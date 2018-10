UD Almería El Almería no aprovecha ni el balón ni la superioridad numérica 02:07 AGENCIA LOF Los rojiblancos incluso se vieron superados por el gol del Albacete; Álvaro Giménez empató en el 80 Domingo, 21 octubre 2018, 20:56

Como sucedió en Córdoba, solo que en esta ocasión no se perdió. Por el 'qué', las tablas conseguidas por la UD Almería en Albacete pueden darse por buenas porque se logran ante un rival que pelea por el ascenso, no solo por el lugar que ocupa en la clasificación sino también por la fuerte apuesta realizada por el conjunto castellano-manchego, pero si hay que entrar en el 'cómo' la sensación es bien distinta. Y es que el Almería dejó escapar dos puntos porque no aprovechó, en el Carlos Belmonte, ni el balón ni la superioridad numérica. Lo primero no es nuevo. No sabe jugar cuando el rival actúa como lo ha hecho la UDA ante Zaragoza, Numancia o Las Palmas. Lo segundo provocó jugar desde el minuto 8 con un jugador más sobre el terreno de juego. La expulsión de José Caro debió 'volcar' el campo para la UDA, pero no hubo ni profundidad ni ideas.

1 Albacete Balompié Tomeu Nadal; Álvaro Tejero, Álvaro Arroyo, José Caro, Mathías Olivera; Bela, Barri, Aleix Febas (Néstor Susaeta, m. 85), Eugeni Valderrama (Chus Herrero, m. 76); Roman Zozulya y Rey Manaj (Malsa, m. 27). 1 UD Almería René Román; José Romera (Pablo Caballero, m. 69), Lucien Owona, Juan Ibiza (José Corpas, m. 65), Andoni López; Yan Eteki, César de la Hoz; Luis Rioja, Juan Carlos Real, Juanjo Narváez (Chema Núñez, m. 46), y Álvaro Giménez. Goles: 1-0, m. 63: Jeremie Bela aprovecha un balón filtrado por Eugeni Valderrama. 1-1, m. 80: Álvaro Giménez remata una falta que sacó Juan Carlos Real y prolongó Caballero de cabeza. Árbitro: Ocón Arraiz, perteneciente al colegio riojano. Amonestó a Jeremie Bela (m. 92) y Roman Zozulya (m. 92), del Albacete Balompié, y a Yan Eteki (m. 65), Juan Carlos Real (m. 74) y Álvaro Giménez (m. 80), de la UD Almería. Expulsó al local José Caro (m. 8), por derribar a Luis Rioja cuando era último defensor. Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Carlos Belmonte.

Es más, hasta sufrió en la primera parte y, en la segunda, cuando tenía el partido 'amasado', se descuidó y encajó un gol que pudo costarle una derrota a domicilio -nada nuevo bajo el sol- porque no supo esquivar el planteamiento de los de Luis Miguel Ramis. Mucho balón colgado y poco balón filtrado entre espacios porque estos no existieron. Menos mal que apareció Álvaro Giménez para firmar una jugada más de Juan Carlos Real y poner unas tablas que aparecen bien vestidas por fuera, pero con muchas heridas por dentro.

En superioridad

La declaración de intenciones del Almería fue la de los últimos partidos, presionando arriba, pero el Albacete, con balón a la espalda, dispuso de la primera ocasión en el minuto 3, en una acción nacida en los pies de Roman Zozulya que se la puso a Eugeni Valderrama, cuyo disparo cruzado lo tocó René para mandarla a córner.

El Almería dejó huecos que el intenso Albacete trató de aprovechar con llegadas, casi siempre manejadas por banda derecha por Jeremie Bela. En el 6, un centro suyo lo remató Zozulya fuera y, en el mismo minuto, fue un disparo de Rey Manaj a las manos cuando a su izquierda contaba con Eugeni Valderrama, libre para haber disparado.

Sin embargo, el Almería sacó renta a la velocidad de sus bandas. El conjunto rojiblanco recuperó balón y Luis Rioja aplicó velocidad para irse solo hacia la meta defendida por Tomeu Nadal, pero perseguido por José Caro que lo derribó cuando era último defensor y el central manchego tuvo que enfilar camino de vestuarios, con lo que se abrió un partido nuevo, con el Almería tratando de madurarlo.

