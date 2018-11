UD Almería La UD Almería empieza a creérselo Fran Fernández habla con Luis Rioja, uno de los 'jugones' de la UDA. / J.J.A. El técnico rojiblanco, que aventura ante los astures, un partido diferente a los ya disputados, nota que «los rivales también se preocupan por nuestro juego» Fran Fernández avisa de que el «Sporting es un gran equipo, pero nosotros también lo somos» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 3 noviembre 2018, 02:56

El Almería ha perdido o empatado partidos por no creer en la victoria. Ese paso al frente parece haberlo dado ya. El jueves, en Copa -una competición diferente a la Liga, como es obvio, pero complementaria-, el equipo no se fue de vacío y consiguió dejar la eliminatoria abierta por creer que era posible. Ayer, Fran Fernández dejó claro que el equipo empieza a 'creérselo', a ser consciente de su capacidad. Por eso, el técnico no escondió la calidad del rival al que se enfrentará mañana, pero también de que está seguro que los rivales -el Villarreal el jueves y el propio Sporting mañana- saben de las dificultades que entraña, hoy por hoy, enfrentarse a la UDA.

De hecho, expuso que el Almería solo tiene un rival enfrente, que no es ni el 'submarino amarillo' ni el equipo del Pipo Baraja, que también, sino que su «rival directo somos nosotros mismos», que no hay más objetivo que «intentar que se queden los tres puntos el domingo en casa». Y ensalza la capacidad de los suyos, a consecuencia de los hechos. «Estamos viendo que el equipo, cuando compite al máximo nivel, le puede ganar a cualquiera y vamos a seguir en esa línea, vamos a intentar ir partido a partido, a intentar ganar el siguiente partido, ante el Sporting de Gijón», un rival del que resaltó que «es una gran plantilla, un gran equipo, pero nosotros también lo somos y notamos que los rivales también se preocupan por nuestro juego, por nuestros futbolistas. Eso es que estamos haciendo las cosas bien y ese es el camino».

Cambio de chip

El técnico de la UDA habló sobre el partido que mañana disputará frente a un rival de 'su' Liga, aunque con un objetivo bien distinto y la cita requiere «ese cambio de chip. Es una competición nueva y lo realmente importante es que estemos centrados, sepamos de la dificultad que vamos a tener. Nos enfrentamos a uno de esos rivales poderosos de la competición, con una plantilla para intentar el ascenso. Sabemos de la dificultad que vamos a tener, pero confiando en nuestro equipo».

Al duelo se llega tras lo hecho en Copa, que sin lugar a dudas «es un refuerzo», aunque el entrenador zapillense no creyó que tuviera incidencia porque «va a ser un partido totalmente diferente, además nos enfrentamos a un rival que juega muy distinto a los que estamos teniendo en las últimas jornadas. Tenemos que cambiar el chip en todos los conceptos».

Al entrenador de la UD Almería no le gusta la autocomplacencia. Es el primer paso hacia la derrota y exige un nivel uniforme siempre. «El equipo quiere, es ambicioso, tiene alma, como hemos dicho más de una vez, y eso para mí es lo más importante, también cuando se realizan cambios el que entra desde el banquillo lo hace con una actitud buenísima, ayuda. Estamos bastante contentos». Tampoco los halagos. Incidió en el tema Sekou. «En este mundo, cada uno cumple su papel y aquí hay que ser muy exigentes. Yo lo que he vivido estos años, en el momento en que se ve a alguien hacer algo bien se le sube mucho y hay que tener los pies en el suelo. Esto es un maratón de 42 jornadas y no vale que en el kilómetro once vayamos bien. Hay que llegar bien al 42 y para eso hay que seguir trabajando con humildad, con los pies en el suelo y ser muy ambiciosos».

Sin embargo le dio valor al hecho de que «hay que buscar un poco más de continuidad en ello y nos irá bien. Si vamos por ese camino nos irá bien. En el momento que bajamos el listón un poco, como ayer -por el jueves- en unos minutos, no nos va a ir bien. Siempre con el listón alto».

