Almería B El Almería B, a dar la cara en el Álvarez Claro Darío Guti volverá a ser la primera referencia ofensiva del filial en el feudo melillense. / FELIPE ORTIZ El filial rojiblanco, después de reencontrarse con la victoria, visita a la UD Melilla, que es segundo en la clasificación y no conoce la derrota en casa. Los de Esteban Navarro, con varias interrogantes en la alineación por la convocatoria del primer equipo para el encuentro contra el Sporting JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA. Domingo, 4 noviembre 2018, 02:40

Dura prueba la que espera hoy al filial rojiblanco para hacer buena la victoria del pasado domingo ante el At. Malagueño, que puso fin a la racha de cuatro jornadas seguidas sin ganar. Además, para la UD Almería B, la continuidad de otro reto, el de puntuar fuera por vez primera en lo que va del presente campeonato. Al fondo, la necesidad de no perder para no volver a entrar en zona de descenso.

Como 'barrera' para los dos mencionados objetivos rojiblancos, le aguarda la UD Melilla, uno de los equipos más en forma del curso liguero, en cuyas filas militan los defensas Soufian y Richi, exjugadores de la UD Almería B. El equipo melillense, que el pasado miércoles jugó la ida de Copa del Rey contra el Real Madrid, es segundo en la clasificación, a un punto del UCAM Murcia, que es quien lidera el grupo.

Dudas por las ausencias

La expedición rojiblanca viajó en la mañana de ayer rumbo a la Ciudad Autónoma, con varias novedades en la misma para intentar no volver a casa con vacío de puntos en el casillero. Sería, de sumar, el primer regreso alegre en lo que va del presente campeonato liguero.

En cuanto a la convocatoria, está sujeta a las interrogantes generadas por las del primer equipo para el partido de hoy contra el Sporting. En el de Copa ante el Villarreal CF, hubo cuatro jugadores del filial que participaron en el mismo, casos de Callejón, Iván Martos, Lin y Mario Abenza. Algunos de ellos podrían volver a estar en la lista para el envite a dirimir contra el equipo guaje. Tampoco han viajado Sergio Pérez, Óscar Lozano y Antonio Jesús. Vuelven a entrar en la convocatoria para un partido fuera, los juveniles Youness, Tomás y Dani Albiar, este último autor de la internada y centro del gol que supuso la victoria ante el At. Malagueño.

Del pasado al presente

Para Esteban Navarro, entrenador de la UD Almería B, el comentario vertido al final del partido de la pasada jornada lo volvió a dejar claro casi una semana después. El técnico había dicho que el equipo jugó la peor segunda parte desde que le dirige. «Tenemos que ser autocráticos cuando hay que serlo. A partir de ahí, tenemos que mejorar si queremos salir de la situación. Los problemas los tuvimos por errores nuestros y son cosas que se han reflexionado. Seguimos trabajando con la idea de que ese es el camino para intentar salir de ella. Otra cosa importante es saber que tenemos que estar tranquilos y trabajar para mejorar situaciones».

En ese mismo sentido de sus declaraciones, argumentó que son las cosas del fútbol. «En otros partidos lo hicimos mejor y no ganamos. El fútbol tiene estas cosas y hay que continuar trabajando para progresar, que es nuestra obligación como equipo filial. Tenemos que afrontar cada partido olvidando el anterior, pensando en el siguiente con la idea de ganarlo y sobre todo intentando corregir esas situaciones. En esta categoría muchas veces los partidos se deciden por errores del rival».

El filial se enfrenta a la UD Melilla que entrena Carrión, con el que coincidió en su etapa en el Córdoba CF, resaltando que será un rival complicado. «Ha pasado ese partido de Copa y son conscientes de cuál es su objetivo, que no es otro que el de ascender a Segunda. Han formado una plantilla para eso. Tiene gente con experiencia en línea defensiva». Sobre el conjunto melillense añadió que «suelen jugar con una intensidad bastante fuerte, manejando muchas alternativas desde medio campo hacia adelante y dando buen trato al balón. Es un equipo rápido, vertical y con la referencia de Yacine, que es un delantero con gol». Para superarles, expuso algunas premisas. «Tenemos que estar bien preparados, con buena organización y bien agrupados para tener opciones de ganar», declaró.

Los recelos de Carrión

Luis Miguel Carrión, técnico de la UD Melilla, pasó página del partido con el Real Madrid, advirtiendo que hay que afrontar la realidad. «Lo que hemos vivido esta semana ha sido un placer. Pero vuelve lo que queremos, que es jugar el siguiente partido de Liga». Expresó confianza en que la plantilla está recuperada del esfuerzo. «Fue un partido exigente, pero espero que estemos bien».

Sobre el reto de hoy advirtió de que será difícil por la necesidad almeriense de puntuar. «Es un equipo muy correoso y complicado, con jugadores de gran calidad. Contra el Villarreal, en la Copa, jugaron cuatro de ellos. Vienen con necesidad de puntuar para revertir la mala dinámica que le encaminó a perder cuatro encuentros seguidos ». Pese a ello, señaló que habrá que tener la máxima concentración. «No va ser fácil vencerles, no se van a ir del partido en ningún momento y debemos estar alerta», manifestó.

Plantilla para otro intento

El equipo azulino tiene la baja de Menudo, que sigue lesionado, y recibe a la UD Almería sin conocer la derrota en casa en lo que va de Liga, con cuatro victorias y un empate. Se impuso al CD El Ejido (1-0), Marbella FC (2-1), Balompédica Linense (3-1) y CD Don Benito (3-0) y empató (2-2) contra el UCAM.

En sus filas, como novedades en relación a la pasada temporada, figuran los defensas Soufian, que llegó procedente de la UD Almería B; Paco Aguza, lo hizo desde la AD Mérida; Juanmi Carrión, de la Pobla de Mafumet CF; los centrocampistas Ruano, del CD Badajoz; Igor Martínez, del CD Mirandés; Alfonso, del Vitoria, equipo filial de la SD Eibar; Jordi Ortega, del Córdoba B; Menudo, la pasada Liga en la SD Ponferradina; Otegui, del Osasuna Promesas, además de los delanteros Brian Martín, del CD Tenerife B, y Óscar García, procedente de la SD Leioa.