Segunda División B UD Almería B y CD El Ejido inician la 'cuenta atrás' para acabar racha Los rojiblancos 'reaparecerán' el domingo en el anexo con la visita de otro filial del grupo. / FELIPE ORTIZ El filial rojiblanco recibirá el domingo, a las 11.30 en el anexo, al Malagueño, y los celestes visitarán, a las 12.00, al Marbella JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Miércoles, 24 octubre 2018, 00:25

Los dos equipos almerienses de Segunda División B reanudan hoy sus entrenamientos con vistas a los retos de la próxima jornada, décima del campeonato. Compromisos que tanto para la UD Almería B, como para el CD El Ejido, llegan tras el amargor de la derrota encajada la pasada jornada. Para olvidar los traspiés y la racha negativa de ambos, en cuanto a marcadores, envites a jugar contra equipos malagueños. Los rojiblancos recibiendo al At. Malagueño y los celestes visitando al Marbella FC.

Regreso al anexo

El turno de local le corresponderá a la UD Almería B, con la visita de otro filial, el At. Malagueño. El partido tendrá la novedad del escenario, ya que se disputará en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, el domingo a partir de las 11.30 horas, con el arbitraje a cargo del colegiado murciano José Joaquín Gallego Gambín.

Para los de Esteban Navarro, el envite será el del 'regreso' al anexo, en el que no han jugado desde la pasada temporada. Será un compromiso de máxima necesidad de victoria rojiblanca, para romper la racha de cuatro jornadas consecutivas sin ganar. La plantilla reanuda los entrenamientos en el campo de La Vega de Acá, en principio sin bajas, pero como es habitual a expensas del primer equipo. A la vista, un At. Malagueño que lleva peor racha, ya que no ha ganado desde que empezó la temporada. Tiene nuevo entrenador desde la pasada jornada, tal como se informó en su momento, ya que el panameño Dely Valdés presentó la dimisión del cargo y le ha sustituido Manolo Sanlúcar, que en la pasada temporada dirigió al Real Murcia. En su debut en el banquillo blanquiazul la pasada jornada, en partido jugado en casa contra el Jumilla FC, el filial de los de La Rosaleda sumó su primer puntos del presente campeonato al empatar (0-0) con el equipo vinícola.

Otra baja en los celestes

En cuanto al CD El Ejido, también reanuda hoy los entrenamientos con vistas al compromiso en campo del Marbella FC. El partido está concertado para las 12.00 horas del domingo, con arbitraje del extremeño Pablo Sánchez Umbet.

Los celestes, tras la derrota de la pasada jornada en casa, también tienen 'entre ceja y ceja' acabar con la racha de dos partidos seguidos sin ganar. Con el regreso a los entrenamientos, las reflexiones y unificación de intenciones para luchar por la victoria en campo del equipo marbellí. El panorama en el CD El Ejido, en cuanto a disponibilidad de efectivos, no mejora, incluso aumenta. El defensa Carlos Garrido será baja para el domingo, debido a su expulsión en la pasada jornada. Se une a las seis ausencias, todas por lesión, que hubo ante el conjunto 'cañaílla', aunque cabe la posibilidad de alguna recuperación.