En Almería no serás un extraño

Chema, el jugador elegido para cambiar los partidos. / AGECIA LOF Fran Fernández ha alineado ya a 23 jugadores con la UD Almería en el campeonato liguer | El lateral diestro José Romera es el único jugador de la UD Almería que ha sido titular en los trece partidos de Liga que se llevan disputados, pero sin completar todos los minutos de juegoo JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:22

El 'slogan' o frase publicitaria utilizada en los años 70 servía para exponer el carácter abierto de los almerienses. Se dice que los almerienses somos gente amable y respetuosa con otras culturas. En la UD Almería tampoco hay extraños. Cuando se está a un partido de cumplir el primer tercio de la competición -ese tramo competitivo será real el próximo lunes cuando acabe el partido que enfrenta a la UD Almería con el Deportivo de La Coruña-, el conjunto rojiblanco se caracteriza con el hecho de haber visto jugar a 23 jugadores de los 26 jugadores que han sido convocados por Fran Fernández para los trece primeros partidos de competición liguera, de los que cuatro -Guille Lara, Sergio Pérez, Iván Martos y Mario Abenza- tienen ficha del filial, con solo Sergio Pérez disfrutando de minutos en el fútbol de plata. De ellos, solo Guille Lara ha aparecido desde el banquillo, el resto, con el añadido de Fran Callejón y Lin, han gozado de minutos en la Copa del Rey.

Los números dejan a las claras que la UD Almería tiene una plantilla amplia, casi todos de un nivel parecido y, por tanto, capaces de disfrutar de minutos en el equipo, tal y como ha sucedido, pues de los 23 jugadores que han sido alineados ocho están por encima de los 900 minutos, cuando se llevan disputados, en el Campeonato de Liga de Segunda División A, 1.170 minutos, lo que no quiere decir que el resto no sea importante. Chema, tal vez el jugador que más calidad ha demostrado, con capacidad para desequilibrar los partidos, ha sido titular en dos partidos, los dos en los que salió de inicio, pero estuvo presente en el tramo final en diez partidos más.

En las trece citas

En la UD Almería no hay ningún jugador que lo haya jugado todo, pero sí uno que ha sido titular en los trece partidos, como es el caso del lateral diestro José Romera, que ha disputado los 90 minutos en 10 partidos y fue sustituido en los otros tres, pero superando los 70 minutos cuando fue cambiado. De todas formas, lo del 'trece' también es válido para Juan Carlos Real y Luis Rioja, presentes de inicio o entrando desde el banquillo. Además, René Román, Andoni López y Álvaro Giménez han sido titulares en los doce partidos en los que salieron de inicio, con el gaditano y el baracaldés disfrutando de los 1.080 minutos de esos doce compromisos ligueros.

Los datos que arrojan lo que son puras estadísticas, que reflejan lo sucedido pero que no deben ser tomadas en cuenta para lo que viene porque ya avisó Fran Fernández antes de ir a Soria que «se ha dado mucho en las primeras jornadas que los equipos que mantenían bloques del año anterior han repetido mucho onces en las primeras jornadas. Nosotros no lo hemos podido hacer por una circunstancias u otras, pero todo entrenador quiere un tipo de once. A mí me gusta hacer cambios, no me gusta que el jugador se sienta cómodo, pero es verdad que ahora necesitamos un poco de estabilidad y muchos cambios no se van a producir para este partido», además de explicar, en otra ocasión, «que no me gustan los onces tipo, no creo en ellos. Creo que la plantilla debe mantenerse activa, que todo el mundo tenga su oportunidad, su momento, todos lo van a tener».

Los que entran y los que salen

Y esas aseveraciones fundamentan los números que hablan de que, aunque hay algunos que son más titulares que otros, también hay jugadores que no son titulares al principio, pero sí son fijos en la recta final. Chema Núñez, por ejemplo, es el jugador que más veces ha entrado desde el banquillo, con la importancia que eso tiene, conexión entre jugador y técnico, que lo considera como el más oportuno para cambiar el destino de un partido o mejorar las prestaciones del equipo. El talentoso jugador sevillano, ascendido desde el filial, ha jugado un total de 393 minutos, de los que 213 fueron como recambio.

Si este es de los que está hasta que acaban los partidos, de los que no los finalizan es el también hispalense Luis Rioja el que más veces ha sido sustituido a lo largo de los doce partidos que el ex del Marbella lleva disputados, algo que ha sucedido en nueve de la docena de encuentros. De todas formas, sus 959 minutos solo son superados por seis componentes de la primera plantilla rojiblanca.

En esta no hay inéditos, salvo por 'imperativos legales'. Hasta Fernando Martínez, que en la pasada temporada estuvo en las 42 convocatorias sin disfrutar de un solo minuto durante la Liga 2017/18 -su participación quedó ceñida a los 90 de la Copa del Rey en Cádiz-, fue titular en el primer partido de la presente temporada, precisamente en el Estadio Ramón de Carranza.

Sí es cierto que el lateral egarense Adri Montoro, que fue de los primeros fichajes realizados por la UD Almería procedente del Sporting B, solamente ha estado cuatro veces incluido en la convocatoria y en solo un minuto, el último del único partido ganado a domicilio -en Los Pajaritos-, estuvo presente participando sobre el terreno de juego.

Los 'sin minutos' a la espera de tenerlos -y seguramente será importante su concurso en fechas venideras-, son los lesionados de larga duración Gaspar Panadero, Fran Fernández, Samu de los Reyes y Nano, algunos de los cuales se les espera para pronto.

En esta compleja plantilla, que se deja el alma en cada partido conscientes sus componentes de que solo así se puede pelear por la victoria, los del filial también tienen sitio, aunque solo sea para utilizar sus servicios en Copa del Rey, pero también ejerciendo un trabajo importante, pues de su rendimiento dependerá que aparezcan más veces.

La cantera

Fran Fernández ha dispuesto de hasta seis jugadores del equipo de Segunda División B, solo uno se ha quedado sin disfrutar de minutos y solo uno ha gozado de la oportunidad de aparecer con el primer equipo en el campeonato liguero. Son los casos de Guille Lara y Sergio Pérez. El cancerbero de San Roque, llegado el pasado verano procedente del Real Valladolid, fue alineado en el primer partido de Liga, disputado en Cádiz, ante la baja por sanción de René Román, que arrastraba dicho castigo de la temporada anterior. No jugó. Quien sí lo hizo ese día fue Sergio Pérez. El de Genera disputó los últimos once minutos de aquel partido.

Este sí ha gozado de más minutos en la Copa del Rey. En concreto, fue titular en el partido de la tercera eliminatoria -el segundo de la temporada para la UD Almería- frente al Reus. Jugó los 90 minutos e hizo el primer gol. Ese día no participó Lin, pero el asiático fue titular en Málaga y ante el Villarreal, completando los 90 minutos en ambos choques. Callejón y Abenza también estuvieron en ambos choques, con el primero como central, tanto en el duelo frente al Reus como después frente al Villarreal, citas idénticas para el medio centro murciano, que no completó ninguno de los dos partidos.

Quien sí ha estado presente en los 270 minutos disputados en el torneo del KO por la UD Almería es Iván Martos, que convocado para tres partidos de Liga, estuvo en los tres de Copa frente a Málaga, Reus y Villarreal, dejando muestras de sus condiciones.