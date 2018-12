UD Almería El Almería aprende a sufrir y consigue hacer sufrir al Oviedo 02:01 VÍDEO: LALIGA Los rojiblancos consiguen ganar por primera vez en el Tartiere ante un rival que se topó con un muro JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 8 diciembre 2018, 23:08

El sufrimiento, en fútbol, parece algo incuestionable, sobre todo cuando se juega a domicilio y ante un rival que, en teoría, es mejor. Las sensaciones aumentan si aún sin pisar el terreno de juego lo hace perdiendo. El Almería entró en el Tartiere con la predisposición apoyada en los banquillos del vestuario y Mossa, como Imanol García en el último desplazamiento liguero -lo sucedido en Copa mejor no contarlo-, metió el miedo de otra derrota. Dicen que para superlo, lo mejor es estar convencido de que estás sufriendo y de que quieres dejar de hacerlo. El equipo rojiblanco se puso manos a la obra. Corpas y un descomunal Juan Carlos Real -demostró que no jugar con él es un lujo- dieron la vuelta al marcador y paso al manejo del partido.

Es verdad que el Real Oviedo intentó imponer su peso, pero careció de acierto, cuando el Almería le dejó, con despistes, meterse en el partido. Tuvo ocasiones el cuadro carbayón para haber cambiado el partido, pero su fútbol careció de empuje para dar el golpe fatídico. El Almería también pudo haberlo dando también, con otro como Álvaro Giménez que, sin firmar el gol, hizo un partidazo y peleó como mucho otros rojiblancos, que acabaron sufriendo para sumar un triunfo de mucho peso pues sirve para ganar el segundo partido a domicilio de la temporada y el primero en el Tartiere para domir plácidamente.

Con la caraja

No hubo tiempo para ve cómo iba a jugar el Almería, pero sí las intenciones del Real Oviedo. Un equipo que marca casi siempre en los primeros 15 minutos, aprovechó la primera ocasión para ponerse por delante. Fue una jugada que nació en banda derecha con la entrada de Diegui Johannesson para poner el balón al segundo palo por donde entró Mossa para adelantar al conjunto carbayón.

1 Real Oviedo Champagne; Johannesson, Carlos Martínez, Alanís, Javi Hernández, Mossa; Sergio Tejera (Omar Ramos, m. 83), Ramón Folch, Javi Muñoz (Toché, m. 60); Yoel Bárcenas e Ibra (Steven, m. 75). 2 UD Almería René Román; José Corpas, Lucien Owona, Esteban Saveljich, Iván Martos; Yan Eteki, César de la Hoz; José Corpas, Juan Carlos Real (Joaquín Arzura, m. 73), Luis Rioja (Juanjo Narváez, m. 66), y Álvaro Giménez (Sekou, m. 92). Goles 1-0, m. 2: Mossa. 1-1, m. 14: José Corpas. 1-2, m. 17: Juan Carlos Real. Árbitro Iglesias Villanueva, perteneciente al colegio gallego. Amonestó a Javi Muñoz (m. 50), Sergio Tejera (m. 78) y Yoel Bárcenas (m. 95), del Real Oviedo, y a José Corpas (m. 56), Álvaro Giménez (m. 69) y Yan Eteki (m. 79), de la UD Almería. Expulsó, por doble amonestación, al local Javi Hernández (m. 70 y 75). Incidencias Partido correspondiente a la decimoséptima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Carlos Tartiere, con 12.408 espectadores.

El Almería no se vio aquejado por ese contratiempo tan importante al comienzo del partido. Mantuvo su personalidad, no se precipitó en la conducción de balón. Aunque el conjunto astur tuvo más balón y se aproximó, solo consiguió ponerlo cerca del área de René Román, que no sufrió.

Personalidad

En el minuto 14, en una buena acción de fútbol control de los rojiblancos, lograron poner las tablas. Fue una triangulación en la que Álvaro Giménez tocó primero, buscando a Luis Rioja, este se movió en la frontal del área para meter el cuero hacia José Corpas que, dentro del área, puso a los rojiblancos en una mejor situación, logrando el empate.

