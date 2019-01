Entre dos aguas

ASÍ es como se queda uno, al menos yo, a ver al Almería quedarse en el empate en el Santo Domingo de Alcorcón.

La UDA de Fran Fernández, permitidme que lo subraye, la UDA de Fran Fernández, termina la primera vuelta décimo, por encima de la mitad de la tabla, con el playoff en el horizonte visual y metiéndole en el corral las cabras a un rival que ha terminado quinto, en la casa de este.

Desde luego que la valoración sólo puede ser positiva y las sensaciones espectacularmente agradables.

Pero también es verdad que se queda uno con cierta sensación de que no estamos siendo ambiciosos. Y quizás si lo fuéramos, las cosas nos irían peor, no sé; pero no puedo evitar esta sensación de irme a casa, tras una buena comida, con la idea de que acaso podría haberme pedido también el postre.

El Almería sigue falto de gol; y ahí también observo falta de ambición, porque en punta tiene a un futbolista magnífico, con una capacidad brutal de crear huecos, con un derroche de trabajo extraordinario y con una buena visión balompédica, pero huérfano de olfato. Y junto a él, un hombre en el que Fran no cree, como es Caballero, y otro en el que creía, pero al que no ha terminado de darle la alternativa y que, además, tampoco parece que haya aprovechado demasiado las pocas oportunidades que le han brindado.

Es poco ambicioso, como siempre en los últimos años, el presidente, que viendo lo que está viendo, no se echa hacia adelante, saca la billetera e invierte en la posibilidad de estar el año que viene en Primera División; una posibilidad que, hoy por hoy, a los seis puntos que la UDA tiene el playoff.

El Almería necesita un central, no obligatoriamente con vitola de titular pero sí con galones para cualquier necesidad; y un delantero que no es imprescindible que sepa hacer mucho más que marcar goles.

Con eso, seguramente se hará con un pasaporte 'anti-sufrimiento' en el objetivo de la permanencia, pero sobre todo, puede terminar de cerrar partidos como el de ayer en Alcorcón, en el que, para ganar, al Almería sólo le faltaron dos cosas: ambición a la hora de ir a buscar la victoria y puntería para rematar su buen trabajo.