Alcaraz, capitán de la UDA por deferencia y por superstición Joaquín le cedió el brazalete al barcelonés por el hecho de "jugar en su tierra" y tener el apoyo de su familia

Pese a que Joaquín Fernández era el llamado a ser portador del brazalete de capitán en el partido de ayer domingo en el Mini Estadi -no estaba Jorge Morcillo-, fue Rubén Alcaraz, tercer capitán de la UD Almería, el que actuó con esa responsabilidad en el duelo ante el filial blaugrana.

Hoy, el central huercalense ha explicado que fue casi una deferencia, pero también una superstición. "Se lo comenté yo la mañana del último entrenamiento, el del sábado, le dije que también es verdad, que tanto él, como yo o Morcillo somos muy maniáticos y desde que me puse yo el brazalete dio la casualidad de que no hemos ganado, fue la racha de Ramis". De todas formas, sí que pensó que "además íbamos a Barcelona", la tierra de Rubén Alcaraz, "lo iba a ver toda su familia, era bonito para él llevarlo. Se juntó también conmigo que por manía o superstición no quería ponérmelo esta semana y lo hablamos y era un bonito gesto hacia él y esa responsabilidad y se lo cedí encantado de que lo llevara y lo llevó con saber estar».