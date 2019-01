UD ALMERÍA El Almería debe «ir a Alcorcón a ganar», apuesta de Fran Fernández El técnico rojiblanco apuesta por seguir mejorando en la segunda vuelta; «la primera es de notable porque se nos ha escapado algún punto que quizá deberíamos llevar» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 11 enero 2019, 18:39

La ambición y el inconformismo parecen haberse instalado en el vestuario de la UD Almería. Juan Ibiza destacó ayer jueves que el equipo no ha mostrado todavía su mejor versión. Fran Fernández, que habló hoy sobre el partido que los rojiblancos disputarán frente al Alcorcón, que debe considerarse como uno de los mejores equipos de la primera vuelta por más que ahora haya perdido fuelle -llegó a ser líder-, hizo autoexamen sobre el equipo al que dirige, una UDA que irá a Santo Domingo a seguir creciendo. Y es que, según expuso, la ambición debe confirmarse yendo «a Alcorcón a ganar el partido como siempre lo hacemos. Desde el primer minuto hay que salir a buscar portería rival, da igual que juguemos en casa, que juguemos fuera, contra un gran equipo como lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que ser valientes, ambiciosos e ir todos juntos».

El técnico rojiblanco, que daría una calificación de notable a falta de un partido para que acabe la primera vuelta, expuso que esa valentía y ambición de la plantilla «el equipo las está demostrando», pero se siente inconformista cuando habla. «Tenemos que seguir mejorando. Nuestra capacidad, lo dijo el otro día Juan Ibiza, todavía no ha demostrado su mejor versión, no hemos realizado todavía el partido perfecto y esa es nuestra intención, seguir consiguiendo y conseguir partidos perfectos».

A pesar de todo

Los rojiblancos, sí es cierto, se miden pasado mañana a un Alcorcón que ocupa plaza de playoff y que llegó a estar cuatro jornadas en puestos de ascenso directo, por más que solo haya sumado un empate en los últimos cinco partidos, con una derrota en casa ante el Reus. Pero Fran Fernández dijo no atender a dinámicas. «Las dinámicas en esta categoría siempre van cambiando. Ahora ellos no están en una dinámica positiva, querrán darle la vuelta lo antes posible, juegan en su campo y para ellos será un buen momento para dársela. Nosotros estamos en una dinámica más positiva y también queremos continuar con ella. Va a ser un partido muy difícil, de detalles, de acierto, y espero que nos llevemos los puntos nosotros».

Sin embargo, no hay que olvidar que el Alcorcón es un equipo sólido en Santo Domingo, donde solo ha encajado tres goles y nunca más de uno por partido. El motivo por el cual no encaja, según Fran Fernández, es porque «es un equipo que tiene una base de temporadas anteriores, una mezcla de juventud y sobre todo veteranía y sobre todo porque está muy bien dirigido, tiene un grandísimo entrenador, y el equipo es un bloque».

Destacó que Juan Muñoz, en su momento, «hizo goles y si no está Juan está otro y sí que alguna individualidad importante tiene, pero no hay nadie que destacar, trabaja como bloque, defiende muy bien, las dos líneas de cuatro defienden muy bien, es de lo mejor de Europa en cuanto a números, así que nos encontraremos esa dificultad, pero nosotros también estamos haciendo últimamente muchísimas ocasiones de gol y tenemos que seguir en esa línea».

Mejorar despistes

El entrenador del conjunto indálico expuso sus pretensiones con vistas al duelo en Alcorcón. Contento de un lado porque «estamos mostrando regularidad y si miramos los puntos como local y como visitante en una clasificación virtual estaríamos en la misma zona como local y como visitante y eso da muestras de que este equipo es competitivo también fuera de casa», señaló por otra parte que «lo único que me preocupa esta semana es que después de un muy buen partido en casa, que ya habíamos realizado alguno sobre todo a nivel de resultados, siempre fuera nos ha costado un poco más. Quiero que la gente siga alerta, que estemos con confianza, pero sabiendo de la dificultad del partido».

Lo que sí es cierto que en los últimos partidos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos hubo imprevistos como el hecho de verse por debajo en el marcador muy pronto, aspecto que no creyó tenga que ver con tema defensivo. «Creo que el equipo está defendiendo bien, defiende bien en bloque, no estamos recibiendo muchos goles sobre todo como local; como visitante es cierto que sobre todo en los primeros minutos en las últimas salidas hemos recibido goles, no creo que se trate de salir mejor o peor porque al final en 30 segundos no te cambia el salir bien o mal».

Esta situación, que se dio en los últimos tres partidos a domicilio, encajando gol antes del minuto cinco, «sí son detalles que hay que estar muchísimo más concentrados, pero que lo mismo que digo siempre, el equipo sigue creciendo, madurando, creo que en ese aspecto seguro que vamos a mejorar en este partido, que vamos a estar mucho más atentos desde el segundo uno y tenemos que ir en esa línea. Nuestro objetivo como siempre es ser mejor cada día, seguimos defendiendo tanto en ataque como en defensa, y tenemos que seguir dando pasos adelante».

La nota

Será una forma de mejorar un balance que habla de una nota positiva sobre el rendimiento del equipo. «Creo que para todos ha sido muy buena primera vuelta. Acabamos esta semana en un campo que es muy difícil y queremos terminar de la mejor manera para hacerla excepcional. Sabemos de las dificultades que nos vamos a encontrar, con un rival que es uno de los menos goleados de la competición, que solo ha recibido tres goles como local y que nos pondrá las cosas muy difíciles, pero confiamos en nuestro equipo y creo que estamos preparados».

Pero en Alcorcón la nota puede ser de notable o de sobresaliente, siempre dependiendo del resultado. «Es de notable porque se nos ha escapado algún punto que quizás deberíamos llevar, pero también llevamos una dinámica bastante buena. Es de notable. Vamos a ver cómo termina la primera vuelta, si somos capaces de puntuar o ganar, que es nuestra intención siempre, a lo mejor podríamos denominarla como sobresaliente. Vamos a esperar al domingo».

Y con ello, un vistazo a la primera vuelta y la intención de, cuando menos, repetirla en la segunda, pero «esta Segunda División A es muy difícil y tiene diferentes dinámicas en cada equipo. Ahora, hay clubes que se están reforzando, el Tenerife está fichando gente, el Elche, equipos que están por debajo de nosotros están haciendo buenas incorporaciones, no sé qué es lo que va a suceder porque no se trata de reforzar, sino de mejorar y creo que nosotros vamos en el camino correcto. Poco a poco veremos lo que irá sucediendo. Siempre hay equipos que han hecho una muy buena primera vuelta y una segunda vuelta regular o mala y todo lo contrario. Esperemos que nosotros tengamos una continuidad y seguir en el equilibrio que estamos».