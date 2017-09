UD Almería La alegría por el gol, «un gesto que me salió desde dentro» El gesto ese de la asistencia, pero sobre todo del gol de Jose, es una alegría interior mía", explica J. J. A. ALMERÍA Martes, 26 septiembre 2017, 00:21

El pasado viernes, cuando José Ángel Pozo cerraba el partido con un gran gol, mientras el malagueño celebraba el tanto cerca de la grada de Tribuna, el canario golpeaba una y otra vez el césped en un gesto que pudo pasar desapercibido. Agradecido por que le le hiciera esa pregunta, explicó que aquel fue «un gesto que me salió desde dentro. Llevo prácticamente un año y medio sin disfrutar de lo que tanto me gusta, me gusta hacer bien mi trabajo y cuando hago algo en colaboración del equipo que sea beneficioso para ellos me alegra mucho. El gesto ese de la asistencia, pero sobre todo del gol de Jose, es una alegría interior mía. Soy muy familiar, está mi padre arriba y sé que me está ayudando y eso era para él. Creo que es un gesto que siempre lo haré porque sé que estoy recibiendo su ayuda», apuntó.