El rival y el ánimo

Las alabanzas al rival contrastan con la dinámica poco positiva del Sporting, que no ha ganado en Liga en las últimas cuatro jornadas. «Imagina el buen rival que tenemos enfrente que lleva los mismos puntos que nosotros, casi los mismos en las últimas cinco jornadas y parece que todo es un caos cuando están a un partido de jugar playoff». Por eso puso especial incidencia en advertir de que «nos enfrentamos a rival grande, de los que gusta competir con ellos. No entendemos de dinámicas. Es cierto que en las últimas jornadas le ha costado encontrar portería contraria y ayer -por el jueves- la encontraron contra un Primera. Son también competiciones diferentes igual que nuestro partido».

Lo de ganar o perder, a estas alturas de la competición, no es algo preocupante «porque hemos visto y comprobado que hemos ganado dos o tres partidos seguidos y nos hemos ido arriba, pierdes o no ganas dos días seguidos y vas para abajo. Hay que aprovechar los buenos momentos, las buenas dinámicas, porque habrá momentos en los que la dinámica sea negativa y nos podemos un poco más atrás».

El entrenador unionista no dejó pasar la ocasión para exponer que «estamos ahora mismo bien, creo que el equipo está trabajando bien, estamos compitiendo todos los partidos al máximo nivel, hay algunos partidos en los que los detalles nos han favorecido y en otros al contrario y no miramos nada más que el domingo a las seis, aquí en casa, contra el Sporting».

Obligación

Sí es cierto que el hecho de no puntuar fuera obliga a la UDA a ganar en casa. No se puede fallar. «Nos marcamos varios retos, pero siempre hay uno común que es ser mejor cada día. Nosotros tenemos que mejorar día a día a nivel individual y en lo colectivo. Para eso tenemos que seguir trabajando en la línea en la que lo estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien», expresó, aunque mandando avisos. «El momento en el que nos confiemos, nos relajemos, pensemos que por que jugamos en casa donde nos está yendo bien vamos a ganar, nos vamos equivocar. Hay que seguir trabajando con la misma humildad, apretar los dientes y salir el domingo a morder, esa es la única fórmula».

Lo de jugar en casa, tal y como se viene comportando el equipo, es un acicate a favor. «Nos encanta jugar aquí como equipo local. Nos sentimos cómodos con nuestra gente y el equipo siempre está muy cercano a un gran nivel cuando jugamos en casa y esperemos que el domingo suceda así. No sabemos lo que va a pasar, este tipo de partidos que son tan igualados los marcan los pequeños detalles. En los últimos partidos en casa los pequeños detalles nos favorecen, pero hay que estar preparados para cuando no sea así. Hay que salir a morder, a intentar crear muchísimas ocasiones de gol, a meter al equipo rival atrás y si no no hay otra fórmula».

Luego está la del estímulo que suponen partidos como el del jueves ante el Villarreal, aunque ello no debe llevar a una exigencia por encima del listón. «Hay que vivir el momento. Estoy de acuerdo en que la gente se ilusione. Creo que la plantilla también está ilusionada con hacer una buena temporada. El listón no sé si esta demasiado alto, pero es cierto que parece que tenemos que ganarle a todo el mundo».

En ese sentido, no dudó en llamar la atención porque «hay que ir paso a paso, con tranquilidad. Nos sentimos cómodos con el rol que se nos está dando y centrados en nuestro trabajo. Sí que tenemos que tener claro que el domingo va a ser un partido muy muy muy difícil y necesitamos a todo el mundo enchufado. Ya lo vivimos el partido contra Las Palmas que fue también un partido muy difícil. Nos salieron las cosas muy bien, pero no significa que vayan a salir siempre igual».

Y es que en el fútbol no se puede dar nada por sabido. «Lo estamos haciendo desde la jornada uno. El equipo da todo lo que tiene con sus armas y se lo estamos poniendo muy difícil a los rivales. Eso sí depende de nosotros, El rival te puede ganar, porque nos enfrentamos en una competición que es muy fuerte, pero vamos bien. Tenemos que poner las cosas muy difíciles, hay que seguir apretando y el domingo va a ser un partido muy difícil y tenemos que dar nuestra mejor versión».