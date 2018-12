UD Almería El Almería empata un partido a cara y cruz 02:02 Resumen del encuentro Elche 2- 2 UD Almería / LaLiga 123 Los rojiblancos comienzan despistados y obligados a remontar; el Elche empata de penalti JUANJO AGUILERA Sábado, 22 diciembre 2018, 23:08

El Almería suma un empate, uno de los tres signos posibles, pero es que los tres pudieron entrar al final de un partido de ida y vuelta que empezó mal porque, otra vez pasó como en los dos últimos partidos disputados lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos en los que hubo que empezar remando con la corriente en contra. También como pasó en los dos campos, el conjunto almeriense fue tomando conciencia y sobre todo el mando para manejar el partido, ser dueño del mismo, para ir amasando una remontada que no llegó hasta la segunda parte porque en la primera se quiso ganar sin pasar por el empate. Y las opciones no llegaron, a pesar de un disparo al palo de Álvaro Giménez.

2 Elche CF Francis; Alexander González, Gonzalo Verdú, Neyder Lozano, Juan Cruz; Xavi Torres; Iván Sánchez, Manolín (Josan, m. 68), Nino (Sory Kaba, m. 68), Javi Flores, y Benja (Gonzalo Villar, m. 83). 2 UD Almería : René Román; José Romera (Juanjo Narváez, m. 45), Lucien Owona, Esteban Saveljich, Iván Martos; Joaquín Arzura (Juan Ibiza, m. 82), César de la Hoz; José Corpas, Juan Carlos Real (Pablo Caballero, m. 91), Luis Rioja, y Álvaro Giménez. Goles: 1-0, m. 3: Javi Flores. 1-1, m. 53: Álvaro Giménez. 1-2, m. 62: Juan Carlos Real. 2-2, m. 73: Xavi Torres, de penalti. Árbitro: De la Fuente Ramos, perteneciente al colegio castellano-leonés. Amonestó a Manolín (m. 19), Iván Sánchez (m. 39), Benja (m. 55), González (m. 62), Javi Flores (m. 79) y Xavi Torres (m. 87), del Elche CF, y a Joaquín Arzura (m. 28), de la UD Almería. Incidencias: Partido correspondiente a la décimo novena jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Martínez Valero, con 7.454 espectadores.

En el segundo tiempo, la entrada de Juanjo Narváez cambió el decorado del partido. El colombiano, pisando en las cercanías del área, le dio al equipo rojiblanco la llegada y el desequilibrio, que lo supieron aprovechar sus compañeros. Álvaro Giménez logró el empate con un perfecto lanzamiento desde la frontal, contando con la colaboración de José Corpas, y Juan Carlos Real firmó la remontada, con otro gol marca de la casa. Pero quizás el riesgo provocado por no verse por delante -Fran Fernández quitó a Romera para dar entrada a Narváez-, pero sobre todo la apuesta del Elche, con dos hombres arriba, le obligó a sufrir. Un penalti, menos claro que el que no le pitaron a Sekou la pasada semana, le valió al equipo de Pacheta para empatar. Pudo pasar de todo, ganar y hasta perder, porque en el último minuto lo tuvo Gonzalo Verdú, pero no pasó ni lo uno ni lo otro. La moneda salió de canto.

Regalito

Salieron intensos ambos equipos, pero con más despistes la UD Almería que volvió a cometer el error de sus anteriores desplazamientos, encajando a las primeras de cambio como en Tarragona u Oviedo, donde ambos se adelantaron en los primeros minutos. En el duelo en el Martínez Valero fue consecuencia de un balón en largo que permitió a Benja, tras controlarlo con clase, plantarse con ventaja por la banda derecha para asistir a Javi Flores. Este, situado en el segundo palo, solo tuvo que empujar el balón a la red defendida por René Román. Este volvió a tener que actuar, en el minuto 6, en un balón de Manolín que remató Nino a las manos de René.

El planteamiento de los ilicitanos no varió, lo que impidió al Almería jugar cómodo. Aún así, en el 10, el conjunto de Fran Fernández se acercó al gol a balón parado, con dos acciones casi consecutivas. La primera con un remate de Esteban Saveljich, tras saque de falta de José Corpas, que el argentino remató y Francis tuvo que despejar a córner. A la salida del segundo, ejecutado por Luis Rioja, en el 12, lo remató Álvaro Giménez a la madera, en una fase en la que el cuadro rojiblanco se hizo dueño del balón. Aunque por banda izquierda, el Elche buscó ventaja, pero el disparo con bote de Nino para tratar de aprovechar el mal estado del césped, en el 18, lo paró bien René.

El Almería dispuso de más balón con el paso de los minutos, pero adoleciendo de la creación de jugadas que pusieran en aprietos a un Elche que logró perjudicar la propuesta rojiblanca, sin que la velocidad característica apareciera. El Elche, sin presionar muy arriba, se sintió cómodo, con el paso de los minutos, y sin llegadas francas de los unionistas, con dificultades para implantar su propuesta. El empate, de todas formas, estuvo cerca en el 40, tras una falta lanzada por Juan Carlos Real que prolongó Álvaro Giménez y remató José Romera a la red, pero anulado por posible fuera de juego.

Otra propuesta

De salida, en la segunda parte, Fran Fernández optó por ser más ofensivo, sacrificó a José Romera para dar entrada a Juanjo Narváez. El colombiano se situó en banda izquierda, José Corpas bajó al lateral diestro y Luis Rioja jugó a pierna cambiada por la diestra. Pisó área el Almería. Juanjo Narváez forzó una falta en la corona del área, cometida por Xavi Torres, y Álvaro Giménez se hizo con el balón para tirarla. Corpas, situado en la barrera, impidió que esta tapara bien el hueco por el que el ilicitano encontró el hueco para batir a Francis y poner las tablas en el marcador.

Narváez, providencial entrada la suya, hizo daño por banda izquierda. En el 62, forzó la amarilla de Alexander González y de esa nació la remontada. Juan Carlos Real fue el encargado de lanzarla y, desde un lugar parecido y casi similar en ejecución al de Los Pajaritos, puso el balón en el segundo palo sin que Francis pudiera hacerse con el balón.

El Elche movió ficha dando entrada a Josan y Sory Kaba en lugar de Nino y Manolín, para jugar con dos delanteros arriba.

Las tablas

Llegó el Elche y, en el minuto 73, en un balón al área cayó Benja, tras un agarrón de César de la Hoz que acabó con un penalti que lanzó Xavi Torres para poner las tablas en una fase en la que el cuadro de Pacheta, con mucha gente arriba, presionó arriba, cuando el partido se tornó roto. En el 76, una nueva falta centrada la lanzó Juan Carlos Real, teniendo que despejar Francis.

El acoso que realizó el equipo ilicitano, tratando de aprovechar el cambio de propuesta de la UDA, metiendo jugadores arriba, hizo reaccionar al técnico indálico Fran Fernández, que intentó no tener problemas y sentó a Joaquín Arzura, con amarilla, para dar entrada a Juan Ibiza, que se ubicó entre los centrales para jugar con defensa de cinco. El Almería tuvo dificultades para salir, aunque lo intentó. El Elche también tuvo llegada y hasta el triunfo en una falta que se sacó 'de la chistera' De la Fuente Ramos, que lanzó Alexander González y remató fuera Gonzalo Verdú para que el Elche lamentara y el Almería celebrara el empate.