El tanto afectó al conjunto carbayón, pese a que, en el minuto 15, mandó un balón al palo, anulado por fuera de juego de Javi Hernández. El Almería, bien posicionado en defensa, no dejó huecos y cuando tuvo el balón supo usarlo. En el 17, un balón alto lo luchó Álvaro Giménez, que lo bajó para entregárselo a Juan Carlos Real, este regateó a su defensor y le pegó cruzado para 'cobrarse' los méritos.

El partido tomó otro derrotero. El Almería inquietó con su fútbol a un conjunto de Juan Antonio Anquela, nervioso e incapaz de 'hincarle el diente', que no dejó de aplicar su personalidad, de no perder la compostura, con las ayudas en bandas, en las dos, impidiendo las llegadas francas del conjunto azulón. En el 24, sí que tuvo ocasión Ramón Folch, con un disparo sin que nadie le 'atosigara' que le salió blando a las manos de René Román.

El Almería, a la contra, lo intentó en cuanto recuperó el balón. Luis Rioja se fue por banda izquierda y puso un centro certero que César de la Hoz remató de cabeza algo desviado de la meta defendida por Champagne, para pasar a sufrir porque, por su flanco izquierdo, el conjunto de Anquela trató de sacar partido, con entrada de Sergio Tejera por esa banda y balón a Ibra que lo hizo en fuera de juego, pero que golpeó con el pie a René en la cabeza.

Calma

El Almería impuso la calma que necesitaba el partido para llegar al descanso con la ventaja en el marcador, para lo que fue importantísinmo el trabajo de un Esteban Saveljich en 'plan mariscal' que impidió los intentos de penetración del Real Oviedo por banda derecha. Por la contraría sí que tuvo llegada. En un saque de esquina, en el 41, el disparo de Alanís, a la salida de un córner, remató al cuerpo de Romera un servicio de Javi Hernández. En el 43, el que lo intentó fue Ibra, pero su remate, sin fuerza tras el centro de Yoel Bárcenas, se fue por la línea de fondo, en minutos de sufrimiento bien resuelto por los rojiblancos.

En la segunda parte, el Almería tuvo que atemperar la salida del Real Oviedo, que rompió su defensa de cinco y tuvo más balón y control del balón, aunque un dominio sin peligro, gestionando la posesión entre los centrales. El trabajo en defensa indálico surtió efecto para robar e intentar salir a la contra. En una de esas salidas hubo efecto contrario. La pérdida, en el 52, fue de Iván Martos y el balón le llegó a Yoel Bárcenas, de espaldas a portería, para disparar fuera.

Respondió la UDA, con una recuperación de Juan Carlos Real para olvidarse de sufrir un poco. El gallego condujo el balón, se lo puso a Álvaro Giménez y este a Luis Rioja, que tuvo la opción de cerrar el duelo, pero su disparo lo despejó Champagne a córner. Este, mal gestionado por el Almería -por segunda vez casi consecutiva-, acabó con disparo de Yoel Bárcenas, que se fue demasiado cruzado.

Atrincherados

Para ese momento, Toché había puesto al Real Oviedo con un dibujo diferente. El Almería intentó cambiar hombre por hombre, con la entrada de Juanjo Narváez en lugar de Luis Rioja, tras un gran trabajo de este en banda, cuando el Oviedo empujó sin firmar peligro. Para dominar el centro del campo y defender con balón, Fran Fernández puso a Arzura en lugar de Juan Carlos Real.

En una contra, en el 79, pudo llegar el tercero en una acción de Álvaro Giménez que cruzó tanto el balón para superar a Champagne que se fue al palo contrario sin encontrar las redes.

El juego fue un partido de minipartidos, que lo supo gestionar la UDA por más que el rival siguió intentándolo. Lo último, en el 95, con un disparo de falta que se estrelló en la barrera, como sucedió con su juego ante el trabajo defensivo de una UDA que sonríe de manera merecida.