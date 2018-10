UD Almería El Almería le da un baño a la UD Las Palmas 02:27 AGENCIA LOF | VÍDEO: LALIGA Los rojiblancos se imponen 'de cabo a rabo' a un equipo insular incómodo JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 13 octubre 2018, 23:07

El Almería vuelve a la vía tras descarrilar, por un error propio, en Córdoba. Nunca una derrota tuvo tanta incidencia en una victoria. El equipo rojiblanco salió al terreno de juego herido por lo de aquel día y dispuesto a meter la 'locomotora' hacia donde marca la brújula. Fran Fernández, que había sido padre de una niña por la mañana, dejó claro el jueves que el equipo estaba en la senda propicia. Lo demostró. Nunca se sabe si con creces o sin ellas. Las cuentas hablan de merecimiento. Lo cierto es que la imagen exhibida frente a la UD Las Palmas es la de un equipo que interpreta el fútbol como nadie. Hay quienes halagan el juego de toque, de dominio, el fútbol del Almería merece los halagos por su capacidad para interpretar el fútbol cuando el balón está en sus pies, aunque la posesión sea el doble para el rival. Las Palmas lo tuvo, pero no supo usarla.

Galería. AGENCIA LOF

¿Demérito de los de Manolo Jiménez? Ni mucho menos. Mérito de una UD Almería, en cuerpo y alma, sin excepciones que expuso sobre el césped lo que había preparado para desarbolar por completo a un rival que si no se tiró de los pelos, sacó hasta los codos por desesperación para tratar de ponerle freno a un ímpetu que si llevara camiseta sería rojiblanca, a una intensidad que tiene un sello, el del trabajo constante para ganar 'de cabo a rabo'. Juanjo Narváez, que se estrenaba, también estrenó su cuenta en la primera parte. En la segunda, más fútbol y una interpretación de lujo cerrada por Juan Carlos Real y un gol en propia meta que lo empujó Álvaro Lemos, pero que lo marcaron todos los rojiblancos.

El guión

Comenzó el partido con el balón en poder de la UD Las Palmas frente a una UD Almería con novedades porque apareció Juanjo Narváez en la izquierda y Luis Rioja por la derecha. Sin embargo, lo del trabajo defensivo de la UD Almería fue como en tantos otros partidos -en los buenos-, con un equipo rojiblanco incomodando mucho al conjunto canario, que nunca tuvo opciones para controlar el partido, por mucho que controlara el balón.

La presencia arriba fue rojiblanca. En el 5, una falta sobre Juanjo Narváez la lanzó Álvaro Giménez a la barrera y el posterior rechace lo mandó Juan Carlos Real fuera, pero dando un aviso para los amarillos. El Almería, con la línea defensiva adelantada, buscó el robo y lo encontró en el 8. La acción fue por banda derecha, el balón entre líneas para Álvaro Giménez, que estaba adelantado y que se plantó ante Raúl Fernández, pero no acertó. El balón rechazado le cayó a Juanjo Narváez que la puso en el fondo de las mallas del conjunto insular.

3 UD Almeriá René Román; José Romera, Esteban Saveljich (Lucien Owona, m. 33), Juan Ibiza, Andoni López; Yan Eteki, César de la Hoz; Luis Rioja, Juan Carlos Real, Juanjo Narváez (Chema Núñez, m. 73), y Álvaro Giménez. 0 UD Las Palmas Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Mantovani (Pekhart, m. 75), Juan Cala, De la Bella; Maikel Mesa (Tana, m. 56), Ruiz de Galarreta, Timor, Fidel (Blum, m. 56); Sergio Araujo y Rubén Castro. Goles 1-0, m. 8: Juanjo Narváez. 2-0, m. 66: Juan Carlos Real. 3-0, m. 85: Álvaro Lemos en propia puerta. Árbitro Iglesias Villanueva, perteneciente al colegio gallego. Amonestó a Yan Eteki (m. 80), de la UD Almería, y a Juan Cala (m. 46), Mantovani (m. 60) y Timor (m. 67), de la UD Las Palmas. Incidencias Partido correspondiente a la novena jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 7.339 espectadores.

