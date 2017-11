UD Almería Alfonso García: «¿Quién ha dicho que Ramis no se sentará en Albacete?» Alfonso García, a la salida de la sede del club. / JOSÉ LUIS MATARÍN El presidente de la UDA muestra su confianza con el técnico, tras una reunión que se alargó durante 90 minutos J. J. A. ALMERÍA Lunes, 6 noviembre 2017, 02:14

Se aventuraba que la noche iba a ser larga y lo fue, aunque afortunadamente, por el bien de Ramis y de su cuerpo técnico, no hubo decisión drástica -el técnico no estuvo en la sala y abandonó el Estadio de los Juegos Mediterráneos, junto con su cuerpo técnico, casi una hora antes de que hablara el presidente-.

Pero durante más de hora y media, el accionista mayoritario de la UD Almería, Alfonso García Gabarrón, estuvo reunido con su hijo Alfonso García Piñero, vicepresidente ejecutivo de la entidad; Pepe Bonillo, vicepresidente económico, y Miguel Ángel Corona, director deportivo del club rojiblanco, departieron en la sala de juntas de la sede de la UD Almería sobre la 'caótica' situación deportiva por la que atraviesa el equipo, con siete jornadas sin ganar y con sólo un gol materializado. Durante ese largo espacio de tiempo, en el que en más de una vez Alfonso se levantó de la mesa, se habló de fútbol, de sistemas y de posibles soluciones. Una de estas no es la de destituir a Ramis. Se le preguntó si se sentaría en Albacete y su respuesta fue tajante: «¿Quién ha dicho que no? Si algún día en el club hay un cambio de algo o de alguien siempre se comunica. Nosotros confiamos en Ramis plenamente. Ahora mismo, por muchas circunstancias, las cosas no están saliendo, pero hay momentos que el equipo ha funcionado. Ahora no está funcionado, pero creo que volverá a funcionar».

«No hay plazo», expuso el presidente para zanjar el asunto, tras haber departido unos minutos con los medios de comunicación, a la espera de una decisión.

El fútbol

El presidente rojiblanco expuso temas futbolísticos como la fortuna de que «la primera ocasión del rival siempre nos hacen gol, nosotros tenemos las nuestras, pero... Si marcamos la del larguero habría cambiado el partido y la primera que han tenido ellos nos han marcado».

García Gabarrón mostró la preocupación de la entidad en la actualidad porque «aquí hay plantilla para revertir la situación». Por ese motivo, el presidente pidió que se le diera la «confianza a todo el mundo porque en las primeras cuatro o cinco jornadas el equipo funcionaba y llevamos siete en las que el equipo no ha funcionado bien y hay que tener paciencia y a ver si se enchufa».

Otro de los temas que se plantearon durante la reunión, según explicó el presidente de la entidad rojiblanca a la salida de la misma, es el que habla de las lesiones, aspecto este en el que han sido hasta seis jugadores lesionados en un corto estado de tiempo, como son los casos de Jorge Morcillo, Verza, Hicham, Pablo Caballero, Nauzet Alemán y Tino Costa. En ese sentido se cuestionó, dentro de la sala, «la cantidad de futbolistas que tenemos tocados. Cuándo se van a ir incorporando. Nos han estado informado de cómo está la gente que no entra en convocatoria por el tema de las lesiones».