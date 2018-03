UD Almería Un mal Almería cae ante un 'efectivo' Rayo JOSÉ LUIS MATARÍN Los rojiblancos, con presencia, adolecieron de precisión ante un Rayo que lo tuvo todo JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 10 marzo 2018, 23:18

La solidez que la UD Almería mostró en partidos anteriores, no se dejó ver ante un Rayo Vallecano que se llevó la victoria por saber cómo jugar un partido importante para ambos. A los de Lucas Alcaraz, que buscaban los 40 puntos para tocar la permanencia, les faltó saber manejarse en esos trazos de partido en los que tuvo el balón, pero lo cierto es que estos fueron pocos, poquísimos. El Rayo tuvo el partido, dominó en la primera parte hasta que hizo el gol, en uno de los pocos descuidos cometidos por la UDA, que reaccionó, curiosamente, cuando ya estaba por debajo en el marcador. Sin embargo, le faltó algo de precisión para lograr el empate.

0 UD Almrería René; Marco Motta (Fidel, m. 50), Joaquín Fernández, Jorge Morcillo, Pervis Estupiñán; Fran Rodríguez, Sulayman Marreh (Hicham, m. 80), Rubén Alcaraz, Nano (Pablo Caballero, m. 60); Pozo y Soleri. 1 Rayo Vallecano Alberto García; Baiano, Dorado, Abdoulaye Ba, Álex Moreno; Trejo, Fran Beltrán (Gorka Elustondo, m. 63), Unai López (Comesaña, m. 84); Embarba, Raúl de Tomás y Bebé (Armenteros, m. 70). Goles 0-1, m. 21: Unai López Árbitro: Pérez Pallas, perteneciente al colegio gallego. Amonestó a Marco Motta (m. 47), Rubén Alcaraz (m. 72), Sulayman (m. 78), Caballero (m. 90) y Jorge Morcillo (m. 92), de la UD Almería, y a Raúl de Tomás (m. 24), Óscar Trejo (m. 58), UnAi López (m. 69), Alberto García (m. 77), Embarba (m. 82) y Comesaña (m. 91), del Rayo Vallecano. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada trigésima del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 7.130 espectadores. Los dos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas en las que figuraba la imagen del niño Gabriel Cruz, desaparecido el pasado 27 de febrero en Níjar. Además, en el minuto 27, las peñas del club acordaron realizar una cerrada ovación de apoyo a la familia de Gabriel, abogando por su pronta aparición. Además, hubo minuto de silencio en memoria de Antonio Piñero, padre político del presidente de la UD Almería, así como de Antonio Manuel Salvador, Salvador Rodríguez, Juan Martínez y Manuel Domínguez, abonados de club, y de Joaquín Gil 'Quino', persona vinculada al Español del Alquián.

Esa fue la máxima perseguida por los rojiblancos en la segunda parte, en la que manejaron el balón ante un Rayo que, de todas formas, se comportaba con comodidad porque supo imponer lo que se presume tiene un equipo que deja la imagen de ir directo a Primera. La UD Almería, en esa fase, fue incapaz de generar peligro, consecuencia del fútbol espeso expuesto por los de Lucas Alcaraz, que no acabaron de jugar cuando pitó el árbitro, sino que deben centrarse en lo que hagan sus rivales en lo que queda de jornada.

Poca UDA

El Almería dio continuidad al planteamiento empleado la pasada semana en Huesca, de donde sacó un empate. El Rayo era dueño del balón y se acercaba al área defendida por René. En el minuto 3, en una falta cerca del área, Embarba probó fortuna con un fuerte disparo que, ayudado por el viento, se escapó fuera por muy poco.

Los de Lucas Alcaraz se mostraban sin llegada y con precipitación con el balón en los pies, lo que imposibilitaba la creación, en síntoma claro de la falta de entendimiento entre los rojiblancos, que sólo podían actuar en defensa, intentando evitar la construcción del conjunto rayista, también espeso para esa facete. Aún así, en el 16, una entrada de Bebé, por banda derecha, acabó con centro de este, el balón tocó en el pecho de Jorge Morcillo y René, atento, detuvo en dos tiempos con los delanteros del Rayo en las inmediaciones.

