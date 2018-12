UD Almería Almería B y CD El Ejido, con debut en el Mediterráneo El filial rojiblanco deberá estar muy atento, en ataque y defensa, para poder superar a un equipo celeste muy sobrio y efectivo. / FELIPE ORTIZ El filial rojiblanco, en zona de descenso y con mucha necesidad de victoria, recibe hoy al equipo celeste que comparece con un buen balance visitante. Ambos conjuntos llegan a su primer 'pulso' en la categoría con bajas y altas en sus filas y el reto de lograr la victoria para un buen adiós al año JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 22 diciembre 2018, 00:20

Por caminos distintos, en cuanto a suma de puntos en lo que va de Liga, llega el primer derbi provincial de la temporada entre la UD Almería B y el CD El Ejido, con clara ventaja celeste de once puntos en la tabla. El primer pulso se ofrece en jornada laborable, aunque sea en la matinal de un sábado, tras el acuerdo entre ambos clubes para el adelanto de las vacaciones de Navidad de los jugadores. Pese a ello, buen ambiente de cara a la afluencia de espectadores al Estadio de los Juegos Mediterráneos.

En ambos equipos hay bajas en sus filas, todas ellas generadas por lesiones, con los añadidos de la duda sobre la disponibilidad de Iván Martos en la UD Almería B, a expensas de si viaja esta misma mañana con el primer equipo rumbo a Elche. En el caso del CD El Ejido, ha de recurrir al equipo filial para completar la convocatoria por las bajas, con la nota positiva de la vuelta a la disponibilidad del guardameta Aulestia.

Los dos tienen novedades

Tanto rojiblancos como celestes finalizaron ayer los entrenamientos previos, con avance de varias novedades en relación a la pasada jornadas. En la UD Almería B, que se ejercitó en La Vega de Acá, los descartes de Guirao, que será operado el próximo miércoles y ha dicho adiós a la temporada, así como el de Damián, por tarjetas. En la convocatoria, extensiva a toda la plantilla, la vuelta de Óscar Lozano y Pablo Siles, que fueron baja por lesión ante la UD Ibiza, y la ya citada duda de Iván Martos.

En cuanto al CD El Ejido, nueva jornada marcada por las bajas por lesiones. Para el derbi, la continuidad en ese apartado de Álvaro González, Vicente, Javilillo y Fermín, a los que se les han unido Molo y Sergio Jiménez, después del partido disputado el pasado domingo frente al Jumilla, que acabó empatado cuando lo tenía controlado. En el polo opuesto, la vuelta a la disponibilidad del portero Aulestia, después de un partido de 'descanso' por tarjetas. Con esas referencias y tener 15 jugadores disponibles, el técnico completa la lista con tres del filial, casos de Jony, Dani Sales y Adolfo.

Los técnicos, con recelos

Referente a las impresiones en la previa de los dos entrenadores, Esteban Navarro, de la UD Almería B, catalogó el encuentro de complicado, aunque confía en la actitud de su equipo para conseguir los tres puntos que les permitan enderezar el rumbo. «Es un partido dificilísimo, somos dos equipos con objetivos totalmente distintos. A nosotros nos queda rearmarnos y mentalizarnos para poder plantarle cara al CD El Ejido». El filial no llega en buen momento al derbi, al menos en marcadores, aunque con moral reactivada tras el diálogo con Alfonso García, presidente del club. «Hablamos de la situación y nos dio ánimos sabiendo que iba a ser un año complicado, pero que tiremos adelante para darle la vuelta».

Para el técnico de la UD Almería B el de hoy es ser un reto difícil, en el que el apoyo de la afición rojiblanca puede protagonizar una baza importante. «No tenemos queja nunca de la afición. Siempre ha estado con el equipo apoyándolo y es consciente de la situación que vive. Son chavales jóvenes y ese apoyo lo van a agradecer. La afición se mueve en función de lo que le ofreces, eso es una realidad en fútbol y hay que saber asumirlo. Va a ser un derbi bonito, pero en el verde hemos de transmitirle esas ganas para que sigan apoyándonos», declaró.

Para Alberto González, entrenador del CD El Ejido, similar coincidencia con su colega a la hora de valorarlo en la previa. «Va a ser un partido bonito y que la gente lo vivirá de manera especial. Intentaremos hacer disfrutar a los nuestros con un buen juego y resultado. Para nosotros ha venido siendo una semana para jugar un partido más y de nuevo sabiendo que tendrás enfrente a un buen rival y que por lo tanto será un partido competido».

El técnico celeste declaró que, aunque tiene confianza en regresar a Santo Domingo con los tres puntos que habrá en liza, habrá que estar mentalizados para ello, pero con las obvias precauciones ante un rival que les plantará cara. «Habrá que hacer las cosas muy bien, y como todos los equipos sabemos los puntos en los que podemos hacerles daño y sus puntos fuertes en los que tendremos que tener cuidado. El partido tendrá dificultades», manifestó.

Por distintos caminos

Once puntos separan a ambos equipos en la tabla. La ventaja corresponde al CD El Ejido, que es undécimo con 23 puntos. Los celestes han conseguido diez de ellos lejos de casa con tres victorias y un empate, perdiendo en las cuatro salidas restantes. El CD El Ejido sumó los tres puntos tras ganar a la UD Ibiza (1-3), Marbella FC (1-2) y al CD Don Benito (0-1). El empate en campo del CD Badajoz (2-2) y las derrotas en los de la UD Melilla (1-0), At. Sanluqueño (2-1), Balompédica Linense (3-0) y UCAM (3-0).

Por su parte, la UD Almería B llega al envite en puesto de descenso, ya que es penúltimo con doce puntos once de ellos conseguidos en los envites jugados tanto en el anexo como en el Estadio o en el 'exilio', con tres victorias y dos empates, con derrota en los tres estantes. Ganó al Marbella FC (2-1), CD Don Benito (4-1), a este último en el Antonio Peroles, en Roquetas de Mar, y al At. Malagueño (1-0). Empató con la Balompédica Linense (0-0) y CF Villanovense (0-0), perdiendo con UCAM (0-1), Sevilla At. (1-5) y Real Murcia (1-3). El apartado goleador como local es de nueve tantos a favor y once en contra.