UD Almería El Almería domina las áreas Álvaro Giménez intenta superar a Raúl Fernández en el área, donde la UDA marca sus goles. / AGENCIA LOF El cuadro de Fran Fernández tiene a quince equipos que encajan más goles después de las doce jornadas que se llevan celebradas en el campeonato liguero El equipo rojiblanco, el séptimo que menos encaja, lleva 13 goles marcados dentro del área rival JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:43

almería. Una de las máximas de los entrenadores es la de tener equilibrio. Fran Fernández, el entrenador de la UD Almería dijo en una de sus comparecencias previas a una jornada de Liga, que el objetivo, además del hecho de ser mejores día a día, es el de dominar las áreas. Los indálicos lo hacen en la propia y también la ajena, aunque en este sentido, valdrían más la utilización de otras armas para hacer más complejo el hecho de ser dominados en el marcador, como de hecho ocurre cuando tiene que 'coger carretera y manta' para jugar fuera.

En controlar la suya, el cuadro unionista supera en eficacia a la hora de no encajar, a quince equipos de la categoría, lo que significa que hay solo seis equipos que encajan menos gol que los rojiblancos, con el Alcorcón como el equipo más sólido, al haber visto batida su portería en solo seis ocasiones, cinco goles menos que los que ha encajado el conjunto rojiblanco.

En el área contraria, la UD Almería está dentro de los diez competidores de la segunda categoría del fútbol nacional que tiene que pisar área rival para ver puerta. Los rojiblancos, que han marcado 14 tantos desde que comenzara la competición liguera, solamente han marcado un gol desde fuera del área, en una acción a balón parado, que fue la del primer gol del único triunfo que los rojiblancos llevan sumado lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Este lleva la firma del gallego Juan Carlos Real, que convirtió en gol una falta botada desde el flanco izquierdo del ataque rojiblanco, en Los Pajaritos para encarrilar el duelo frente al CD Numancia.

Los indálicos han hecho ocho goles con la pierna izquierda, tres con la derecha y uno de cabeza, con dos más de los rivales

Esa 'fórmula' para ver portería -la de pisar las cercanías de la portería- le sitúa como uno de los diez equipos que 'utilizan' la misma fuente para ver portería contraria. El Almería ha disparado desde fuera del área, pero, como queda dicho, el gol llega disparando cerca de la portería rival, con once goles, de los que dos fueron hechos por los rivales -el que marcó Simone Grippo para inaugurar el marcador frente al Real Zaragoza y el que hizo Álvaro Lemos, en el partido frente a la UD Las Palmas y que fue el tercero en la cuenta de los rojiblancos-. Los otros dos tantos llegaron de penalti, convertidos ambos por Álvaro Giménez, frente al Reus y el pasado domingo frente al Sporting de Gijón.

Después de disputadas las doce primeras jornadas del campeonato, el equipo dirigido por Fran Fernández se destaca por utilizar los pies para hacer goles y, dentro de esa fórmula, los hace con la izquierda. Los rojiblancos han conseguido ocho de los 12 goles con disparos con la zurda, tres fueron conseguidos con la diestra y solo un gol se ha marcado de cabeza, el que permitió el empate en el partido disputado frente al Albacete, en el Carlos Belmonte, con la firma de Álvaro Giménez.

Cuanto más cerca...

El Almería es uno de los equipos del campeonato en Segunda División que tiene que aproximarse al área rival para hacer gol. Números que solo los mejoran Extremadura, Málaga, Cádiz, Zaragoza y Reus, que son los únicos que no han conseguido ni un solo gol desde fuera del área. Como la UDA, aunque con más goles a favor y por tanto con un porcentaje mayor de goles dentro del área, figuran Deportivo de La Coruña y UD Las Palmas.

Los rojiblancos empatan con Real Real Oviedo y RCD Mallorca, que además llevan los mismos goles, en general, que el cuadro de Fran Fernández. Numancia, con el 92%; Albacete Balompié y Sporting de Gijón, con el 90%, y Rayo Majadahonda, con un 88,8% de sus goles marcados dentro del área, ya están por debajo del equipo almeriense a la hora de concretar en el área rival sus disparos a puerta.

Con menos gol dentro del área o, lo que es lo mismo, más recursos al marcar desde fuera, figuran el Nàstic de Tarragona, con el 88%; CD Lugo, con el 82%; AD Alcorcón, con el 80%; Atlético Osasuna, con el 7%; Granada CF, con el 75%; Elche CF, con el 66,6%, como el Córdoba CF, y CD Tenerife, que es el equipo del campeonato de Segunda División que menos gol hace dentro del área.

Más sólido

En lo que se refiere al manejo en área propia, la escuadra unionista es uno de los que encaja poco. No sale ni a gol por partido, con el único lunar del duelo de El Sadar, donde Osasuna le hizo tres goles. De hecho, ha sido el único que ha conseguido hacerle más de un gol en lo que va de campeonato, lo que significa una buena gestión defensiva del conjunto rojiblanco.

En los doce partidos celebrados, al Almería le han disparado entre los tres palos en 42 ocasiones y los once goles encajados reflejan un gol recibido por cada 3,8 disparos. Curiosamente, de los doce rivales que se han cruzado en el camino de la UD Almería, el que más disparó entre los tres palos fue el Numancia, que no consiguió convertir ninguno de ellos en gol y el Reus el equipo menos 'dañino' de cuantos se enfrentaron a los de Fran Fernández. El equipo rojinegro no disparó ni una sola vez a los 17,58 m2 que tiene una portería, un 'dudoso honor' que no comparte con la UD Las Palmas porque el equipo de Manolo Jiménez realizó un disparo más que los de Xavi Bartolo.

En este 'acierto' o no de los rivales está también parte del método del equipo de Fran Fernández, más que desde el lugar o con qué pierna consiga los goles.