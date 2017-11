UD ALMERÍA Alfonso García habla de la venta del Almería El presidente asegura que es el máximo accionista de la entidad y que "no se pueden estar sacando noticias de rumores" JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 21 noviembre 2017, 15:06

Alfonso García ha desmentido los rumores de venta de la UD Almería, en la presentación de Lucas Alcaraz como nuevo entrenador del equipo rojiblanco. El presidente y máximo accionista de la entidad rojiblanca fue contundente a la pregunta de si sigue siendo el máximo accionista de la entidad. «Mientras que no diga lo contrario, sí. Ya he dicho yo muchas veces que no se pueden estar sacando noticias de rumores".

Con idéntica contundencia desarboló los supuestos intentos de venta que de los que se ha informado en los últimos meses, siendo cada vez mayor la intensidad al respecto. «No hay nada. Me llaman todos los días, pero que me llame alguien interesándose por el Almería ni es negociación ni es nada. Algún día lo mismo acertáis, pero ahora mismo no hay nada», ha explicado.