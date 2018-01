El Almería empata cuando puede perder

Un empate y no es malo. El Almería consiguió un punto haciendo bueno el dicho ese que habla de que cuando no puedes ganar, lo mejor es no perder. Y así sucedió en un partido complicado, porque el Numancia dejó la estela de un rival con peso, sólido en defensa, dominador para evitar el recurso que le tocó utilizar el Almería, con mucho juego a balón parado en la primera parte. En ella, el cuadro soriano tuvo las suyas, sobre todo generadas por Dani Nieto, pero que se fue esfumando por la pelea en el centro del campo, que provocaba salidas para unos y para otros, pero sin cerrarlas.

En la segunda, el peso ofensivo fue más para el Numancia, que tuvo ocasiones por parte de Dani Nieto, que mandó un balón al larguero, además de un cabezazo de Pere Milla a donde duele, abajo, salvada por un René que metió una mano espectacular que impidió un peor resultado. La salida de Soleri dio respiro porque estiró más al Almería hacia el área de Aitor Fernández, aunque con idéntico infortunio cara al gol, en gran medida porque, aunque el Almería lo intentó, el Numancia, que ganó a los puntos, no dio lugar a las alegrías, pero tampoco inundó la grada de tristeza.

0 UD Almería René; Marco Motta, Ángel Trujillo, Joaquín Fernández, Nano; Mandi, Rubén Alcaraz; Fidel (Javi Álamo, m. 71), Pozo, Gaspar Panadero, y Hicham (Soleri, m. 46). 0 CD Numancia Aitor Fernández; Markel Etxeberria (Unai Medina, m. 74), Carlos Gutiérrez, Dani Calvo, Saúl García; Escassi, Iñigo Pérez; Dani Nieto (Manu del Moral, m. 68), Pere Milla, Marc Mateu, y Guillermo (Nacho, m. 84). Árbitro Cordero Vega, perteneciente al colegio cántabro. Amonestó a Fidel (m. 30) y Gaspar Panadero (m. 52), de la UD Almería, y a Markel Etxeberria (m. 63), Nacho (m. 86) y Marc Mateu (m. 91), del CD Numancia. Incidencias Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 5.176 espectadores.

A balón parado

El partido comenzó con el Numancia dando muestras de su estilo, moviendo el balón por bajo y acumulando hombres arriba ante una UD Almería que no se achicó, que trabajó bien en defensa sin conceder opciones al cuadro castellano-leonés, que presionaba la salida de balón del cuadro de Lucas Alcaraz. En un robo, en el minuto 11, Dani Nieto tuvo el primer disparo a portería, aunque desviado de entre los tres palos, pero era un aviso de las intenciones sorianas.

El conjunto de Jagoba Arrasate, bien plantado, impedía que el Almería dispusiera de llegadas al área de Aitor Fernández, sólo en acciones a balón parado que defendió bien el cuadro numantino, al que los rojiblancos trataron de sorprender con acciones por banda izquierda. En el 19, un buen balón de Hicham a Rubén Alcaraz acabó con pase de este a la banda derecha, Pozo la devolvió al segundo palo por donde no llegó Hicham, pero sí Guillermo que la mandó a córner. Este, lanzado por Fidel, lo remató fuera Mandi, pero ajustado al palo izquierdo de la meta de Aitor Fernández.

El Numancia casi respondió de la misma forma, en el 21. Dani Nieto se había mostrado como el jugador más incisivo, provocó una falta que lanzó Iñigo Pérez, prolongó Dani Calvo y apareció Rubén Alcaraz para dejar estéril el intento del conjunto castellano-leonés, cada vez más incómodo por el peligro que creaba el Almería en un partido sin dueño. Lo cierto es que el Numancia se mostraba seguro a la hora de defender. En el 30, una contra del Almería acabó con un pase profundo de Fidel Chaves, de izquierda a derecha, para Hicham, que esperó el balón, aunque se anticipó Aitor Fernández.

Muy físico

El partido estaba siendo muy físico, con ambos equipos corriendo mucho, por una pelea constante en el centro del campo, con finalización de acciones por parte de ambos, aunque sin acierto de cara al marco rival. En los últimos minutos de la primera parte, el Numancia tuvo más balón y llegada que la UD Almería, que sí que mejoró en la recta final.

De salida en la segunda parte, con Soleri debutando en lugar de Hicham, el Numancia tuvo más presencia arriba, con una gran ocasión para Pere Milla, en el 52. Fue como consecuencia de un gran pase de Iñigo Pérez que cabeceó abajo el mediapunta para lucir a René, con una gran estirada, mandando el balón a córner.

Fue el tiempo de refrescar. Fidel dejó su sitio a Javi Álamo, en el Almería, mientras en el Numancia era Manu del Moral el que cogía el puesto de Dani Nieto para tener más presencia arriba, justo después de que estrellara un balón que se fue al larguero, cuando se cumplía el minuto 68. El Almería buscaba a Gaspar Panadero, que era un puñal por banda izquierda, que inclusó obligó a Markel Etxeberria, que se ganó la segunda amarilla y que Jagoba Arrasate lo entendió, dando entrada a Unai Medina.

Sin acierto

Pese a todo, en dos acciones consecutivas, el Almería llegó al área numantina, pero faltó acabar la jugada. Javi Álamo perdió dos veces el balón en el último intento, en gran medida porque el rival concedía poco, gracias a la solidez expuesta en esa parcela.

El partido, en la recta final, no deparó llegadas peligrosas. Manu del Moral estuvo cerca del gol, en el minuto 78, cuando recibió un buen balón de Pere Milla que repelió la defensa rojiblanca, donde Joaquín y Ángel Trujillo se crecían para cortar cualquier acción de peligro que crearan los numantinos.

En el Almería, con Soleri peleándose con los centrales numantinos, hubo algo más de presencia arriba, provocando disputas y facilitando un poco más la salida de balón. Sin embargo, el gol no llegó. Tampoco, por fortuna, para el Numancia. Y aquí paz y después gloria porque ya se sabe que cuando no se puede ganar lo mejor es no perder.