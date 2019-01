UD Almería El Almería no concede robos, el Cádiz no permite fútbol 02:01 LOF | VÍDEO: LALIGA Rojiblancos y amarillos suman un empate que es consecuencia de un partido feo y trabado JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 19 enero 2019, 18:39

El Almería tuvo que dar por bueno, y lo es, el punto en un partido ante un equipo de los de arriba como el Cádiz, que propuso poco fútbol, pero sí mucha practicidad para no perder y encadenar su décimo partido sumando en doce jornadas, tres más que las que suma la UD Almería sin perder. Lo cierto es que en este partido, visto lo visto, aunque hubiesen estado dos días más jugando el marcador hubiese sido el mismo, al menos por la escasez de ideas de un Almería cortocircuitado por el fútbol o no fútbol expuesto por el Cádiz, que cerró muy bien espacios y que no permitió robos para que el Almería los aprovechara. Tampoco robó el Cádiz para exprimir su velocidad en un partido que pudo estar marcado por el penalti fallado por Álex Fernández.

Eso ocurrió en una primera parte con algo más de espacios. Los tuvo el Almería, que encontró la ocasión más clara a los diez minutos con un disparo de Corpas que se fue fuera, bien tapado por Cifuentes, y poco más por la falta de acierto en el último pase. El Cádiz no se mostró nada más que en ese robo que acabó en pena máxima. Pero se hizo más rocoso en la segunda parte, en la que se metió atrás y las ideas rojiblancas se fueron precipitando, sin encontrar el espacio o la ocasión que resolviera el partido. De todas formas, el punto debe tener el mérito que se le concede al hecho de sumar a un equipo que suma ocho victorias en los últimos doce partidos.

A la espera

El Almería fue quien dispuso de balón, pero con dificultades para entrar el el último cuarto, donde el Cádiz, bien posicionado, perjudicó el intento rojiblanco por encontrar portería. César de la Hoz, desde fuera del área en un balón rechazado por la zaga cadista, intentó sorprender a Cifuentes, con un disparo en el primer minuto que se fue por encima del larguero de la meta amarilla.

El Cádiz, con presión alta, intentó vivir del robo, pero el que lo hizo y con velocidad fue el conjunto de Fran Fernández, cuando se llegó a la decena de minutos de juego. Un balón entre líneas de Álvaro Giménez dejó solo a José Corpas delante de Cifuentes y el disparo del linarense, buscando el palo corto, acabó con despeje del meta del Cádiz.

0 UD Almería René Román; José Romera (Gaspar Panadero, m. 81), Esteban Saveljich, Juan Ibiza, Iván Martos (Andoni López, m. 70); Yan Eteki, César de la Hoz; José Corpas, Juan Carlos Real (Chema Núñez, m. 64), Luis Rioja, y Álvaro Giménez. 0 Cádiz CF Cifuentes; Rober Correa, Kecocevic, Marcos Mauro; Brian Oliván; Edu Ramos (Jon Ander Garrido, m. 58), José Mari; Manu Vallejo, Álex Fernández (Ager Aketxe, m. 73), Jairo, y Lekic (Salvi Sánchez, m. 58). Árbitro López Toca, perteneciente al colegio cántabro. Amonestó a Yan Eteki (m. 16), Juan Carlos Real (m. 24) Iván Martos (m. 30) y Esteban Saveljich (m. 90+3), de la UD Almería, y a Edu Ramos (m. 34) y Lekic (m. 41), del Cádiz CF. Expulsó con roja directa a Jesús Muñoz, segundo entrenador de la UD Almería (m. 71) y, por doble amonestación, a José Mari (m. 74). Incidencias Partido correspondiente a la jornada vigésimo segunda del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneo, ante 7.716 espectadores. El equipo rojiblanco saldrá con camisetas de apoyo a la Liga Genuine con la frase '¡Vamos campeones!, para los integrantes de la plantilla que forman personas con discapacidad intelectual.

Los amarillos lo intentaron con la misma velocidad, con dos ocasiones casi consecutivas. En el 14, la entrada de Manu Vallejo por banda derecha acabó con centro que sacó José Romera, con celeridad. La siguiente acción, en el 16, fue una subida por banda izquierda en la que Álex Fernández le ganó la posición a Yan Eteki, que le derribó en los límites del área. El propio Álex efectuó el lanzamiento, pero René Román, atento, atajó el lanzamiento dirigido al lado izquierdo de la meta del cancerbero de la UDA.

Poco fútbol

Los rojiblancos manejaron el balón en campo contrario, encontrando líneas de pase, pero sin acierto en los metros finales para superar a un Cádiz sin posesión, pero bien plantado en defensa y dando paso a una fase de partido con poco fútbol y muchos 'parones' en el juego. De todas formas, el cuadro rojiblanco estuvo más cerca del gol. En el 35, tras una falta lanzada por Juan Carlos Real, el balón le cayó a Álvaro Giménez cuyo disparo se fue a saque de esquina.

El partido volvió a su 'estado de letargo', con el balón viviendo en el centro del campo, atascado y sin que ninguno de los dos equipos consiguieran la continuidad necesaria para encontrar huecos, más sometido a ese guión el conjunto indálico por la propuesta del conjunto amarillo, cómodo con no conceder opciones a los de Fran Fernández.

El Cádiz, con las líneas muy juntas, no encontró recursos válidos para que los rojiblancos crearan ocasiones de gol. Tampoco las tuvo el equipo de Álvaro Cervera, pertrechado, siempre a la espera del error para decantar el duelo. En el 56, una pugna entre Yan Eteki y Álex Fernández la controló el enganche, cuyo disparo cruzado se marchó fuera.

Moviendo fichas

El equipo amarillo movió ficha. Retiró a Lekic y Edu Ramos para dar entrada a Salvi Sánchez y Jon Ander Garrido. El primer cambio con más enjundia porque adelantó a Manu Vallejo para que Salvi Sánchez se colocara en banda, teniendo así tres jugadores con la velocidad como característica. En la UDA, Fran Fernández buscó otro 'cerebro', dando entrada a Chema Núñez en lugar de un Juan Carlos Real que no tuvo las ideas tan claras como en otros partidos. Además, unas molestias en la rodilla derecha de Iván Martos obligaron a que entrara Andoni López.

En el 74, la tercera falta de José Mari acabó con la expulsión del medio centro cadista. El Almería dispuso de balón con intensificación del acoso por banda izquierda, con la participación de Andoni López y de Luis Rioja. Sin embargo, no hubo conexión con los hombres de área. Entró Gaspar Panadero, que lo hizo tras nueve meses en el dique seco. Lo hizo en lugar de Romera, para que Corpas se ubicara en el lateral diestro. En una pérdida, Salvi Sánchez puso al Cádiz cerca del triunfo, a tratar de aprovechar una indecisión entre Andoni López y René Román. El disparo, sin embargo, se fue fuera.

El partido despertó, pero sin opciones para variar el resultado. Solo en el descuento lo pudo lograr el Cádiz con un disparo desde fuera del área que se marchó fuera por muy poco. El Almería suma nueve jornadas sin perder, la tercera seguida con la puerta a cero y el Cádiz suma su segundo empate consecutivo y solo dos derrotas en los últimos doce partidos.