Almería B La UD Almería B es uno de los cuatro equipos, de los 364 de la Tercera, con más victorias Fran Fernández dirige a un filial que está teniendo un gran comportamiento en la Liga. / FELIPE ORTIZ El filial rojiblanco se aúpa al liderato del Grupo IX siendo el menos goleado y es, junto al Malagueño, el equipo más goleador JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Martes, 10 octubre 2017, 00:39

La trayectoria que, en el actual campeonato de Liga, está ofreciendo la UD Almería B es sencillamente espectacular. No sólo en lo referente al Grupo IX de Tercera División, donde se ha aupado al primer puesto de la clasificación tras encadenar la sexta victoria consecutiva y figurar como invicto y menos goleado del grupo. El registro del filial adquiere igualmente máxima importancia dando un repaso a los 18 grupos que componen la Tercera División, con 364 equipos militando en ella. Hay 31 que tampoco conocen la derrota y 'mirando con lupa' se extrae que cuatro de ellos son filiales de clubes de Primera y Segunda División, casos del RCD Espanyol B, UD Almería B, At. Malagueño, Real Oviedo B, Cádiz CF B y el CD Numancia B.

Sigue dando alegrías

La victoria de la UD Almería B en campo del Torremolinos, unida a la primera derrota liguera del At. Malagueño en su visita al CD Loja, fueron las dos principales referencias de la pasada jornada en el Grupo IX de Tercera División. De ello destaca el 'asalto' al liderato del mencionado grupo del filial rojiblanco que entrena Fran Fernández.

El partido de Liga entre el Huércal Overa CF y el Real Murcia B se jugará el jueves, a las 12.00

La victoria en El Pozuelo, rubricada con goles de Álex Corredera y Chema, coloca por vez primera, en lo que va de Liga, a la UD Almería B como líder del grupo, superando en la tabla al At. Malagueño. Otro no menos interesante añadido es el de que el equipo almeriense saca nueve puntos de ventaja al Real Jaén, que es quinto, y delimita la zona de playoff de ascenso a Segunda B.

El espectacular arranque liguero de la UD Almería B genera otras muy llamativas y positivas referencias en torno a la trayectoria que están ofreciendo los de Fran Fernández. De los 364 equipos que configuran los 18 grupos de Tercera División, hay 31 equipos invictos. Entre ellos, figuran seis filiales de clubes de la Liga de Fútbol Profesional, casos de la UD Almería B, At. Malagueño, Real Oviedo B, RCD Espanyol B, CD Numancia B y el Cádiz CF B. Y, con más partidos ganados, ocho se reflejan en sus respectivos casilleros, están UD Almería B, At. Malagueño, RCD Espanyol B y la SD Logroñés.

La vida sigue igual

En el Grupo XIII, la jornada deparó el regreso a casa de los dos equipos almerienses, que jugaron fuera, con uno de los seis puntos disputados. Lo logró el At. Pulpileño en campo de FC Cartagena B, donde empató (1-1), con gol de Mada, pero con el infortunio de que Perico no logró transformar un penalti, detenido por el guardameta local. Al final, un punto que sabe a poco por los méritos realizados y, mirando a la tabla, la 'vida sigue igual', con el At. Pulpileño inmerso en el grupo que marca el descenso de categoría.

Más de lo mismo, sigue ofreciendo el Huércal Overa CF. En el caso de este, haciendo 'resucitar' a rivales a los que es incapaz de superar, marcando el peligroso camino para entrar en la etapa de los sufrimientos clasificatorios. La última demostración, el pasado domingo, al perder (2-0) en campo del CD Minera, un equipo en zona de descenso y que había perdido los tres partidos disputados como local.

Dos jugarán el jueves

Referente a la actividad competitiva que ofrece la semana para los equipos almerienses, la UD Almería será el único que la tendrá por partida doble, ya que entre jueves y domingo hay dos jornadas de Liga en el Grupo IX. La primera, pasado mañana, a las 11.30 horas, en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, con la visita del San Pedro. Y el domingo, nuevo reto, a dirimir en campo del Torredonjimeno.

En el Grupo XIII, se adelanta el partido del Huércal Overa CF, a jugar en El Hornillo, contra el Real Murcia B. Será pasado mañana jueves, a las 12.00 horas, debido a que el sábado, a las 22.00 horas, será el concierto de David Bisbal, que tendrá como marco el Campo El Hornillo y por razones técnicas y de tiempo imposibilita que el partido sea el sábado o el domingo.

Por su parte, el At. Pulpileño comparecerá el próximo domingo en su feudo del Campo San Miguel, a las 17.00 horas, para enfrentarse al CD Minera. Un partido para el que podría haber algunas novedades, en forma de fichajes, en el club que preside Mariano Muñoz Coronado.