El Almería no estaba cómodo ante un Rayo que tampoco estaba mejor, pero que sí daba sensación de peligro en cuanto tocaba el balón de medio campo hacia arriba. Un descuido en defensa le costó caro al equipo rojiblanco cuando se cumplía el minuto 21. La acción la aprovechó Raúl de Tomás para encarar a René. No acertó en el disparo, pero le cayó el balón y la puso a la derecha por donde entró Unai López para poner al Rayo por delante y a la UD#Almería en dificultades.

Llegada sin precisión

El tanto hizo despertar al equipo rojiblanco, para el que empezó a funcionar José Ángel Pozo. Soleri se llevó a los centrales, el malagueño asistió a Fran Rodríguez, en el minuto 25, pero el extremo rojiblanco anduvo lento y se le escapó la posibilidad de empatar el partido, en una fase en la que los unionistas presionaban más arriba, pero el Rayo sabía salir de esa presión planteada. Aún así, en el 29, hubo doble ocasión para los de la UDA. Primero con un disparo que se ‘encontró’ Alberto García bajo palos y después con el rechace que enganchó Rubén Alcaraz y que despejó la defensa del equipo franjirrojo, concretamente Abdoulaye Ba.

El Almería seguía siendo un equipo con problemas en la creación ante un Rayo que no necesitaba mucho para plantarse ante el área de René. Óscar Trejo, en el 37, probó fortuna, sin encontrarla, con un disparo desde lejos que no encontró la meta defendida por el gaditano. Tampoco la encontró Embarba, en el minuto 40, en una excelente acción de Óscar Trejo, que le puso un balón perfecto para que el extremo rayista entrara por banda derecha y el disparo lo despejara el meta rojiblanco a córner.

El Almería acabó la primera parte en campo rayista, en el minuto 45, en la que los rojiblancos movían el balón en las inmediaciones del área, entre Soleri y Sulayman. Este le cedió el balón a Rubén Alcaraz que buscó la cruceta, pero Alberto García mandó a saque de esquina el último balón de la primera parte.

Dominio sin fruto

La segunda parte comenzó espesa y lo sucedido en los primeros minutos, con tarjeta amarilla para Marco Motta, desencadenó un partido distinto, al menos lo buscó así Lucas Alcaraz, que no quiso tentar la suerte teniendo en el campo a un lateral advertido y sentó a Motta para dar entrada a Fidel y que Fran Rodríguez se posicionara como lateral diestro. Poco después deshizo lo de los dobles laterales, pues dio entrada a Pablo Caballero para sentar a Nano y jugar con más presencia arriba, con Pozo desplazado a la izquierda.

En el Rayo, la apuesta de Míchel fue para reforzar el balance defensivo, sentando a Fran Beltrán para dar entrada a Gorka Elustondo. Un minuto después, el pichichi rojiblanco Rubén Alcaraz estuvo cerca del empate con un disparo lejano que estuvo a punto de sorprender a Alberto García, que hizo la ‘estatua’. Y, en el 69, cuando ya empezaba a aparecer el Almería con peso, buscando la banda izquierda, con la entrada de Pervis Estupiñán, el ecuatoriano puso un buen balón para Soleri que estuvo cerca del gol.

Este no llegaba, el Rayo buscó cosas diferentes con la entrada de Armenteros en lugar de Bebé, pero no tuvo llegada. El Almería, con el tiempo en contra, también trató de mover ‘teclas’ y se armó arriba con la presencia de Hicham en lugar de Sulayman, con lo que Pozo bajó a jugar de mediocentro. De todas formas, las ocasiones no llegaron porque el Almería se quedaba en las cercanías, sin acierto en el último pase, sin enlazar arriba, esfumándose un partido en el que faltó frescura, tanto en la primera parte como en la segunda. En la primera apareció con el marcador en contra, en la segunda defendió mejor pero el ataque disparó con balas de fogueo.