De ida y vuelta

El Albacete, espoleado por la expulsión, buscó sorprender con acciones a la contra. En el minuto 16, la intervención de Lucien Owona impidió que el disparo de Zozulya 'descargara' en la portería defendida por René Román. Pero no fue la única porque en el mismo minuto el disparo de Álvaro Tejero no encontró portería.

El final fue el mismo en la meta contraria cuando el partido se hizo de ida y vuelta. Cuando se jugaba el minuto 23, una acción de Juan Carlos Real, tras robo, acabó con un balón filtrado por el gallego al corazón del área y Juanjo Narváez no acertó con el disparo, que se le fue por encima del larguero.

Ramis tuvo que maniobrar ante la expulsión de Caro e introdujo a Mansa en lugar de Rey Manaj. Una falta sobre Álvaro Tejero la lanzó directa Eugeni Valderrama, cuando todos esperaban el centro, y el disparo del banda blanquillo se fue al lateral de la red, por fuera. El Almería careció de acierto en el último pase. Cuando lo tuvo el gol estuvo cerca de producirse. Fue consecuencia de un centro por banda derecha de Juan Carlos Real al que no llegó Álvaro Giménez por menos de un palmo, en el minuto 31 de juego.

Lento

De todas formas, el Almería estaba lento en la toma de decisiones y sin velocidad para definir arriba, pese a los cambios de banda entre Luis Rioja y Juanjo Narváez, que no lograron encontrar los huecos por el buen planteamiento defensivo de los de Luis Miguel Ramis, que aguantaron hasta el final de la primera parte.

Entre la lesión de Juanjo Narváez, que se fue lesionado, y las sensaciones, Fran Fernández decidió dar entrada a Chema Núñez. La primera suya fue un balón filtrado a César de la Hoz que remató sin suerte. Esta le fue esquiva a los rojiblancos, con más peso, tras un par de llegadas del Albacete, la más clara con un remate de Zozulya tras asistencia de Álvaro Tejero. En el 53 fue a la salida de un córner de Juan Carlos Real, que remató de cabeza Andoni López, pero al palo derecho de la meta de Tomeu Nadal. Este evitó, en el 54, el gol del Almería, primero ante un disparo de Álvaro Giménez, tras centro de José Romera, que despejó el meta con el pie y el rechace le cayó a Luis Rioja, cuyo lanzamiento lo detuvo el meta albaceteño con el cuerpo.

El partido ya tenía otra pinta. El Almería tuvo más llegada ante un Albacete empujado a resguardarse en su área y sin apenas opciones de salida. Sin embargo, un desajuste defensivo, lo aprovechó el cuadro manchego para marcar. Fue consecuencia de un balón filtrado por Eugeni Valderrama para Jeremie Bela, que se había quedado solo ante René para marcar.

Riesgo

Fran Fernández optó por arriesgar modificando su línea de atrás, con la presencia de Romera como central, en lugar del lesionado Juan Ibiza, y con José Corpas como lateral diestro profundo. El Albacete optó entonces por dejar arriba solamente al ucraniano Roman Zozulya, al que tuvo bien atado Lucien Owona. Empujó el Almería con más llegada y casi siempre desde la derecha. Una falta, en el 80, la puso Juan Carlos Real al área, Caballero, que había entrado por Romera, prolongó al segundo palo y Álvaro Giménez, con la 'caña' puesta, puso las tablas.

Tuvo más presencia el conjunto rojiblanco en esa fase ante un Albacete de contención, al que le faltaron 'metros' para llegar a zona de ataque. En el 87, Tomeu Nadal impidió el triunfo rojiblanco al detener dos disparos en una misma jugada. En el primero de Luis Corpas, rechazado, que 'enganchó' Luis Rioja para no encontrar portería porque Nadal, con la cabeza, la mandó a córner. El tiempo corrió en contra, entre las prisas y el 'freno de mano' echado por si en un minuto se perdía lo 'ganado o empatado' en el tramo final. No hubo para más. Solo un punto. ¿Bueno? Si se mira el rival, sí, pero si se ve lo sucedido, es una oportunidad perdida para haber estado a 34 puntos del medio centenar.