ALMERÍA B El Almería B, a por 'cosecha' para la vuelta El filial rojiblanco luchará hoy por neutralizar y superar a un equipo muy fuerte en su campo. / FELIPE ORTIZ El filial rojiblanco visita a la Arandina CF, el máximo goleador y menos goleado de su grupo, en el pulso de ida de la segunda ronda del playoff de ascenso JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Domingo, 3 junio 2018, 03:06

Con las interrogantes en torno a la disponibilidad de los cuatro jugadores del filial que entraron ayer en la convocatoria del primer equipo, la UD Almería B disputa el partido de ida de la segunda ronda del playoff de ascenso a Segunda División B. Al filial le espera un rival que en la ronda anterior eliminó al Sestao River, mientras que los rojiblancos hicieron lo propio con el Villarrubia CF.

Hay gran ambiente en la localidad burgalesa de Aranda de Duero y se espera la mejor entrada de la temporada en el Campo Municipal El Montecillo. Frente a frente, dos equipos con mucha 'pólvora' en su juego de ataque y en ambos el mismo objetivo, el de conseguir un buen resultado para el partido de vuelta en tierras almerienses.

Interrogantes rojiblancas

La expedición de la UD Almería B partió en la mañana de ayer por carretera, rumbo a la localidad de Aranda del Duero, donde ha pernoctado y está concentrado hasta el momento de marchar al Campo Municipal El Montecillo. Como se ha venido anunciando, la única baja segura en el equipo almeriense es la del defensa Soufian, por lesión.

Debido a la convocatoria de cuatro jugadores para el primer equipo, casos de Igor Engonga, Lin, Callejón y Navas, ha viajado el resto de la plantilla del filial, incluido el juvenil Tomás. En relación a los cuatro convocados para el partido de anoche en campo del CD Lugo destacar, como se ha informado, que aunque hubiesen jugado podrían hacerlo igualmente en el de hoy. En base a ello, hasta poco antes del partido, Esteban Navarro no dará a conocer la alineación y convocatoria.

Recelos en los técnicos

El entrenador de la UD Almería B manifestó en la previa que su equipo se enfrenta a un rival complicado, resaltando Esteban Navarro que habrá que luchar mucho y tener máxima concentración para lograr un buen resultado. «Todas las referencias obtenidas y analizadas coinciden en que es un conjunto bien armado en todas sus líneas. Lógicamente, también tiene, como todos los equipos, algunos puntos en cierto modo débiles y con esas referencias vamos a intentar hacerlo lo mejor posible». Igualmente, en relación al conjunto arandino, comentó que tiene una plantilla con experiencia en categorías superiores y un buen entrenador. «Buena parte de sus jugadores han competido en Segunda División B o como Borja Rubiato que incluso militó en Segunda División», manifestó.

En el mismo sentido, sobre la Arandina CF, resaltó que tiene una buena columna vertebral, además de otro destacado añadido. «Ha sido el equipo más goleador y menos goleado de su grupo. En definitiva, un conjunto muy complicado».

Sobre el estado anímico de sus jugadores, con la interrogante del marcador del partido de anoche del primer equipo en Lugo -lo que desconocía cuando se le realizó la entrevistaba- destacó dos cosas. «La primera, que ojalá se haya cumplido el objetivo de la permanencia. Sería muy importante para todos y es nuestro mayor deseo. Si además de eso, sobre todo, podemos disponer de los jugadores que fueron convocados mejor que mejor. Ojalá sea un fin de semana feliz para nuestro club», deseó.

Por su parte, Javier Álvarez De los Mozos, técnico de la Arandina, declaró en la previa que tendrán que estar ojo avizor a los contragolpes almerienses. «El Almería B es un equipo muy vertical, que aprovecha los errores del rival gracias a sus hombres de arriba, especialmente el tridente formado por Chema, Sekou y Darío Guti». Para contrarrestar esa peligrosidad, advirtió las indicaciones dirigidas a sus jugadores. «Tenemos que tener las líneas muy juntas, dejar pocos espacios y ser el equipo sólido que nos ha permitido llegar hasta aquí». En ese sentido señaló un aspecto importante para el partido. «El repliegue de los laterales puede ser clave para cerrar posibles vías de incursión de sus hombres de banda», declaró.

Muy efectivo en casa

El equipo arandino tiene dos bajas para el partido, el centrocampista Del Olmo y el jugador de banda Keanu, ambos por lesión. En cuanto al delantero Borja Rubiato es duda, igualmente por lesión, aunque podría estar listo para el encuentro.

Catorce victorias, un empate y cinco derrotas es el registro que ofrece el conjunto blanquiazul desde que comenzó la presente temporada jugando en su feudo del Campo El Montecillo. Una trayectoria que refleja el potencial y la sobriedad del equipo que dirige De los Mozos y que, presto a seguir en esa línea, recibe hoy al filial rojiblanco.

La alegría de ganar en casa la ofreció el equipo blanquiazul a su afición tras lograr las victorias contra At. Tordesillas (3-1), CD La Virgen del Camino (2-1), Zamora CF (2-0), CD San José (3-1), Real Burgos CF (2-0), Real Ávila (2-0), CD Bupolsa (2-0), Unionistas Salamanca (1-0), Cultural Cebreñera (4-0), At. Bembribe (7-0), CD Becerril (4-0), Sporting Uxama (1-0) y Burgos Promesas (3-0), además de la lograda el pasado domingo ante el Sestao River (2-0). El empate fue contra la SD Almazán (1-1) y las derrotas en las visitas del At. Astorga (1-2), La Bañeza CF (1-2), CF Salmantino UDS (1-2), CD Numancia B (1-2) y CD Cristo Atlético (0-1).

Ha marcado 43 goles en los 20 partidos jugados como local, quedándose sin 'mojar' en uno. Referente a los goles encajados, han sido trece, habiendo mantenido la portería 'a cero' en once de los 20 envites disputados en El Montecillo.