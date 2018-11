Segunda División B Almería B y CD El Ejido entran en la etapa casi de 'alerta roja' Al frente la decepción por la derrota, al fondo la alegría sevillista. / FELIPE ORTIZ Ambos están obligados a 'despertar' en la próxima jornada, con los celestes recibiendo al Rvo. Granada y los rojiblancos en la visita al Sanluqueño JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 13 noviembre 2018, 00:42

Los dos equipos almerienses militantes en el Grupo 4 de Segunda División B se siguen complicando. Las derrotas encajadas la pasada jornada por la UD Almería en casa y el CD El Ejido fuera hacen en cierto modo saltar las 'alarmas' en sus respectivos entornos.

No en vano, el filial rojiblanco sigue ocupando una de las plazas de descenso a Tercera División, mientras que los celestes han pasado a ocupar el puesto destinado a tener que jugar la promoción de permanencia en la categoría, figurando en la tabla tres puntos por encima que la UD Almería B. En la próxima jornada, con las obvias intenciones de resarcirse de las dos derrotas consecutivas encajadas, habrá 'cambio de cromos' para celestes y rojiblancos en cuanto a los escenarios de sus respectivos compromisos.

En esta ocasión, el turno jugando como local le corresponderá al CD El Ejido, que lo hará en su feudo del Municipal de Santo Domingo con el Recreativo Granada compareciendo como visitante. Para el partido, concertado para jugarse el domingo a partir de las 12.00 horas, volverá a estar disponible el defensa Emilio Cubo, una vez cumplido el partido de sanción por tarjetas. A la espera, las de Vicente, Alfonso y Samu Corral, los tres por lesión, resaltando que tanto Molo como Velasco, reaparecieron en el pasado encuentro disputado en campo de la Balona, aunque el central se retiró sustituido.

Por su parte, la UD Almería B deberá buscar el no menos necesario reencuentro con la victoria en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Allí le espera el equipo local del At. Sanluqueño para dirimir un partido a jugar el domingo, a partir de las 17.00 horas, en el escenario de El Palmar. En el filial rojiblanco, el técnico Esteban Navarro no podrá disponer de los servicios del extremo Javi Moreno, que fue expulsado el pasado domingo en el partido contra el Sevillla Atlético. Por lo demás, en cuanto a disponibilidad de efectivos, ninguna otra novedad en los rojiblancos para el nuevo intento de poner fin a una negativa racha de resultados.