Al Almería le falta claridad para ganar al Extremadura

El conjunto rojiblanco, sin acierto en el último pase, solo rescata un empate ante un rival muy incómodo JUANJO AGUILERA Sábado, 1 diciembre 2018, 22:29

Un punto y... El Almería no tuvo su mejor rendimiento frente a un Extremadura que fue incómodo, que obligó a los rojiblancos a sufrir y mucho, hasta el punto de verse con el marcador en contra, cuando Enric Gallego aprovechó un error de la zaga para batir a René Román. Después filtrando balones a las espaldas de la defensa rojiblanca se siguió sufriendo. El Almería fue mejor desde ese momento, pero sin clarividencia para hacer mejor las cosas, poniendo la balanza equilibrada entre los méritos de uno y los de otro. Faltó ver el 'fútbol' más allá del control y la visión se quedó en el pase, indefinido, sin un sitio claro, en gran medida porque el equipo de Fran Fernández no encontró el hueco por méritos del rival. Menos mal que apareció la casta, porque el gol de Álvaro Giménez llegó gracias a eso, a perseguirla.

1 UD Almería René Román; José Romera, Esteban Saveljich, Lucien Owona, Andoni López; Yan Eteki, César de la Hoz; José Corpas, Juanjo Narváez (Chema Núñez, m. 62), Luis Rioja, y Álvaro Giménez. 1 Extremadura UD Álvaro Fernández; Álex Díez, José Antonio Pardo, Borja Granero, Pomares; Valverde (Roberto Olabe, m. 60), Gio Zarfino, Fausto Tienza, Kike Márquez (Rennella, m. 66); Enric Gallego y Chuli (Willy, m. 83). Goles 0-1, m. 17: Enric Gallego. 1-1, m. 22: Álvaro Giménez. Árbitro Pérez Pallas, perteneciente al colegio gallego. Amonestó a Esteban Saveljich (m. 1), Yan Eteki (m. 25), Lucien Owona (m. 52) y Álvaro Giménez (m. 73), de la UD Almería, y a Pomares (m. 28), Fausto Tienza (m. 45) y Borja Granero (m. 73), del Extremadura UD Incidencias Partido correspondiente a la decimosexta jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 6.322 espectadores

Sin embargo, en la segunda, aunque tuvo el balón, no encontró la forma de superar a un buen Extremadura, que tuvo las suyas, como también las tuvo el Almería, aunque sin acierto en los metros finales, para acabar con un empate que debe ser suficiente por los méritos hechos por cada uno. El conquistado por la UDA sigue poniendo freno para pensar en cosas mayores y supone el segundo empate consecutivo en casa, el tercero en las últimas tres jornadas y el cuarto encuentro sin ganar.

Fútbol intenso

Aunque el Almería dispuso de la primera llegada, mal gestionada por Álvaro García, el Extremadura fue el que propuso más peligro. En el minuto 1, una subida por la derecha de Valverde acabó con caída de este al aprovechar un despiste que pudo costar caro al conjunto de Fran Fernández, porque en el saque de falta el balón se paseó con jugadores del Extremadura preparados para el remate.

El balón, dividido en cuanto al dominio, no permitió llegadas claras de ninguno de los dos equipos. El Almería, con la presión alta como siempre, buscó el robo y la finalización, pero sin acierto en el último pase. El Extremadura no tuvo ni siquiera la opción, pero siempre con las 'orejas tiesas', atento al robo para tratar de sorprender con salidas rápidas al contragolpe. En el minuto 11, el disparo lo intentó José Romera, de lejos, pero el balón dio en la mano de un defensor y el balón no llegó a destino. En el 16, el intento fue de Yan Eteki, pero muy por encima de la meta defendida por Álvaro Fernández.

En el 18, la salida con el balón de Lucien Owona acabó en pérdida, Romera rompió el fuera de juego de Enric Gallego, que aprovechó el pase de Gio Zarfino para encarar a René Román y conseguir su decimocuarto tanto en la competición liguera, con el gesto inoportuno de Chuli, buscando la provocación del público.

