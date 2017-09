UD Almería El Almería amarra un punto importante en León AGENCIA LOF Los rojiblancos jugaron el último cuarto de hora con diez ante un rival intenso los 95 minutos JUANJO AGUILERA GRANADA Viernes, 29 septiembre 2017, 23:32

La UD Almería sacó un empate importante. Más allá del lugar, está la propuesta. La Cultural Leonesa es un recién ascendido, pero con siete jornadas disputadas empiezan a verse sinergias. Aún es pronto, pero el fútbol no entiende de tiempos, sólo de instantes y el cuadro de Rubén de la Barrera ha dado muestras de estar sabiendo vivir su momento. Su fútbol intenso es para aguantarlo y el Almería lo hizo. Aunque los leoneses dominaron y llegaron, lo cierto es que ocasiones claras no las hubo, sí las tuvo el Almería, que atemperó y encaró el último cuarto de hora de la primera parte con más ritmo que el rival.

En la segunda el duelo fue más equilibrado. Mandó la UDA de salida, pero no tuvo acierto en los últimos pases. La cercanía del gol estuvo para ambos equipos a la misma distancia, aunque más veces para los rojiblancos, con Pozo siendo el que puso la firma a la mejor acción, pese a que a la Cultural Leonesa se le anuló, con justicia, un gol por fuera de juego de Rodri. Con la expulsión de Morcillo, el Almería dio por bueno el punto, basado en la seguridad y la solidaridad para no encajar y arrancar un empate que, cuando no se puede ganar, se da por bueno.

Un punto al sufrimiento, porque los rojiblancos se vieron conducidos a eso ante la imposibilidad de haber logrado ver portería antes de la expulsión de Jorge Morcillo, que obligó a jugar de otra manera.

El ritmo

Lo cierto es que el Almería salió al campo con un dibujo similar al de la pasada semana, con el matiz de que Fidel y Pozo actuaron en sus bandas, con ambos equipos tratando de tener el balón, por lo que la presión fue igual en ambos. En el 2, lo intentó el Almería en una acción por banda derecha con balón que le llegó a Tino Costa, cuyo disparo, desde lejos, detuvo con dificultades Palatsi, a pesar de que el argentino lo hizo por el centro.

Respondió la Cultural Leonesa, tras una llegada por banda derecha que acabó con disparo de Yeray, el balón tocó en Jorge Morcillo y estuvo a punto de sorprender a René, que siguió el balón para tapar portería, pero sin poder detener el lanzamiento que se fue a córner.

0 Cultural Leonesa Palatsi; Yasser, Gianni Zuiverloon, Víctor; Guarrotxena (Aridai Cabrera, m. 66), Mario Ortiz, Yeray González, Señé; Isaac Carcelén, Julen Colinas (Rodri, m. 79) y Emi Buendía. 0 UD Almería René; Fran Rodríguez, Joaquín, Jorge Morcillo, Nano; Mandi, Verza, Tino Costa (Rubén Alcaraz, m. 55); José Ángel Pozo, Juan Muñoz (Pablo Caballero, m. 69) y Fidel (Nauzet Alemán, m. 46). Árbitro Gorostegui Fernández-Ortega, perteneciente al colegio vaso. Amonestó a Yeray González (m. 53), Yasser, m. 56), Víctor Díaz (m. 80) y Zuiverloon (m. 90), de la Cultural Leonesa, y a Mandi (m. 32), Verza (m. 53), Fran Rodríguez (m. 59), de la UD Almería. Expulsó al Jorge Morcillo por doble amonestación (m. 22 y 76). Incidencias Partido correspondiente a la séptima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División A, Liga 1|2|3, celebrado en el Estadio Municipal Reino de León.

