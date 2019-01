UD Almería La Alcazaba no admite submarinos El adorado. Como si fuera la clave, el técnico eleva el balón porque tenerlo otorga ventajas. / J. J. A. Los almerienses defienden su casi condición de invictos en casa ante un Cádiz que suma ocho victorias en once partidos JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 19 enero 2019, 00:22

Solamente el Málaga, y de qué manera, ha conseguido profanar la fortaleza rojiblanca desde que comenzó el campeonato liguero y otros se tuvieron que conformar con un empate y dando gracias porque el equipo rojiblanco hizo méritos para más -léanse los sufrimientos por los que pasaron Tenerife, 'beneficiado' por la expulsión de Juan Carlos Real, o CD Lugo, con aquel penalti a Sekou no sancionado en el último minuto-. El caso es que, visto lo visto, el 'puerto' que defiende la UD Almería no permite el 'atraque' del submarino amarillo, que puede coger su apodo de aquella canción a la que hicieron referencia 'Los Escarabajos Trillizos', más tarde llamados 'Los Beatles de Cádiz', a finales de los sesenta.

El partido, más allá de curiosidades, supone para la UD Almería una de las pocas oportunidades que tiene el conjunto rojiblanco para acercarse a los puestos de playoff por lo que también lucha el equipo de Álvaro Cervera, que llega a Almería con el muy destacado balance que suponen los ocho triunfos en los últimos once partidos disputados, con un empate -el de la pasada semana frente al Granada en el Ramón de Carranza- y dos derrotas -cosechadas en Málaga y en Pamplona-. Lo cierto es que el conjunto cadista es un incomodo conjunto para cualquier rival, también lo es la UD Almería que ha conseguido, a base de demostraciones diarias -entiéndase como diario las fechas de partido-, que alimente la preocupación de quienes tienen que enfrentarse en pos de conseguir los tres puntos en juego, más aún cuando la pelea se realiza en donde más cómodos se sienten los indálicos.

Otra demostración

El jueves pasado anticipó Fran Fernández que esta UD Almería tiene que «demostrar todos los fines de semana de que seguimos creciendo, dando pequeños pasitos hacia delante y sí creo que tenemos que demostrar. Los rivales nos tienen ya muy en cuenta y eso nos lo hemos ganado nosotros y sobre todo en casa. En casa quizás los resultados no marcan en cuanto a puntuación todo lo que hemos generado en casa, pero todo el mundo nos tiene ya en cuenta». Hoy es un día para eso, para hacer otra demostración e incluso para coger un camino u otro, sin que sea excluyente la derrota ni definitiva la victoria porque, como es obvio, el de hoy es el primer partido de la segunda vuelta y quedarán aún 20 partidos más, 60 puntos. Pero sí es cierto que ganar es un refrendo a todo lo bueno, y mucho, que ha hecho este equipo desde que comenzó el campeonato, incluso en las derrotas. Además, aunque algunos rojiblancos no hablen de venganza contra el Cádiz, sí que la pueda haber sobre ellos mismos y su rendimiento en el Carranza en el partido inaugural de la competición en la que el cuadro unionista no 'compitió', valga la redundancia.

Enfrente, como es sabido, estará un Cádiz que también ha dado muestras de su solidez. Puede que no se diferencie mucho de los méritos que por ejemplo ha contraído el Alcorcón, el rival de la pasada semana de los rojiblancos, aunque con un fútbol diferente. Quizás los resultados de los dos últimos partidos a domicilio para el conjunto cadista sean un aviso de que se le puede hincar el diente o de que la racha está cerca de acabar -según se mire-. Sus dos últimas derrotas son las únicas de su última racha, una secuencia exitosa que dura once jornadas -con solo tres partidos en los que sumó dos puntos-, un equipo ordenado y muy disciplinado, aspectos que son el 'catón' de sus conquistas.

Estas nacen del orden defensivo, de un trabajo en ese aspecto fundamental que da paso al robo y las contras. Su velocidad y la salida por banda son sus armas, además de lo que aportan en el centro del campo jugadores como Garrido y José Mari, apoyados por jugadores como Álex Fernández y Edu Ramos, habitualmente.

El Almería se agarra a que sabe leer los partidos. Lo ha demostrado ante los equipos de arriba. Málaga, Granada, Albacete, Deportivo o Alcorcón han sufrido para ganarle a los rojiblancos y los tres últimos no pasaron del empate con la 'amenaza' de la derrota sobrevolándoles. Ser idénticos en ese comportamiento, mostrarse tan firmes como en las últimas fechas, en las que pocos equipos han conseguido crearle peligro, es el primer paso. Ante el Cádiz, el 'salvoconducto' para el triunfo está en cortocircuitar su principal arma, la de las bandas, y evitar que los de Cervera se adelanten, porque si eso ocurre son una auténtica roca. Sin embargo, sufre si encaja.

Repetir

Sin ausencias y con todos con la capacidad de aportar, Fran Fernández podría repetir el mismo once que jugó la pasada semana en Alcorcón, donde consiguió sacar un empate y no hubiese sido injusta la consecución de la victoria porque dispuso de las ocasiones más claras para haberlo hecho. Todos los que participaron entonces se ganaron el puesto para estar hoy sábado, desde las cuatro, ante el conjunto amarillo. De todas formas, la decisión se tomará hoy, con poco más de una hora de antelación a la disputa del encuentro.

La solidez en defensa es cuestión de todos, desde el primer punta hasta René. Este seguirá bajo palos, como es obvio, con una línea de cuatro formada por José Romera e Iván Martos, en los laterales, con Esteban Saveljich y Juan Ibiza, por el centro. Yan Eteki y César de la Hoz tendrán batalla con el doble pivote del conjunto de Álvaro Cervera, uno dando equilibrio en el aspecto defensivo y el otro haciendo un trabajo que, aunque pueda parecer ciego, es de una grandísima importancia para el equipo rojiblanco.

Con Álvaro Giménez como jugador en punta, realizando el mismo trabajo, tan sobresaliente como el llevado a cabo hasta ahora, por detrás tendrá a José Corpas, Juan Carlos Real y Luis Rioja, aunque también Juanjo Narváez ha sido utilizado en los dos últimos partidos con 'obligaciones' de peso. Estuvo de salida, en lugar de Rioja, en el partido frente al RCD Mallorca, pese a que debió ser sustituido por lesión pero completando 77 minutos, y en Santo Domingo jugó casi la última media hora del partido. La duda está en quién será el ocupante de esa banda izquierda, teniendo en cuenta que el que lo haga deberá exponerse a un duro trabajo, con ayudas a Iván Martos, como Corpas deberá hacerla con José Romera, para evitar las contras de jugadores como Jairo o Manu Vallejo.

Ojo

Enfrente un Cádiz que llega dispuesto a poner más tierra de por medio y para la que el técnico, Álvaro Cervera, cuenta con la baza de la vuelta del volante Jon Ander Garrido, que ha cumplido un partido de sanción y apunta a la titularidad.

El defensa Servando Sánchez, lesionado de larga duración, es la única baja en un equipo en el que no está el central Sergio Sánchez, pero sí retorna Ager Aketxe, que no pudo estar la pasada semana.