Respuesta

Lo que consiguió fue meterle una pizca más de intensidad a la UD Almería, que no concedió balón y que robó el poco que perdió. Lo tuvo amasando el gol desde que sacó de centro y lo consiguió Álvaro Giménez en una acción iniciada por José Corpas en la que el delantero ilicitano tuvo que pelear para llevarse el balón, encarar a Álvaro Fernández, para poner las tablas y dejar el partido como estaba al principio, en tablas.

El balón lo mantuvo el Almería, pero el Extremadura no renunció a sorprender. En el minuto 34, un balón en largo de Carlos Valverde para Enric Gallego puso a este en ventaja para llegar al área rojiblanca. Esteban Saveljich le obligó a no tener facilidad en el disparo, pero su intento estuvo cerca de entrar de disparo cruzado que tocó lo justo René Román para mandar el balón a saque de esquina.

A partir de ahí, hubo más balón en los pies rojiblancos, aunque el disparo lo hizo el Extremadura, que filtró balones a las espaldas de los zagueros rojiblancos. El del Almería no encontró portería, tampoco el del conjunto de Almendralejo que sí que puso en el ambiente rojiblanco el corazón en un puño, ante la rapidez de la que hacía gala para acercarse al área defendida por René Román y por todos los jugadores rojiblancos, porque tuvieron que emplearse para no dejar huecos.

Balón rojiblanco, pero...

No cambió nada en el inicio de la segunda parte. Tuvo más balón el conjunto de Fran Fernández, que lo intentó a balón parado, pero se encontró con la barrera, cuando buscó el espacio por bajo, en el 46. En la contra, el que lo buscó fue de nuevo Enric Gallego, pero la acción providencial de Yan Eteki, al corte, sirvió para que el delantero del cuadro azulgrana -en Almería de celeste- se quedara sin tiro.

El Extremadura siguió filtrando balones a las espaldas de la zaga rojiblanca, más aún con la amarilla a Lucien Owona. El Almería se armó de paciencia para hacer bascular al Extremadura y que errara para dejar algún hueco. En el 54, la acción empezó por banda izquierda, Luis Rioja condujo por la frontal del área y se la puso a José Corpas, que buscó el disparo cruzado que tuvo que despejar Álvaro Hernández a saque de esquina, en un momento en el que el dueño del balón era el Almería, insistiendo en desnivelar el encuentro cuanto antes.

Lo pudo hacer el Extremadura, en el minuto 62, en una falta magistralmente ejecutada por Kike Márquez que puso el balón al segundo palo para el remate de Enric Gallego al fondo de las mallas, tras tocar en el larguero, pero el delantero del conjunto almedralejense lo hizo en posición ilegal, en una fase en la que el cuadro de Rodri disponía de algo más de balón, . Movió primero blanquillo el técnico del Extremadura dando entrada a Roberto Olabe por Carlos Valverde y respondió Fran Fernández con la entrada de Chema Núñez por Juanjo Narváez, para filtrar balones entre la zona de defensa.

Sin dominador claro

El Almería perdió el control del balón. Este lo tuvo el Extremadura que además se hizo dueño de las segundas jugadas para someter al conjunto rojiblanco, obligado a conquistar el balón para dejar de sufrir. Lo del sometimiento fue por bandos. Le dio pausa al fútbol el conjunto de de Fran Fernández. En el 76, la ocasión fue para Chema Núñez, que recibió un buen balón de Álvaro Giménez, y su disparo lo atajó Álvaro Giménez.

Fran Fernández optó por tener más presencia arriba, dando entrada a Sekou en lugar de Luis Rioja, por lo que pasó Chema Núñez a ocupar el carril izquierdo, justo un poco después de un gran disparo de Roberto Olabe que se fue, por muy poco, por encima de la meta defendida por René Román.

El Almería, con dos jugadores arriba, buscó colgar balones al área del Extremadura, con la aportación de Andoni López, por banda izquierda, y de José Romera, por la derecha, sin que el Extremadura encontrara el modo de dejar de sufrir. En el 86, pudo tenerla, en una contra conducida por Enric Gallego, cerrada por Saveljich, pero el balón, que le cayó a Willy, no acertó por cruzarlo demasiado. Hubiese sido injusto de haber entrado porque ni unos ni otros debieron sumar más. El empate no debe ocultar que supone añadir un punto más con la zona de descenso, por más que pueda significar alejarse del playoff. El reto debe ser el que debe ser. Que nadie se confunda.