El balón era para el conjunto castellano-leonés ante un Almería con ciertos problemas para llegar, no ya con peligro, sino para pisar las inmediaciones del área defendida por el equipo leonés. Sí es verdad que se manejaba en defensa para, a pesar de ver al rival cerca, no sufrir en ningún momento. El ritmo del partido era intenso por parte de los leoneses ante un Almería que de todas formas no sufría demasiado. Sin embargo, una falta cometida en la frontal del área sobre Josep Señé que lanzó Emi Buendía se estrelló en el palo izquierdo de la meta defendida por René y en la continuación de la jugada el citado Josep Señé no acertó.

La fase del partido ya era dominada por el equipo castellano-leonés, que mandaba con el balón y se acercaba continuamente al área defendida por el equipo almeriense, sin iniciativa y como esperando alguna acción a la contra con la que sorprender a los de Rubén de la Barrera. Estos, con esa ‘ventaja’ dominadora, se acercaron tras una falta cometida por Mandi sobre Señé que René se encargó de abortar. Botada por Emi Buendía, con remate picado de Yasser, se fue a saque de esquina enviado por el meta de la UDA.

Cambio de mando

Remitió el dominio de los leoneses y su control también. Falló en el pase y el Almería buscó la contra. La tuvo primero Juan Muñoz, en el 37, en una acción nacida en los pies Fidel, con pase para el delantero sevillano que, en el mano a mano con Palatsi, la mandó por encima del larguero.

El ritmo impuesto por la Cultural Leonesa empezó a acusarlo en la recta final y el Almería se creció para volver a tener el balón y hasta para apretarle al equipo local, que tenía problemas para que sus centrales sacaran el balón. En el 42, un pase que le cayó a Tino Costa en la frontal lo mandó el argentino, cruzado y fuera, ajustado al palo izquierdo de la meta de Palatsi, en la última ocasión clara de la primera parte.

De salida, en la segunda parte, Ramis dejó en la caseta a Fidel y dio entrada a Nauzet Alemán, dando paso a una UD Almería que empezó a jugar con criterio y acercándose con peligro. En el 49, tuvo la primera acción a favor la UD Almería en un saque de esquina lanzado por Verza que remató mal Joaquín, por encima del larguero. La respuesta fue rápida para los leoneses, en una acción de Emi Buendía, por la banda izquierda, que acabó con disparo de Guarrotxena, que se marchó cruzado y cerca del poste izquierdo de René.

Pero el Almería, aunque dominado, continuó teniendo las ocasiones más claras, estuvo más cerca del gol. En el minuto 62, la acción fue de Pozo, que cogió el balón en banda izquierda y buscó la portería para, desde el primer palo, lanzar un buen disparo hacia la escuadra izquierda de la meta de Palatsi, pero el balón se marchó fuera por poco.

Deterioro físico

Con el ‘deterioro’ físico local, el técnico del cuadro leonés trató de no perder esa intensidad de la que hizo gala su equipo en la primera parte, con la entrada de Aridai en lugar de Guarrotxena, con lo que Señé pasó a ocupar la posición de segundo punta. En la UD Almería, Ramis cambió de delantero y puede que de estilo porque la entrada de Pablo Caballero dibujó otro panorama a la hora de buscar el ataque, más por el centro con el argentino.

La primera acción la tuvo la Cultural en una jugada de Isaac Carcelén que buscó la perpendicular con la portería y su disparo, tras haber subido por banda derecha, acabó escapándose por encima del larguero de la meta defendida por René, cuando se cumplía el minuto 74 de partido. Sin embargo, en el 80, un salto de Jorge Morcillo acabó con codo al aire, aunque sin impactar en Julen Colinas, y el central rojiblanco se marchó a vestuarios antes de tiempo. El técnico leonés se la jugó dando entrada a Rodri para ‘cargar las tintas’ arriba. Mandi se incrustó como central y el Almería mantuvo firme su propósito de mantener la puerta a cero.

Pudo no lograrlo porque en el minuto 86, marcó Rodri, pero la acción fue anulada por fuera de juego, en una fase en la que la Cultural Leonesa empujó, pero la solidaridad y la seguridad defensiva de los rojiblancos acabó por cerrar el partido con unas tablas que no son malas, sobre todo cuando ganar es imposible.