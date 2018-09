UD Almería El Almería desquicia al Reus 01:40 AGENCIA LOF | VÍDEO: LALIGA Los rojiblancos consiguen una vitoria menos contundente de la merecida JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 30 septiembre 2018, 21:11

La UD Almería sigue sorprendiendo a quienes no creían en la valía de su plantilla. El Reus, que solo había perdido un partido lejos de su estadio y lo hizo ante el poderoso Las Palmas por la mínima, fue un equipo desquiciado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, incapaz de encontrarle las espaldas a los defensores de una UD Almería firme en su trabajo defensivo -desde Álvaro Giménez hasta René -Román- y efectivo en ataque. La presión alta y el robo en campo contrario dio sus frutos, seguro que no en la medida que mereció el equipo. El primer gol llegó cuando más lo merecía con la acción por banda derecha de Romera, el remate de Álvaro Giménez y el 'remache' de César de la Hoz.

El Almería se hizo más grande si cabe. La propuesta del Reus lo permitió, aunque no sufrió más porque lo impidió Édgar Badía, que detuvo casi todo lo que llegó a su portería. Y en la segunda parte se terminó de amasar el triunfo más claro y cómodo, pese al resultado, de las últimas temporadas de la UD Almería. Álvaro Giménez marcó de penalti en el 48 y el partido terminó entonces. El Almería no falló, el Reus no pudo y la victoria llegó sin paliativos.

Robo y sorpresa

El Almería se encontró con un Reus serio en su propuesta defensiva, pero con el balón siendo para los rojiblancos. Estos, en el minuto 3, dispusieron de la primera ocasión de gol en un balón suelto, entre líneas, que le llegó a Juan Carlos Real y el disparo del gallego lo tuvo que despejar Édgar Badía a saque de esquina.

El conjunto rojiblanco se imponía, pero con dificultades para encontrar espacios, ante el planteamiento del conjunto reusense, precavido en acciones defensivas, sin querer perder el balón, temeroso por la velocidad de las contras de la UD Almería. Su propuesta se basó, entonces, en colgar balones arriba, que no crearon problemas al conjunto de Fran Fernández, bien posicionado.

Galería. AGENCIA LOF

Si el Reus salió temiendo la velocidad, lo comprobó pronto. En el minuto 15, la ocasión acabó en gol. La acción la inició José Romera por banda derecha, corriendo la banda y poniendo un buen centro al borde del área pequeña. Álvaro Giménez intentó el gol de tacón, pero se anticipó Édgar Badía y rechazó el balón que lo aprovechó César de la Hoz para adelantar a los rojiblancos.

Velocidad y desborde

Estos siguieron aprovechando la velocidad por banda para sorprender a un Reus impreciso en el pase. En el 24, el robo por banda izquierda acabó en los pies de Luis Rioja, que se sacó un fortísimo disparo cruzado, desde fuera del área, que despejó el cancerbero reusense, Édgar Badía, y al que no llegó con ventaja José Corpas, que perdió el balón por la línea de fondo.

Sin embargo, ese fútbol ordenado del Reus también dio sus frutos, aunque no el premio final. En el minuto 28, un robo de balón lo aprovechó Borja Herrera para dar un pase perfecto para Miguel Linares que se metió entre centrales, René Román salió y el delantero reusense la picó, pero lejos de la portería rojiblanca. Fue una excepción entre llegadas rojiblancas.

Los de Fran Fernández, más metidos en el partido y presionando arriba provocando las perdidas, tuvieron llegadas para haber aumentado las diferencias en el marcador, aprovechando casi siempre los espacios que dejó Shaq Moore. Luis Rioja y Andoni López lo aprovecharon. En el 31, el servicio del banda izquierda lo remató alto José Corpas, dentro del área. En el 32, fue el lateral zurdo el que puso un buen balón al área que tocó lo justo Édgar Badía para evitar el remate.

2 UD Almería René; José Romera, Esteban Saveljich, Juan Ibiza, Andoni López; Yan Eteki, César de la Hoz; José Corpas, Juan Carlos Real (Chema Núñez, m. 85), Luis Rioja, y Álvaro Giménez (Sekou, m. 75). 0 Édgar Badía; Shaq Moore, Mikel Villanueva, Alejandro Catena, Borja Herrera; Alfred Planas (Enri, m. 56), Juan Domínguez (Bastos, m. 77), Gus Ledes, Fran Carbiá (Martí Vilà, m. 39); Miguel Linares y Mario Ortiz. Goles 1-0, m. 15: César de la Hoz. 2-0, m. 48: Álvaro Giménez, de penalti. Árbitro Trujillo Santana, perteneciente al colegio canario. Amonestó a Yan Eteki (m. 26) y Sekou (m. 76), de la UD Almería, y a Catena (m. 80), del Reus Deportiu. Incidencias Partido correspondiente a la séptima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 7.543 espectadores.

El cancerbero reusense, que en su primera visita al Estadio de los Juegos Mediterráneos perdió el 'trofeo Zamora' de Segunda, demostró su calidad bajo palos en el 41. Álvaro Giménez recuperó un balón entre líneas, se la puso a Andoni López y este se la devolvió al delantero rojiblanco, cuyo disparo se lo quedó el meta del conjunto rojinegro, en la última ocasión de una primera parte en la que lo peor fue el resultado, demasiado corto.

Matar el partido

En la segunda parte, el Reus siguió pecando de lo mismo, de pérdidas en iniciación que aprovechó el Almería. En el 46, una buena acción por banda derecha le cayó a Juan Carlos Real que la puso al segundo palo y Luis Rioja remató el balón ajustado, pero fuera. La segunda acción acabó en gol. Andoni López, atento, robó en línea de medios, en campo del Reus y le puso el balón a Álvaro Giménez, empujado dentro del área por Mikel Villanueva. El ilicitano le pidió el balón a Juan Carlos Real, lo puso en el punto de penalti y, seguidamente, lo alojó con un buen disparo hacia fondo de la meta de Badía.

Respiró en la siguiente aproximación rojiblanca, en el minuto 56, con una combinación que tuvo en sus dos protagonistas finales a Juan Carlos Real y César de la Hoz, que disparó desde la frontal del área para enviar el balón por encima del larguero.

Con la salida de Enri, el Reus tuvo algo más de llegada, presionando arriba al Almería, pero el trabajo defensivo de los de Fran Fernández no permitió alegrías a los de Xavi Bartolo, cerca de encajar el tercero en el minuto 74, con un gran disparo de Sergio Aguza, tras una acción de Andoni López, que despejó Édgar Badía.

A partir de ahí, no hubo más. El Almería controló el balón, el Reus luchó por conquistarlo, pero siempre tarde, incapaz de hacerle daño a un conjunto rojiblanco siempre bien posicionado, controlando el balón, no dando 'puntadas sin hilo' y sin permitir el sufrimiento, por más que en el 90 tuvo una falta de Gus Ledes que despejó Saveljich para despedir un partido que supone la tercera victoria consecutiva en Liga.