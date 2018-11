UD Almería Al Almería le falta el gol para conquistar lo merecido 01:57 Resumen del partido. / LALIGA 123 Los rojiblancos merecen un mejor resultado por fútbol, pero el Dépor se lleva un empate por una acción aislada Martes, 20 noviembre 2018, 00:31

Al Almería le faltó el acierto, sobre todo en el área del Dépor, para firmar una victoria que hubiese hecho justicia a los méritos que los de Fran Fernández realizaron frente a un 'trasatlántico' de la categoría como Deportivo de La Coruña. El conjunto unionista hizo un partido casi perfecto. Solo el gol de Fede Cartabia, en una acción aislada cuando se habían jugado 83 minutos, le quitó el 'caramelo' que saboreaban los rojiblancos en honor a todo lo que hizo, tanto en la primera parte como, sobre todo, en la segunda. Y es que el conjunto indálico dominó rotundamente a un Dépor incómodo, descontrolado, obligado a sufrir, a guardarse y no arriesgar.

1 UD Almería: René Román; José Romera, Lucien Owona, Esteban Saveljich, Andoni López; Joaquín Arzura, César de la Hoz; José Corpas, Juan Carlos Real (Chema Núñez, m. 85), Luis Rioja (Juanjo Narváez, m. 66), y Álvaro Giménez. 1 RC Deportivo de La Coruña: Dani Giménez; David Simón, Domingos Duarte, Pablo Marí, Saúl García; Álex Bergantiños; Edu Expósito (Krohn-Deli, m. 46), Carles Gil (Didier Moreno, m. 46), Vicente Gómez (Fede Cartabia, m. 65); Quique González y Christian Santos Goles: 1-0, m. 74: Juanjo Narváez. 1-1, m. 83: Fede Cartabia. Árbitro: Ávalos Barrera, perteneciente al colegio catalán. Amonestó a José Romera (m. 82), de la UD Almería, y a Edu Expósito (m. 31), del RC Deportivo de La Coruñ Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 5.977 espectadores

Los cambios del cuadro gallego en el descanso son una demostración de que el Almería jugaba al ajedrez, lo hacía con blancas, y el rival tratando de contestar los movimientos para no recibir el jaque. Sin embargo, pese a los cambios, el Dépor vivió al filo del abismo por el grandísimo trabajo realizado por los unionistas. Las llegadas propias fueron constantes, las albiazules pocas o ninguna. Juanjo Narváez plasmó los méritos con un golazo que debió ser el último. Pero la entrada de Fede Cartabia y un latigazo, el único que hizo un futbolista deportivista en la segunda parte hasta ese minuto, sorprendió tanto a René que dejó helados a los rojiblancos, los que jugaron, los que no y los que sufren en la grada. Si lo hacen es por no ganar, no por el juego. Este tiene tanto mérito que es una pena que el fútbol premie comportamientos tan dispares.

Contestón

De salida, el Almería, que solo hizo un cambio, obligado, del once que más veces se ha repetido, presionó arriba la salida de balón del Dépor, obligado a sacar el balón en largo. Ambos equipos pusieron las cartas sobre la mesa en un partido de ida y vuelta, con transiciones rápidas por parte de ambos equipos. Lo intentó primero el Almería en un saque de esquina que remató Saveljich a las manos de Dani Giménez y dos acciones a balón parado del Dépor sin remate final.

El Almería, con el error en el último pase, siguió proponiendo, sin disparo final, pero acercándose al área defendida por el conjunto deportivista, como sucedió en el minuto 14, en un balón en largo por el que peleó Luis Corpas y al que se anticipó Domingos Duarte para quedarse con el balón, pero el linarense se mostró intenso en el robo.

En esas idas y venidas, en el 24, un resbalón de José Romera, dejó a Saúl García en franca ventaja, con la subida por banda izquierda del Dépor, que acabó en un centro que no llegó a rematar del todo bien Quique González y el balón se fue desviado de la meta defendida por René Román.

Trabajo de presión

Ante la velocidad rojiblanca, el equipo de Natxo González, que sufrió sin el control del balón, esperó en su propio terreno de juego para no dejar espacios ante un equipo indálico que trabajó bien en la presión. Fruto de ella llegó una acción que acabó en córner que, lanzado por Luis Rioja, lo remató Owona a las manos de Dani Giménez que montó una contra mal gestionada por la UDA. El mal despeje de Juan Carlos Real acabó con disparo de Quique González que cortó la zaga rojiblanca.

Los últimos cinco minutos fueron rojiblancos, salvo por una internada de Quique González. Antes, Álvaro Giménez vio obstaculizado su remate, en el minuto 43, por Domingos Duarte y, en el 44, por Marí, tras el disparo de José Corpas, en la última acción de la primera parte.

La primera de la segunda parte fue sin el balón en movimiento, ya que Natxo González hizo cambios en el centro del campo para sentar a Edu Expósito y Carles Gil y meter a Krohn-Deli y Didier Moreno, cuando aún no había comenzado el juego, descontento el técnico albiazul con el rendimiento de su equipo, que estuvo incómodo durante los primeros 45 minutos.

Pero el Almería encontró los espacios al inicio del segundo periodo con una acción por banda derecha de Juan Carlos Real cuyo centro, a punto de rematarlo Álvaro Giménez, despejado por Domingos Duarte a saque de esquina, que luego remató Esteban Saveljich a las manos de Dani Giménez, que vivió con el balón cerca de su área por el monólogo que expuso el equipo rojiblanco, con llegadas a las cercanías de la zona deportivista.

Los jugadores dirigidos por Fran Fernández, con un buen trabajo en la presión, hicieron sufrir a un conjunto deportivista que seguía estando incómodo, propiciando el error en el pase y, lo mejor, sin llegadas al área defendida por René Román, casi dedicado a montar las acciones desde atrás.

Natxo González metió entonces a Fede Cartabia para encontrar el acierto en el último pase, que no lo estaba teniendo, mientras Fran Fernández lo que hizo fue refrescar la banda izquierda con la entrada de Juanjo Narváez en lugar de Luis Rioja. Y la primera acción pudo ser gol. En el 68, una recuperación del colombiano acabó con centro de este al segundo palo y el remate de Juan Carlos Real se fue fuera cuando tenía toda la portería para él.

El dominio rojiblanco solo tenía la falta del gol ante un Dépor en dificultades, que lo intentó a balón parado, pero sin ganar duelos a la defensa rojiblanca. En ataque, el Almería continuó mandando, encerrando al Dépor en su propio campo, sin capacidad para encontrar huecos. Lo encontró Juanjo Narváez, en el 74, con una acción en la que el jugador colombiano recuperó el balón, se fue hacia arriba, se la puso a Andoni López y el 'katxorro' se la puso en el área. La amagó con la izquierda, se la puso en la derecha y, ante el acoso de Álex Bergantiños, la puso perfecta a la escuadra para plasmar el dominio que ejercía en esa fase, y casi desde el comienzo del segundo tiempo, sobre los albiazules.

Estos, cuando se antojó que el partido estaba amarrado, aprovecharon la segunda ocasión de la segunda parte para equilibrar el partido. Fue una acción de Fede Cartabia, que movió el balón en la frontal del área y enganchó un zurdazo que sorprendió a René Román, que tal vez pudo hacer algo más, y dio 'vida' al equipo de Natxo González, que buscó la victoria. Lo pudo conseguir, en el 90, por medio de Quique en un balón en largo que, acosado por Saveljich, mandó fuera el pucelano, dejando las tablas como un resultado que le vale más al Dépor que a la UDA.