UD Almería El Almería cubre sus 'necesidades' Alfonso García presenta a Andoni López y Yan Eteki, anunciado minutos antes como fichaje. El presidente dijo que lo «fundamental» era un lateral zurdo y un pivote, con los que posó en el día de ayer JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 24 agosto 2018, 01:26

Preguntado Alfonso García por varias posibles incorporaciones que le hacían falta al equipo, incluso porque el propio entrenador así lo había reclamado, el presidente de la UDA casi que ponía cara de póquer. Daba igual si fuera la presentación de Juan Carlos Real o la conjunta de Sekou y Chema. El máximo mandatario rojiblanco decía que no eran tantos. Y que las «necesidades fundamentales» eran un lateral izquierdo y un pivote defensivo. Lo demás (un delantero y un extremo) era una utopía o que no estaba entre esas necesidades de las que hablaba hasta el mismo Fran Fernández. Hasta comentaba que Pablo Caballero, que no cuenta para el técnico, era uno más de la plantilla. Lo que podría parecer un discurso 'distinto' ha pasado, tras el día de ayer, a que la hoja de ruta de la entidad la marca el propietario.

Porque mientras que el almeriense que el domingo se sentará en el banquillo del Estadio de los Juegos Mediterráneos sigue esperando los refuerzos 'extras', Alfonso García ayer posó con el lateral izquierdo y el pivote defensivo. Lo que había dicho que llegaría al Almería. Lo que sí confirmaba que se estaba buscando para cubrir esas 'necesidades'. Lo que, a su juicio, permitía tener una plantilla completa y competitiva para la disputa de la Liga 1|2|3, que se inició con derrota en el Ramón de Carranza.

Hoja de ruta

Fue en un «mal partido», como reconoció Fran Fernández. Un choque, frente al Cádiz, en el que el presidente encontró «cosas positivas». Ambos sí que dejaron claro que el plantel tiene «mucho margen de mejora». El que aspiran que vaya demostrando desde el próximo domingo. En el estreno esta campaña como local. En el encuentro que servirá para que los seguidores de la UDA, que no se hayan desplazado de la capital, puedan ver por primera vez a los suyos en un partido, toda vez que la única 'presentación' ha sido el entrenamiento del primer equipo ante el filial, celebrado ayer en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Lo que pasó en la jornada inaugural, como reconocieron tanto Alfonso García como Miguel Ángel Corona (director deportivo), es que la 'hoja de ruta' del club no se va a mover. Al entender que faltaban elementos, como Álvaro Giménez o René, que deben ser importantes a lo largo del curso. Como tampoco estaban ni Andoni López y Yan Eteki. Los dos jugadores presentados ayer y que son los que, según las altas instancias del club, permitirán ese equilibrio buscado con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, también según la cúpula, y en el que han buscado jugadores «con hambre».

Una expresión utilizada a la par que otra como el poder dar la oportunidad a jugadores que no han tenido una participación muy activa, por diversas circunstancias, en la categoría que milita la UDA. Casi siempre, por edad. Por ser jóvenes. Como el caso de los dos que ayer posaron con la rojiblanca y con sus dorsales. Andoni López ha entrenado con el primer equipo del Athletic, pero no tenía sitio en el plantel de Eduardo Berrizo. Eso sí, llega en calidad de cedido sin opción de compra por parte almeriense.

En cuanto al africano, cuenta con 68 partidos jugados en la Liga 1|2|3. Todos disputados con el filial sevillista en las dos últimas campañas. A sus 20 años, siendo de los más jóvenes de su nuevo vestuario, cuenta con más encuentros en el fútbol profesional que la mayoría de los que han aterrizado nuevos este verano en el equipo de Fran Fernández.

Una experiencia que desearía que tuvieran los que deben llegar antes del final del mercado. Porque, con las necesidades fundamentales cubiertas, según Alfonso García, ahora el entrenador espera que sí puedan llegar esos dos elementos que entiende que son más que necesarios para que haya un mínimo de opciones reales de hacer una temporada 'aceptable'. Sigue pidiendo la llegada de un extremo polivalente, que también pueda jugar por dentro, y un delantero centro.

Lo primero sería para cubrir la totalidad de las fichas. Lo segundo, en lugar de un Pablo Caballero que sigue siendo jugador del Almería. Aunque, eso sí, el club no desea tener más de 22-23 fichas. Por lo que el mercado, para nada, ha terminado en el caso del Almería tras los fichajes 'necesarios' en la mente de Alfonso García.