El Almería se adelantó en el marcador siendo fiel a su estilo y obligando al conjunto de Manolo Jiménez a proponer otras cosas. En el minuto 14, fue Fidel Chaves el que estuvo cerca del centro, pero Luis Rioja lo impidió. Y, en el minuto 16, tras un robo de balón de Sergio Araujo, que se deshizo de Yan Eteki con un manotazo de cartulina roja, puso a Maikel Mesa en el área rojiblanca y con solo René Román delante. El gaditano hizo de las suyas y evitó que el equipo insular pusiera las tablas.

Robo y control

No tuvo opciones el equipo de Manolo Jiménez, cuyas llegadas las cortó siempre el conjunto almeriense en defensa. En el 25, un balón magnífico de César de la Hoz para Juan Carlos Real puso a este delante de Raúl Fernández, ante el que no acertó. El despeje bajo palos de De la Bella no acertó a marcarlo Álvaro Giménez.

La presión rojiblanca, con Yan Eteki como jugador esencial en la recuperación y en las ayudas, no dejó que la UD Las Palmas trabajara con espacios. No los tuvo y el Almería se mostró solidario en defensa para que no los tuviera. En el 39, marcó Las Palmas, pero en fuera de juego, demasiado riguroso de Maikel Mesa, tras un centro medido de Álvaro Lemos.

Y es que la UD Las Palmas tuvo más presencia arriba, aunque se descuidó en defensa. En el 41, le tocó de nuevo a la UD Almería, con demasiado perdón. El balón lo cogió César de la Hoz y se la puso a Juanjo Narváez, que entró por la izquierda, pero su disparo no pudo sorprender a Raúl Fernández, que evitó el segundo antes de llegar al descanso de un partido en el que la UD Las Palmas se 'perdió' cuando no tuvo el balón, en gran medida por el gran trabajo llevado a cabo por la UD Almería en defensa.

La misma intensidad

El Almería salió más intenso en la segunda parte y por eso firmó la primera ocasión nada más reanudarse la misma, con una acción entre Álvaro Giménez y Juanjo Narváez que acabó en saque de esquina. Este lo remató Lucien Owona por encima del larguero.

Las Palmas no consiguió llegar con peligro, todo lo que consiguió fue acercarse a zona de tres cuartos, pero sin capacidad para crear problemas para la meta de René Román. Además, en defensa, solo pudo cortar con continuas faltas. Por eso Manolo Jiménez buscó explosividad a cambio de perder control, dando entrada a Tana y Blum en lugar de Maikel Mesa y Fidel.

El Almería, con un gran trabajo de interpretación, presionó la salida de balón para desesperar a una UD Las Palmas desdibujada, que además perdió el balón. En el minuto 66, el fútbol se hizo 'carne'. Tras un minuto tocando el balón en campo contrario, Lucien Owona vio a Juanjo Narváez y este a Juan Carlos Real en su hábitat, dentro del área. El gallego se deshizo de su marcador para mandar el balón al fondo de las mallas con la sutileza del fútbol de quilates. De pañuelos.

Sin recursos

Con más de 25 minutos por delante, Las Palmas se vio desbordada, no tuvo capacidad para sorprender, ante una UD Almería ganando 'yardas'. En el 81, una entrada de Chema Núñez por la banda derecha acabó con un centro que atajó Raúl Fernández. El cancerbero amarillo también atajó una contra de libro, nacida en propia área. Un robo de balón continuado por Chema Núñez, que corrió la banda, vio a Juan Carlos Real y le puso el balón al segundo palo, Raúl Fernández despejó, pero sobre el cuerpo de Álvaro Lemos, que intentó defender, pero que la puso en su portería para cerrar un partido con una interpretación de libro de la UD Almería.

Los rojiblancos dieron una lección de cómo contrarrestar la posesión en un partido de 'lenguaje de signos'. El Almería, a 'la chita callando', le da un baño por lectura a una UD Las Palmas que no pudo frenar a los rojiblancos de ninguna de las maneras.