de Jaime Mata, que se plantó ante el meta rojiblanco, tras un buen servicio de Míchel Herrero.

Pero ese no fue el único desajuste. Hubo otro mortal en el 86 y que permitió que el matrimonio con el gol de Jaime Mata no se cortara. En la defensa con tres centrales hubo 'enganche' de uno de ellos y el pichichi albivioleta entró de cabeza para adelantar al Real Valladolid, rematando de cabeza un buen servicio de Borja Fernández y sentenciar el partido. No hubo para más, salvo para los lamentos.