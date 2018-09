La crónica Un Almería de dos caras pierde en Pamplona LOF La peor imagen rojiblanca en la segunda parte 'entierra' lo bueno que hizo en la primera JUANJO AGUILERA Sábado, 8 septiembre 2018, 19:15

El Almería deberá seguir intentándolo, pero a veces con eso no vale. En El Sadar, el equipo rojiblanco fue intermitente, pero no por fases, sino por bloques. La segunda desastrosa e incomprensiblemente antagonista con la vista en la primera parte, sin ser del todo buena. En ella se vieron virtudes, sobre todo defensivas, pero también defectos, con continuo peligro por banda izquierda, y lucimiento de Nacho Vidal, a la hora de poner centros y de imposibilidad de frenar a Iñigo Pérez cuando Osasuna empezó a mandar. Tuvo capacidad de reacción en los primeros 45 minutos. No dejó pasar tiempo para equilibrar el gol de Juan Villar, que remató solo -otro defecto defensivo-. Lo hizo por medio de Álvaro Giménez, pero a base de insistir.

En la segunda parte no hubo pelea. El Almería pareció quedarse en el vestuario y en cinco minutos dejó escapar el partido. No cerró espacios, por ahí entró Rubén García y Osasuna se acercó 'con contundencia' a la victoria. El ex del Sporting marcó de penalti y, poco después, Kike Barja terminó de dar la puntilla. Lo intentó el Almería con llegadas para haber acortado diferencias, pero dando 'alas' a la sensación del problema que padece el equipo desde tiempos 'inmemoriales', la falta de gol. Hizo uno, pero no fue suficiente.

Acción, reacción

Osasuna fue el primero en tener el balón, empujando de salida a la caza y captura de esa primera victoria de la temporada, meta también perseguida por los rojiblancos. Lo cierto es que el equipo rojillo respondió a esa filosofía del fútbol norteño de volcarse de salida para volcar el campo a su favor. El equipo de Jagoba Arrasate fue el que más empujó de salida, llevando la presión muy alta, ante un Almería que buscó el robo y el control de balón para alejarlo de su parcela para sufrir menos. En esa fase, Osasuna dominó, encontrando el carril derecho para el lucimiento de un Nacho Vidal que buscó a Xisco para el remate.

3 CA Osasuna Rubén; Nacho Vidal, Unai García, Aridane, Clerc; Juan Villar (Kike Barja, m. 54), Oier Sanjurjo, Iñigo Pérez, Rubén García; Xisco (David Rodríguez, m. 77) y Brandon Thomas (Lillo, m. 71). 1 UD Almería René Román; Romera (Chema Núñez, m. 73), Ángel Trujillo, Esteban Saveljich, Andoni López; Joaquín Arzura (Juanjo Narváez, m. 68), Sergio Aguza (César de la Hoz, m. 57); José Corpas, Juan Carlos Real, Luis Rioja y Álvaro Giménez. goles 1-0, m. 13: Juan Villar pone el cierre a una gran acción de Osasuna por medio de Rubén García, con pase a banda y centro de Nacho Vidal. 1-1, m. 15: Álvaro Giménez aprovecha un rechace de él mismo, tras centro de José Corpas. 2-1, m. 64: Rubén García, de penalti. 3-1, m. 68: Kike Barja aprovecha un gran centro de Nacho Vidal. Árbitro Pérez Pallas, del colegio gallego. Amonestó a Aridane (m. 37), del CA Osasuna, y a Ángel Trujillo (m. 59), de la UD Almería. Incidencias Partido correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en El Sadar.

De todas formas, en defensa el equipo unionista se desenvolvió con acierto, obligando a Osasuna a finalizar rápido y a precipitarse la mayoría de las veces. El orden empezó a imponerse en ambos equipos y el balón pasó a circular en el centro del campo, hasta la aparición del hueco por el que hacer daño. Lo encontró Osasuna en el minuto 13, después de una gran conducción de Rubén García, entre líneas, con pase para Nacho Vidal que acabó con un buen centro para que Juan Villar, solo, rematara de cabeza.

