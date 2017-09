UD ALMERÍA El Almería no tiene para más y cae en Cádiz Mal partido de los rojiblancos, que ofrecieron poco para caer en Copa JUANJO AGUILERA CÁDIZ Martes, 5 septiembre 2017, 21:36

El Almería no estará en el bombo para jugar la siguiente eliminatoria de Copa del Rey porque no tiene para más con los que han defendido el escudo rojiblanco en el Ramón de Carranza, donde se vio claramente que hay titulares y suplentes. El cuadro de Luis Miguel Ramis perdió pese a que el Cádiz no hizo mucho más para ganar. Tampoco lo necesitó. En la primera que tuvo por una banda izquierda -del Almería- que careció de cohesión y de entendimiento entre Lin y Pervis Estupiñán, una pérdida del primero puso a Moha Traoré en el camino del gol. David Barral, siempre pisando área, apuntaló los méritos para domir el partido y convertirlo en un 'tostón' auténtico porque no pasaron muchas cosas más.

1 Cádiz CF Yáñez; Roberto Correa, Servando, Kecojevic, Lucas Bijker; Moha Traoré (Nico, m. 74), Álex Fernández, Garrido, Aitor García (Salvi, m. 64); David Barral y Dani Romera (Carrillo, m. 55). 0 UD Almería Fernando; Fran Rodríguez, Joaquín Fernández (Trujillo, m. 46), Owona, Pervis Estupiñán; Verza, Tino Costa; Javi Álamo, Hicham, Lin (Nauzet Alemán, m. 58), y Pablo Caballero. GOLES 1-0, m. 22: David Barral Árbitro Arcediano Monescillo, del colegio castellano-manchego. Amonestó a David Barral (m. 23), Rober Correa (m. 54) y Kecojevic (m. 78), del Cádiz CF, y a Joaquín (m. 35) y Tino Costa (m. 57), de la UD Almería. Incidencias Partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, celebrado en el Estadio Ramón de Carranza.

En la segunda parte, se mostraron las intenciones rojiblancas por hacer otra cosa, pero el control de balón, también porque el Cádiz no quiso otra cosa que defender el resultado y esperar por si había algo -que no lo hubo-, no sirvió para nada. El Almería se mostró falto de acierto en el último pase, cuando lo hubo, y poco más. Sólo un disparo desde lejos de un Tino Costa más cómodo cerca del área rival que como integrante del doble pivote, dio ilusiones remotas por ver si 'sonaba la flauta', pero, como el del chiste, sin comprar quiso que le tocara la lotería. A algunos le tocará si juegan. Claro que todo es posible si se trabaja lo suficiente para convencer a Ramis de que tienen sitio en la Liga. En la Copa, ya no.

Sólo al principio

El duelo fue de mando del Almería ante un Cádiz que tenía perdido el centro del campo. Sin embargo, fue el equipo de Álvaro Cervera el que dispuso de la primera ocasión en un disparo de Aitor García, tras pase de Moha Traoré, que no tuvo consecuencias. Tampoco el disparo de Hicham, en el minuto 8, que se marchó fuera por encima del larguero de la meta de Yáñez, pero por poco, en una fase de partido en la que mandaba el cuadro rojiblanco.

En torno al primer cuarto de hora, el Cádiz tomó aposento y comenzó a mandar, sobre todo con la entrada por banda izquierda de Moha Traoré, que forzó un par de acciones a balón parado. Sin embargo, fue consecuencia de una mala salida de balón, en el 17, cuando el equipo amarillo tuvo la primera. Dani Romera se metió en la cesión y asistió a Barral, pero Fernando consiguió tocarla y la defensa rojiblanca recoger el balón.

Aunque Verza probó fortuna desde lejos, el Cádiz seguía haciendo daño por su banda derecha -la izquierda de la UDA- y la salida de balón por ella de los rojiblancos acabó en pérdida de Lin que aprovechó Dani Romera para mandar un balón en profundidad para Moha Traoré que la puso perfecta al área para que David Barral inaugurara el marcador.

A remolque

El Almería había perdido el sitio sobre el terreno de juego, además de que la presencia arriba de Pablo Caballero no era referencia y el equipo rojiblanco no era capaz de conectar con los hombres en punta, a la par que el equipo amarillo sacaba fruto a la presión en campo contrario que ejercía.

Los rojiblancos no se entendían en el pase, eran muchas las pérdidas, sobre todo por parte de Lin, lo que suponía la reactivación de las contras por parte del Cádiz, además de que los rojiblancos erraban en el último pase, por lo que no había posibilidad de disparo a portería contraria.

Movió ficha Luis Miguel Ramis en la segunda parte, dando entrada a Ángel Trujillo para dar descanso a Joaquín Fernández, tras una primera mitad en la que el Almería sufrió mucho, como en los tres partidos anteriores, dando trabajo a René o Fernando. Javi Álamo, en el minuto 48, remató fuera un centro desde la izquierda de Pervis Estupiñán.

Sin llegada

Mejoró el Almería en ese inicio, protagonizando todo lo que pasaba sobre el césped del Ramón de Carranza, trabajando en campo contrario, con una defensa adelantada de los rojiblancos y un Cádiz que ya estaba a verlas venir como consecuencia de la ventaja que figuraba en el marcador gracias al gol de David Barral de la primera parte. El Almería tenía más balón arriba, en gran medida porque al equipo de Álvaro Cervera le interesaba lo que estaba pasando.

Mientras el Cádiz cambiaba hombre por hombre, dando entrada a Carrillo en lugar de Dani Romera, Luis Miguel Ramis introducía a Nauzet Alemán por Lin para cambiar un poco la fisonomía del equipo rojiblanco, con Verza por detrás de Tino Costa y Nauzet Alemán y Javi Álamo y Hicham abiertos, con Pablo Caballero por delante.

De todas formas, el Cádiz pudo marcar en el 62, con un remate de Carrillo fuera a centro de Rober Correa. El equipo amarillo presionaba muy arriba la salida de balón para hacer sufrir a un Almería que intentaba salir y que lo conseguía un poco más. En el 68, la ocasión la propició Hicham con un disparo que se fue fuera y, en el 69, la pudo tener Nauzet Alemán, pero no llegó al disparo, anticipándose el defensa cadista Kecojevic, que la mandó a córner.

Sin disparar

En el 73, la ocasión fue de Tino Costa, que buscó fortuna muy desde fuera del área y la intervención de Yáñez mandó el balón a saque de esquina, cuando ya Hicham había pasado a ocupar posición de delantero centro ante la salida de Pablo Caballero para que entrara Rubén Alcaraz.

Sin embargo, el Almería seguía teniendo problemas para crear ocasiones de peligro, con acciones en las que Tino Costa estaba por delante de los dos mediocentros para surtir de balones a los hombres de arriba, que no terminaron de finalizar jugadas ante un Cádiz que salía poco. En el 84, una acción de Tino Costa acabó con remate de cabeza de Javi Álamo que no encontró portería y se marchó al segundo palo donde el remate posterior se marchó fuera y demasiado cruzado.

No dio pie a una victoria que hubiese permitido a los que jugaron seguir creciendo en competición. Tendrán que convencer al técnico en el día a día, en el que estaba señalado para hacerlo compitiendo no hubo lugar.