El Almería B deberá remar más El Motril no se mostró tan contundente con el Malñagueño como en Maracena. / ALFREDO AGUILAR El Malagueño le arrebata la primera plaza tras imponerse con solvencia al Motril. Los goles de Clavería, Abeledo y Altamirano le permiten al filial blanquiazul resolver un encuentro en el que los costeros no inquietaron R. I. /E. MORALES MÁLAGA. Lunes, 26 marzo 2018, 03:03

El Almería B deberá seguir remando si lo que pretende es concluir el campeonato como campeón del grupo del noveno de Tercera División. Y todo, porque perdió el liderato que alcanzó la jornada pasada después que el fin de semana que se queda atrás fuera perjudicial para sus intereses. Primero fue que en la tarde de este pasado sábado los pupilos de Fran Fernández no pudieron pasar del empate en su visita a la UD Maracena, conjunto que está peleando por evitar el descenso pero que presentaba nuevo entrenador después de que Carlos María Rodríguez tomara la plaza de Andrés Barrios. Y la puntilla llegó en la matinal de este domingo, que es cuando el Atlético Malagueño se impuso con claridad a otro de los conjuntos que frecuentan la cabeza de la tabla: el CF Motril.

0 0

El Atlético Malagueño afrontó la cita a sabiendas de que la cita era clave. Los de Dely Valdés eran perfectamente conscientes de que tenían que dar un golpe sobre la mesa en el Campo de la Federación para volver a imponer respeto. Por eso no le cabían excusas pese a que las tenía. El entrenador Dely Valdés no pudo contar con los internacionales Álex Robles, Álvaro Fernández, Hicham y Jaime Moreno, convocados por la sub 19 de España, la sub 23 de Marruecos y la absoluta de Nicaragua respectivamente. Eso sí, no todo eran pegas para sus intereses. Y es que el Málaga B recuperó a dos jugadores importantes este domingo, Deco y Maty. Además, también volvía a tener disponible al pichichi del equipo, Abeledo, que reapareció la pasada semana ante el Guadix tras una lesión que le mantuvo en el dique seco varias semanas.

Atlético Malagueño Kellyan, Iván Rodríguez, Alberto López (Juan Cruz, m. 78), Ian Soler, Abqar; Clavería, Abeledo (Harper, m. 70), Maty, Deco, Nané (David Ramos, m. 79) y Altamirano. CF Motril Sánchez; Linares, Juan Carlos (Samu, m. 46), Arjona, Fatah; Goku, Darío (García, m. 46), Moi, Dani Cara, Ramiro y Grasa. Goles 1-0, m. 20: Clavería; 2-0, m. 22: Abeledo; 3-0, m. 86: Altamirano. Árbitro Cristóbal Montoro (Linares). Amonestó al local Abeledo; así como a los visitantes Goku, Fatah y Ramiro.

Pese a la dificultad que representaba la escuadra motrileña, el Malagueño supo sacar pecho y después de unos primeros compases de tanteo entre ambos equipos, Clavería envió el cuero al fondo de las mallas rivales en el minuto 20.

Fue muy importante para los hombres de Dely Valdés adelantarse en el marcador. Muy poco después, tan solo dos minutos, fue Abeledo el que aumentó la distancia con un gol que le hace reencontrarse con su juego.

Camino de vestuarios

El colegiado señaló el camino hacia los vestuarios y tras la reanudación, el choque fue careciendo de emoción, y ambos equipos quisieron guardar la formar - el Motril para contener posibles goles, y el Malagueño para mantener una renta que le valía a Dely Valdés-. No obstante, en el minuto 83, Altamirano clavó una falta que completó el 3-0 con el que se llegó al final del partido.

Está muy claro, el Malagueño va a llegar, pese al cambio de entrenador y algún que otro bache, arriba y jugando bien al final del campeonato. Ya lo ha hecho otras veces, así que lo que debe conseguir esta vez es que la madurez de los integrantes de la plantilla del filial sea suficiente para los duelos directos que están por llegar.