El partido lo tenía todo para que el Almería sufriera, pero no lo permitió. Sacó de centro, tras la celebración osasunista, para correr. Lo hizo con un balón en largo para José Corpas que llegó hasta la línea de fondo para sacarse un centro que Álvaro Giménez remató de cabeza primero para que Rubén Martínez se luciera a una mano, casi sobre la misma línea de gol, el rechace le cayó al delantero rojiblanco que consiguió meterla en la red para empezar el duelo de nuevo, otra vez entablado.

De todas formas, tuvo más el Almería, asentado sobre el terreno de juego y nublando el intento osasunista por encontrar espacios. En el 25, tuvo el conjunto rojiblanco la ocasión para darle la vuelta al marcador en una acción de José Corpas, que puedo ser objeto de falta por medio de Aridane, la jugada continuó y el balón le cayó a Juan Carlos Real que se escoró y su disparo se fue al lateral izquierdo de la red de Rubén Martínez.

Sin dejar huecos

A partir del gol, aunque hubo minutos en los que el control estuvo dividido, fue Osasuna el que comenzó a hacerse dueño del balón, con la aparición de Iñigo Pérez como encargado del manejo del cuero. En esas, en el 34, Rubén García lo intentó desde la frontal del área con un disparo que se fue por encima del larguero de la meta defendida por René Román, pero con mucho peligro.

Más aún lo tuvo en el 36, en una acción de Brandon Thomas, que se encargó de conducir el balón hasta las cercanías del área, Rubén García no fue capaz de finalizar, el balón le cayó a Xisco que, de espaldas a la portería, tocó de tacón para sorprender a René que, sin embargo, se hizo con el cuero, cuando más apretó el cuadro rojillo.

La segunda parte comenzó con la misma propuesta como se inició el partido. Tuvo más llegada el cuadro de Jagoba Arrasate ante un Almería impreciso en acciones defensivas. En el 48, el gol merodeó la meta unionista en una acción de Juan Villar a la que estuvo atento Ángel Trujillo para anticiparse y mandar el balón a saque de esquina. En el 50, la tuvo de nuevo el equipo rojillo por un error de René Román, que se dejó el balón atrás ante Xisco, pero la aparición de Saveljich impidió males mayores.

El Almería tiró de velocidad para tratar de sorprender y casi lo consiguió en el 52, en una contra de Luis Rioja que se plantó en el área rojilla, la puso para el centro, Juan Carlos Real la dejó pasar y Sergio Aguza, desde la frontal, buscó un disparo que se fue por encima del larguero. Casi una acción aislada porque el Almería no se pareció al de la primera parte. Sufrió un acoso y derribo con continuos balones 'a la olla' de Osasuna.

El Almería lo intentó de nuevo tras otra contra, con centro de José Romera que se envenenó y se fue a la cruceta y el rechace, que le cayó a Luis Rioja, se marchó fuera. La acción siguiente permitió a Osasuna volver a adelantarse en el marcador, en el 64, tras una mano de Andoni López, a centro de Rubén García y el propio jugador osasunista se encargó de transformarlo, engañando a René Román.

Osasuna ya estaba crecido, aprovechando el juego entre líneas de Rubén García. Este, en el 66, se plantó solo ante René, que atajó la acción, pero en el 68 no pudo hacer nada tras una excelente combinación por banda derecha que finalizó Nacho Vidal, con un gran centro al segundo palo para el remate de Kike Barja, que acaba de entrar, que puso el 3-1 dejando ya roto definitivamente al conjunto de Fran Fernández.

Aún así lo intentó, pero solo para maquillar el resultado. En el 76, un balón colgado al área acabó en dejada de Álvaro Giménez y disparo de Juan Carlos Real por encima del larguero. En el 81 el que lo tuvo fue Salvejich, tras un buen servicio de Luis Rioja, pero el remate del argentino lo despejó a córner Rubén Martínez, en otro intento por maquillar el resultado de un Almería que echó por tierra lo bueno que hizo en la primera parte.